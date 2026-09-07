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റിയാലിറ്റി ഷോകൾ മുഖം തിരിച്ചപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നത് എ ആർ റഹ്മാൻ; ഡബിൾ ജെയുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ

അവസരങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞപ്പോൾ തളരാതെ, സ്വന്തം വഴി സ്വയം വെട്ടിത്തുറന്ന ഇംഗ്ലീഷ് റാപ്പർ ജോയൽ ജോ എന്ന ഡബിൾ ജെ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു

Alappuzha's Fastest English Rapper Double J
ഡബിൾ ജെ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 7:09 PM IST

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അക്കി വിനായക്

കഠിനാധ്വാനം എന്ന വാക്കിന് ഡബിൾ ജെ എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിശയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. സംഗീത ലോകത്ത് തൻ്റേതായ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ഡബിൾ ജെ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് റാപ്പർ. സംഗീത ലോകത്ത് ചുവടുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഡബിൾ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ പോരാട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അവസരങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ തനിക്ക് മുന്നിൽ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പതറാതെ അയാൾ മുന്നോട്ടുള്ള മറ്റു വഴികൾ തേടി. 2021ൽ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരനായ ഇംഗ്ലീഷ് റാപ്പർ എന്ന നേട്ടം ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്ത് തൻ്റെ കൂടി പേര് എഴുതി ചേർക്കാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പരിണിതഫലമായി സാക്ഷാൽ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ ഒരു കൈ. പിന്നീട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സംഗീത ലോകത്തും സിനിമയിലും തിളക്കം. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഡബിൾ ജെ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.

​ആരാണ് ഡബിൾ ജെ?


എൻ്റെ യഥാർഥ പേര് ജോയൽ ജോ എന്നാണ്. കലാമേഖലയിൽ പേരിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടല്ലോ. യഥാർഥ നാമം മോശമാണെന്ന അഭിപ്രായമില്ല, എങ്കിലും കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി 'ജെ ജെ' എന്ന് ചുരുക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. എന്നാൽ 'ജെ ജെ' എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ 'ഡബിൾ ജെ' എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൗതുകവും വ്യത്യസ്തതയും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് സ്വീകരിച്ചത്.



സംഗീത ലോകത്തേക്കുള്ള കടന്നു വരവ്

വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് ശീലമായിരുന്നു. വിദേശഗാനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗാനങ്ങളും ഗസലുകളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ്. പാട്ടുകളോടുള്ള ആ കമ്പം തന്നെയാണ് പാടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അങ്ങനെ ഗായകനാകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ സംഗീത ലോകത്ത് സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇവിടെ വലിയൊരു മത്സരമുണ്ട്, എന്നെക്കാൾ നന്നായി പാടാൻ കഴിവുള്ള എത്രയോ പേരുണ്ട്. എന്നു കരുതി പാടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്മാറാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വ്യത്യസ്തമായി എന്തുചെയ്യാം? എന്ന ചിന്തയാണ് റാപ്പ് സംഗീതത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

ഉള്ളിലെ റാപ്പറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വഴി


ഒരിക്കൽ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, സംസാരത്തിനിടയിൽ ഏതോ ഒരു റാപ്പ് സോങ്ങിൻ്റെ രണ്ടു വരി ഞാൻ മൂളാനിടയായി. പാട്ട് കേട്ട ഉടനെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, "നിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് റാപ്പ് നന്നായി യോജിക്കുന്നുണ്ട്" എന്ന്. ആദ്യം അതത്ര ഗൗരവമായി എടുത്തില്ലെങ്കിലും, പിന്നീട് റാപ്പ് സംഗീതം ഉള്ളിൽ പതുക്കെ മുളയെടുത്തു. പലപ്പോഴും റാപ്പ് പാടുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി കേൾവിക്കാരുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതവും അവരുടെ പിന്തുണയും, എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവഴി സഞ്ചരിച്ചുകൂടാ? എന്ന തോന്നൽ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി.

​പിന്നീട് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. വാക്കുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ നാവ് കുഴയുന്നില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ സ്കിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പരിശീലനം നടത്തി. സ്വയം പോളിഷ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.


​പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കം

അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ, തുടക്കം പരാജയമായിരുന്നു. ഒരു കലാകാരൻ വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പരിഹാസവും അവഗണനയും ഒക്കെ ഞാനും അനുഭവിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായി ഒരു ജോലി ചെയ്ത് കരിയർ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആകും നിർദ്ദേശിക്കുക. പല ജോലികളും ട്രൈ ചെയ്തു. ചിലയിടത്തുനിന്ന് റിജക്ഷൻ കിട്ടി. കിട്ടിയ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ സംഗീതം അണപൊട്ടി ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. സംഗീതം അല്ലാത്ത മേഖലയിൽ ഞാനൊരു പരാജയമാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി.

​സംഗീതത്തിൻ്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആദ്യം പരിശ്രമിച്ചത് റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ ഭാഗമാകാൻ ആയിരുന്നു. അവിടെയും അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു. എന്നാൽ, പരാജയങ്ങൾ ആണല്ലോ വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടി. നേരിട്ട പരാജയങ്ങൾ ഉള്ളിലൊരു വാശി വർധിപ്പിച്ചു. പരാജിതൻ എന്ന് കരുതിയവരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് വിജയിച്ചു കാണിക്കണം. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രൊഫഷൻ എന്തുവിലകൊടുത്തും ഞാൻ നേടിയെടുക്കും, ഈ മേഖലയെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കീഴടക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസവും വാശിയുമായിരുന്നു പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രചോദനം.

​കുറവുകൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ ആദ്യ വിജയം കോളജിൽ നിന്നാകാം. കോളജ് വേദിയിൽ റാപ്പ് പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു. എന്നാൽ, റാപ്പ് സംഗീതം എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ ആക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു. 2015-16 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ റാപ്പ് സംഗീതത്തിന് വലിയ പോപ്പുലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലായി പഠിക്കാൻ യൂട്യൂബിനെയും ആശ്രയിക്കാനാകില്ല, കാരണം അന്ന് സാങ്കേതികവശങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ഒന്നും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. പാടേണ്ട രീതി, റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട വിധം, മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട രീതി... അങ്ങനെ ഒന്നുമറിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ റാപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അത് സ്വായത്തമാക്കാനും കഠിന പരിശ്രമം തന്നെ വേണ്ടിവന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ട്രാക്കുകൾ ചെയ്തു. ചിലതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വേദികളിൽ പാടാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ആസ്വാദകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്നേഹവും പിന്തുണയും ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു.

ആദ്യവേദിയിലെ ഓർമകളും ഗാനരചനയും

എത്ര വേദികളിൽ പരിപാടികൾ ചെയ്തു, ആദ്യത്തെ വേദി ഏതാണ് എന്നൊന്നും കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റാപ്പ് ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ ഞാൻ വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നു:

​"ഐ ആം ജസ്റ്റ് അനദർ ബംഗളൂർ റാപ്പർ ഫ്രം നേറ്റീവ് ഓഫ് കേരള.."

​അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് എനിക്ക് പാടേണ്ട ഗാനങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. 'റിഥം ആൻഡ് പോയട്രി' എന്നാണല്ലോ പൊതുവേ റാപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഗാനങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ കഥയും യാത്രയുമാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്വന്തമായി എഴുതുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആഴം ലഭിക്കും. വിപ്ലവം, തമാശ, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങി എനിക്ക് ആ നിമിഷം തോന്നുന്നത് എന്താണോ അതാണ് പാട്ടിൻ്റെ ആശയം ആകാറുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യൻ വർത്തമാനകാലത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വികാരങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലാണ് എൻ്റെ പാട്ടുകളുടെ ഡിസൈൻ. ഏകദേശം 150-ലധികം റാപ്പ് ഗാനങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിലൂടെയും സ്പോട്ടിഫൈയിലൂടെയും മറ്റ് മ്യൂസിക് ആപ്പുകളിലൂടെയും ഏകദേശം 50-ലധികം ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

സാക്ഷാൽ എ ആർ റഹ്മാനോടൊപ്പം ​സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം


ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ആദ്യത്തെ വലിയ അവസരത്തിനു വേണ്ടി കൈനീട്ടി തന്നത് സാക്ഷാൽ എ ആർ റഹ്മാൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'മൂൺ വാക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു പാട്ടിൽ എൻ്റെ പേരും ചേർത്തുവെച്ചത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ജീവവായുവായ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയോ പേർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിക്കാൻ അവസരം തേടി അലയുന്നു. പക്ഷേ ദൈവകൃപയാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു.

​എന്നെപ്പോലെയുള്ള സ്വതന്ത്ര സംഗീതജ്ഞർ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണല്ലോ. ഞാനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീലുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. റീലുകൾക്ക് വ്യൂസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും പെട്ടെന്ന് വൈറൽ ആയിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും എൻ്റെ മനസ്സ് തളർന്നുപോയിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വന്തം ശബ്ദത്തിലും കഴിവിലും വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പെട്ടെന്ന് വൈറലാകാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല, അത്തരത്തിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ.

Alappuzha's Fastest English Rapper Double J
എ ആര്‍ റഹ്മാനൊപ്പം ഡബിൾ ജെ (Special Arrangement)

​ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് ആ ഭാഗ്യം എന്നെ തേടിയെത്തുന്നത്. ദീപാവലിക്ക് റിലീസ് ആയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് 'മൂൺ വാക്ക്'. പ്രഭുദേവ സാറും റഹ്മാൻ സാറിനോടൊപ്പം ആ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അജു വർഗീസ്, അർജുൻ അശോകൻ തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പമുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ മനോജ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എൻ്റെ റീലുകൾ കാണുന്നതും അത് റഹ്മാൻ സാറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും. റാപ്പ് പാടുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ സ്പീഡും ശബ്ദവുമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം. പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് കോൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാനഡയിലാണ്. ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.

​റഹ്മാൻ സാറാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു. റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ വോയിസ് ഉള്ള ഒരു ട്രാക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹം പാടി നിർത്തിയ ഗ്യാപ്പിലാണ് എനിക്ക് പാടേണ്ടത്. എൻ്റെ ഫോണിൽ സാക്ഷാൽ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ ഒറിജിനൽ വോയിസ്! എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും മനസ്സിനെ പെട്ടെന്നുതന്നെ തിരിച്ചുപിടിച്ചു, ഈ അവസരം ഒരു കാരണവശാലും പാഴാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

​നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാടുക, വോയിസ് അയച്ചുകൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു വഴി. പ്രൊഡക്ഷൻ വഴിയാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം റഹ്മാൻ സാറിലേക്ക് എത്തിയത്. ആദ്യം ഒരു വേർഷൻ പാടി അയച്ചെങ്കിലും അത് മാറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു. നാലഞ്ചു തവണ ഇതേ രീതി തുടർന്നു. ഇത്രയധികം കറക്ഷൻസ് വന്നപ്പോൾ, എന്നെ ഒഴിവാക്കുമോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ എട്ടാമത്തെ തവണ പാടി അയച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പ്രൂവൽ ലഭിച്ചത്.

​പാട്ടൊക്കെ റെഡിയായെങ്കിലും സിനിമയല്ലേ, പാട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം, ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കാം... അതെല്ലാം സംഗീതസംവിധായകൻ്റെയും സംവിധായകൻ്റെയും തീരുമാനമാണ്. അതിനാൽ ഈ വിവരം ഞാൻ പുറത്തു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.

​ഗാനത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ: "എ ആർ റഹ്മാൻ - ഡബിൾ ജെ".

​ആരുടെ പേരിനൊപ്പമാണ് എൻ്റെ പേര് ചേർത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നത്!.. ഓ മൈ ഗോഡ്! ആ നിമിഷം വാക്കുകൾക്കതീതമായിരുന്നു.


റഹ്മാൻ സാറിനെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ

പാട്ടു പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആ അവസരം അധികം വൈകാതെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ചുനടന്ന 'മൂൺ വാക്ക്' ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ റഹ്മാൻ സാറിനോടൊപ്പം ഒരേ വേദിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചു. "റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പാടാനോ... എന്നെയോ..." വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതൊരു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു!

​പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് സൗണ്ട് ചെക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അംഗരക്ഷകരുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ പാട്ടുകാരനാണെന്നതൊക്കെ മറന്നുപോയി, ഉള്ളിലെ ഫാൻ ബോയ് പുറത്തുചാടി. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ റഹ്മാൻ സാർ പെട്ടെന്ന് എന്നെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചു, "ഡബിൾ ജെ, വേദിയിലേക്ക് വരൂ." അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ പേര് അറിയാം! അതുമതിയായിരുന്നു എനിക്ക്.

​ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് വേദിയിൽ കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽ തൊട്ട് വണങ്ങി. അദ്ദേഹം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ആരാധനയും കാരണം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്നോ ചോദിക്കുന്നതെന്നോ എനിക്ക് ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, "നമ്മൾക്ക് വിശദമായി സംസാരിക്കാം, ആദ്യം പരിപാടി കഴിയട്ടെ." തുടർന്ന്, പ്രേക്ഷകർ മുന്നിലില്ലെങ്കിലും ആളുകൾ മുന്നിലുണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തു.

​പിന്നീട് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാടാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മൈക്ക് കൈയിൽ കിട്ടിയ പാടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേദിയിൽ പങ്കുവെച്ചു. റഹ്മാൻ സാർ എൻ്റെ അടുത്തുതന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടാണ് വളർന്നതെന്നും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധകരിലൊരാളാണ് ഞാനെന്നും പറഞ്ഞു. എനിക്കൊരു കരിയർ നൽകിയതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. കരിയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ റഹ്മാൻ സാർ സ്നേഹത്തോടെ ചിരിച്ചത് ഇപ്പഴും ഓർമയുണ്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായ ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ സാക്ഷാൽ എ ആർ റഹ്മാനോടൊപ്പം ആ വേദിയിൽ പാട്ടു പാടി.

Alappuzha's Fastest English Rapper Double J
ഡബിൾ ജെ (Special Arrangement)

ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക്

2021-ലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ അത്രയും റാപ്പ് മ്യൂസിക് അന്ന് ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുമാലി, ഫെജോ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു, റാപ്പ് സിംഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടിവന്നു. പുതിയൊരാൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ വരികളിലും ശബ്ദത്തിലും പാടാനുള്ള കഴിവിലും എനിക്ക് പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.

​അങ്ങനെയാണ് 'ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സി'നെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ റാപ്പ് സംഗീതം ആലപിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു ഇനം. ആ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് റാപ്പർ എന്ന ബഹുമതി ഞാൻ നേടിയെടുത്തു. 31 സെക്കൻഡിൽ 220 വാക്കുകൾ പാടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ഭാഗമായത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ വരികളും എഴുതിയത്. 'സ്ലോ റാപ്പർ' എന്നാണ് ആ ഫാസ്റ്റ് റാപ്പിൻ്റെ പേര്. ഒരാളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആശയമാണ് പാട്ടിനുള്ളത്. "ലോഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വാണ്ട് ടു സീ മി ഡ്രോപ്പ്" എന്നു തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു വരികൾ.

ഖലീഫയും അയാം ഗെയിമും

റഹ്മാൻ സാറോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതോടെ അത്യാവശ്യം അവസരങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ എനിക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ റഹ്മാൻ സാറിനും അതുപോലെ ജേക്സ് ബിജോയ് ചേട്ടനുമൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മെസ്സേജുകളും ഡെമോകളും അയക്കുമായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ 'പ്ലൂട്ടോ' എന്ന സിനിമയിലും പാടി, തെലുങ്കിൽ 'പതങ്' എന്ന ചിത്രത്തിലും അവസരം ലഭിച്ചു.

​അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജേക്സ് ചേട്ടൻ്റെ മാനേജർ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്; 'ഖലീഫ' എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. ആ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് റാപ്പ് വേർഷൻ എഴുതി പാടണമായിരുന്നു. ആ പാട്ടിൽ ഡാബ്സിയും ഒപ്പമുണ്ട്. ഡാബ്സിയും ഞാനും പണ്ടേ പരിചയക്കാരാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തുടക്ക സമയത്ത് റാപ്പ് സംഗീതജ്ഞരുടെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എംഎച്ച്ആർ ഒക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ വളർച്ച പെട്ടെന്നായിരുന്നു, അപ്പോഴും ഞാൻ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ "ഞാൻ പെട്ടുപോയോ?" എന്ന് പോലും ഞാൻ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവസരത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ആ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഒന്നിക്കുന്ന മനോഹരമായ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്.

Alappuzha's Fastest English Rapper Double J
ജേക്സ് ബിജോയ്ക്കൊപ്പം (Special Arrangement)

​പാട്ടിൽ ഡാബ്സി പാടുന്നത് മലയാളം വരികളാണ്. ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കാണ് കോൾ വരുന്നത്. വൈകുന്നേരം തന്നെ വരികളുമായി ജേക്സ് ചേട്ടൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തണം. വരികളുമായി കോട്ടയത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് എത്തി. സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി ജേക്സ് ചേട്ടനെ വിളിച്ച് വരികൾ തയാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ കേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഗാനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കുകയും "കില്ലർ" എന്ന് പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

​റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് 'അയാം ഗെയിം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഇൻട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റാപ്പ് വേർഷൻ വേണമെന്ന ആവശ്യം വരുന്നത്. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ട്രാക്ക് വേണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. അടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് റാപ്പ് റെഡിയാക്കി ഞാൻ അയച്ചുകൊടുത്തു.

​"ദ കിംഗ് ഹാസ് അറൈവ്ഡ്, എവരിബഡി സ്റ്റെപ്പ് അസൈഡ്..." എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളാണത്.


​കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം


15 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്ന സിനിമാ അവസരങ്ങൾ. സിനിമയ്ക്ക് പണവും പ്രശസ്തിയും ഒരല്പം കൂടുതലാണ്. അതിലൂടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് മ്യൂസിക്കിൽ കൂടുതൽ വളരാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടത്തുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് 'ഗോട്ട്' എന്നൊരു സ്വതന്ത്ര ആൽബവും ഞാൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്ര ഇവിടെ തീരുന്നില്ല, ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്.

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