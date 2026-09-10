'വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ...' അത് നീലകണ്ഠന് വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല; സാമന്ത മൽഹരിയോടുള്ള പുത്തഞ്ചേരിയുടെ പ്രണയം
'ദേവാസുര'ത്തിലെ 'വന്ദേ മുകുന്ദഹരേ' പിറന്ന വഴികള്. ഈ മാസ്മരിക സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ഗുരുദക്ഷിണയുടെ കഥയുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 5:01 PM IST
മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും മായാതെ നിൽക്കുന്ന വികാരമാണ് ഐ വി ശശി - രഞ്ജിത്ത് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന 'ദേവാസുരം' എന്ന ചിത്രം. ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഡയലോഗുകളും പാട്ടുകളും ഇന്നും പ്രേക്ഷകമനസ്സുകളിൽ സജീവമാണ്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ മറ്റു ഗാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ ആരാധകവൃന്ദത്തെയാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ പെരിങ്ങോടൻ കഥാപാത്രം ഇടക്കയുടെ അകമ്പടിയോടെ പാടിയ 'വന്ദേ മുകുന്ദഹരേ' എന്ന ശ്ലോകം സ്വന്തമാക്കിയത്.
എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ തൂലികയിൽ വിരിഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകം റിലീസ് ചെയ്ത് ദശാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും മലയാളി മനസ്സുകളിൽ നിത്യയൗവനത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ മാസ്മരിക സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ഗുരുദക്ഷിണയുടെ കഥയുണ്ട്.
സാമന്തമൽഹരിയോടുള്ള പ്രണയം
ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷമാണ് എംജി രാധാകൃഷ്ണനും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയും ദേവാസുരം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ ഐവി ശശിയും തിരക്കഥാകൃത്ത് രഞ്ജിത്തും കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഇരുവരോടും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ഗാനങ്ങളുടെ കമ്പോസിങ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ വന്ദേ മുകുന്ദഹരയുടെ കാര്യം ഓർത്തെടുത്ത് എം ജി രാധാകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി തന്നെ. സാമന്ത മൽഹരി രാഗത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം വേണമല്ലോ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടാ.. എന്താടോ തനിക്ക് സാമന്തമൽഹരിയോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം തിരികെ ഒരു ചോദ്യം വൈകാതെ എത്തി. ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർണന നടത്തുക. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്നവരോട് സ്ലൈറ്റിനും മിഠായിക്കും വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുമല്ലോ.. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ അഭ്യർഥന. ചേട്ടാ സാമന്തമൽഹരിയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഒന്ന് ചെയ്തു തരണം. ആ രാഗത്തിൽ ഞാനൊരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ താൻ എഴുതുമോ. എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരല്പം സംശയം നിഴലിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദിച്ചു. പുത്തഞ്ചേരിയുടെ കഴിവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സംശയം. ഒരു പ്രാർഥന പോലെ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി പേനയെടുത്ത് പേപ്പറിൽ എഴുതിത്തുടങ്ങി- 'വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരെ...'
നീലകണ്ഠനും പെരിങ്ങോടനും അപ്പുറം ഒരു ഗുരുഭക്തി
ദേവാസുരം സിനിമയിൽ മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നീലകണ്ഠനെ സുഹൃത്തായ പെരിങ്ങോടൻ രാത്രി കാണാൻ വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. നീലകണ്ഠന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാതെ വീടിൻ്റെ പടിപ്പുരയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച നേദ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കിയെന്നോണം ഇടക്കയുടെ പിൻബലത്തിൽ പെരിങ്ങോടൻ വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ നീലകണ്ഠന് സമർപ്പിക്കും. നീലൻ വീണുപോയ കാഴ്ച കാണാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ഒറ്റ ചങ്ങാതിയുടെ വേദനയും സംഗീതം എന്ന ഒറ്റമൂലിയും. റിലീസ് ചെയ്തു 30 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും വന്ദേമുകുന്ദ ഹരേയ്ക്ക് മരണമില്ല.
എന്നാൽ, ഈ വരികൾ കുറിക്കുമ്പോൾ നീലകണ്ഠനും പെരിങ്ങോടനുമായിരുന്നില്ല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. തൻ്റെ ആരാധനാപാത്രവും ഗുരുനാഥനുമായ കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കരുടെ കാൽക്കൽ, ഒരു കുചേലൻ്റെ അക്ഷരം കൊണ്ടുള്ള പ്രണാമമായിരുന്നു അത്. ഗുരുദക്ഷിണ എം ജി രാധാകൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് സാമന്തമൽഹരി രാഗത്തിൽ നിറച്ചു നൽകി.
കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും വന്ദേ മുകുന്ദഹരേ എന്ന ശ്ലോകവും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സ്നേഹവും മലയാളി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.
വിവരങ്ങള്ക്കു കടപ്പാട്: ഡോ. ഷൈൻ കുമാർ
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