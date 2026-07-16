ഫഹദ് ഫാസിൽ മാത്രമല്ല; സ്പിൽബർഗ് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എം ആർ ഗോപകുമാറും ഹോളിവുഡ് കൈവിട്ട തിലകനും
ഹോളിവുഡ് അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവത്തെപ്പറ്റി എം ആർ ഗോപകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മുൻപ് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 12:38 PM IST
കഴിഞ്ഞദിവസം ഹോളിവുഡ് ചിത്രമായ 'ഡിഗ്ഗറി'ൻ്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയനടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന് നഷ്ടമായ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രപ്രവേശത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ അലെജാൻഡ്ഡ്രോ ഇനരിറ്റൊ തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയ്ക്കായി ഫഹദുമായി ഓൺലൈൻ വഴി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന വാർത്ത വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാലോകം ഏറ്റെടുത്തത്.
ചിത്രത്തിൽ നിലവിൽ റിസ് അഹമ്മദ് ചെയ്ത 'ഗണേഷ്' എന്ന കഥാപാത്രത്തിനായി ഫഹദുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും, പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം അത് മുന്നോട്ട് പോയില്ല. എന്നാൽ, ഹോളിവുഡ് സംവിധായകർ മലയാളത്തിലെ പ്രതിഭകളെ തേടി വരുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. കാസ്റ്റിങ് വരെ പൂർത്തിയായ ശേഷം സാങ്കേതികമായ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് തലനാരിഴയ്ക്ക് ഹോളിവുഡ് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത അഭിനേതാവ് തിലകനും എം ആർ ഗോപകുമാറും.
ഹോളിവുഡ് അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവത്തെപ്പറ്റി എം ആർ ഗോപകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മുൻപ് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ.
എം ആർ ഗോപകുമാറും സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗിൻ്റെ ദിനോസർ ലോകവും
നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്നതുപോലെ മലയാള സിനിമ കൊവിഡ് കാലത്തിനു ശേഷമല്ല ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്. മലയാള സിനിമയുടെ തുടക്കകാലം മുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണിൽ ഉള്ളവരും മലയാള സിനിമയെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എം ആർ ഗോപകുമാർ വിശദീകരിച്ചു. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സിനിമകളിലൂടെയാണ് എം ആർ ഗോപകുമാർ എന്ന അഭിനേതാവിനെ പ്രേക്ഷകർ അടുത്തറിയുന്നത്. അടൂർ സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ ഒട്ടുമിക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
നിരവധി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ അടൂർ സാറിനോടൊപ്പം അനുഗമിക്കുമ്പോഴും ലോകത്തിലെ പല ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും എന്നോട് സംസാരിക്കുക അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന സംവിധായകനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്തു മാറി നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകൻ എൻ്റെ അടുത്തെത്തി പരിചയപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സമയം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ടില്ലേ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക.
അടൂർ സാറിൻ്റെ വിധേയൻ എന്ന സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗിനെ പോലൊരു വിഖ്യാത സംവിധായകൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം. 1994- 95 കാലഘട്ടം. സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ് ജുറാസിക് വേൾഡ് ദി ലോസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ദിനോസറുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന സയിൻ്റിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനും ഉണ്ട്. ആ കഥാപാത്രത്തിനു വേണ്ടി സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ് സമീപിച്ചത് എന്നെയാണ്. പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കാസ്റ്റിങ് വരെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തി. പക്ഷേ വെല്ലുവിളിയായി മുന്നിലെത്തിയത് വിസ പ്രശ്നം.
അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വിസ ലഭിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമുള്ള കാലഘട്ടം. പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിസ ലഭിച്ചില്ല. അതോടെ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗിൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ള ഭാഗ്യവും സ്വപ്നവും എന്നന്നേക്കുമായി അസ്തമിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരാൾ ആ കഥാപാത്രത്തിനുവേണ്ടി കാസ്റ്റ് ആയി. ആ സിനിമയുടെ പേര് ദി ലോസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ നഷ്ടമായിരുന്നു... എം ആർ ഗോപകുമാർ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിനയവിസ്മയം തിലകനും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഹോളിവുഡ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് നടക്കാതെ പോയി.
ആ സമയത്ത് തിലകന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില മലയാള സിനിമകളുടെ തിരക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ, 'മൂക്കില്ലാരാജ്യത്ത്' എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തല മൊട്ടയടിച്ചതും ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ലുക്കിന് തടസ്സമായി മാറി.
വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ വിരൽത്തുമ്പിലുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹോളിവുഡ് ചർച്ചകൾ വേഗത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മലയാളത്തിലെ അഭിനയപ്രതിഭകളെ തേടി ലോകസിനിമയുടെ വലിയ വാതിലുകൾ പണ്ടേ തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ. ഹോളിവുഡ് സിനിമ മലയാളത്തിന് ഒട്ടും അന്യമല്ലെന്ന് ചുരുക്കം!
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