ETV Bharat / entertainment

പേടിപ്പിച്ചു ചിരിപ്പിക്കാൻ 'പ്രകമ്പനം' എത്തുന്നു; ഡിജിറ്റൽ റിലീസുമായി സി ഫൈവിൽ

കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന മൂന്ന് കോളജ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്

പ്രകമ്പനം (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 15, 2026 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഹൊറർ-കോമഡി ചിത്രമാണ് 'പ്രകമ്പനം'. വലിയ അവകാശവാദങ്ങളോ വലിയ താരനിരയുടെ പിൻബലമോ ഇല്ലാതെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ഈ ചിത്രം, മികച്ച തിരക്കഥയും ഗണപതി, സാഗർ സൂര്യ എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനവും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ കാത്തിരിപ്പുകൾക്കൊടുവിൽ ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് എത്തുകയാണ്. സീ ഫൈവിലൂടെയാണ് പ്രകമ്പനം പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വിജേഷ് പാനത്തൂർ ആണ് പ്രകമ്പനം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീഹരി വടക്കൻ്റേതാണ് തിരക്കഥ. നവരസ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ശ്രീജിത്ത് കെ എസ്, കാർത്തികേയൻ എസ്, സുധീഷ് എൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രകമ്പനം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിൻ്റെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമാണ പങ്കാളിയായി ഈ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഗണപതി, സാഗർ സൂര്യ എന്നിവർക്ക് പുറമേ അൽ അമീൻ, മല്ലിക സുകുമാരൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, രാജേഷ് മാധവൻ, പി പി കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ, കലാഭവൻ നവാസ്, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, ശീതൾ ജോസഫ് എന്നിവരും ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കലാഭവൻ നവാസ് അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം കൂടിയാണ് പ്രകമ്പനം.

കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന മൂന്ന് കോളജ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. അവരുടെ രസകരമായ വിദ്യാർഥി ജീവിതവും കുസൃതികളും തമാശകളും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ട്വിസ്റ്റ്‌ സംഭവിക്കുന്നു.

ഹൊററും കോമഡിയും സമാസമം ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ആഘോഷചിത്രമാണിത്. സാധാരണ ഒരു ഹൊറർ ചിത്രമെന്ന് പ്രകമ്പനത്തെ എഴുതി തള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. പേടിപ്പിക്കുന്ന പ്രേതമല്ല ഇവിടെ. പ്രേതസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭയമാണ് സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹൊറർ കോമഡി ജോണറിൽ എത്തിയ പ്രകമ്പനം മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുത്തൻ അനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഗണപതി ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് വേളയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കരിയറിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു വേഷം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചിരിപ്പിച്ച പ്രകമ്പനം എന്ന ചിത്രം സി ഫൈവിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് മല്ലിക സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു.

മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കാനും ഒപ്പം അല്പം പേടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ‘പ്രകമ്പനം മലയാളം സീ5-ൽ കാണാം.

TAGGED:

പ്രകമ്പനം
സീ ഫൈവ്
ഗണപതി
സാഗർ സൂര്യ
PRAKAMBANAM LANDS ON ZEE5

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.