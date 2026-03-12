പേട്രിയറ്റിലെ ആദ്യ ഗാനമെത്തി; കേള്ക്കാന് ഇമ്പമുള്ള പ്രണയഗാനം! എന്തൊരു മനോഹരമാണ്…
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകന് സുഷിന് ശ്യാമിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Published : March 12, 2026 at 3:33 PM IST
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന പേട്രിയറ്റിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്. സുഷിൻ ശ്യാം ഈണം പകർന്ന 'കാറ്റു തൊട്ടപ്പോള്' എന്ന പ്രണയഗാനമാണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. സുഷിന് ശ്യാമിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തത്.
'കാറ്റ് തൊട്ടപ്പോൾ' എന്ന പ്രണയഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല് ഓഡിയോ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഗാനവും ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തിറക്കും.
അന്വര് അലിയുടെ വരികള് കപിൽ കപിലനും സായ് പ്രഭയും ചേർന്നാണ് ഈ പാട്ട് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ദർശനാ രാജേന്ദ്രനുമാണ് ഈ ഗാനരംഗത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും 17 വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഇതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ.ജി. അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പേട്രിയറ്റ് നിര്മിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യന് സിനിമ ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈ ത്രില്ലറുകളിലൊന്നാവും ചിത്രം. രാജ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ചിത്രം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടീസറാണ് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്.
ഏപ്രിൽ 23ന് ആഗോളതലത്തില തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ, രേവതി എന്നിങ്ങനെ വമ്പന് താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. വില്ലനായാണ് ഫഹദ് ഫാസില് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
അടുത്തിടെയാണ് പേട്രിയേറ്റിന്റെ ചിത്രീകരണ വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടത്. ഒര്ജിനല് ഫൈറ്റര് എയര്ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ചിത്രത്തില് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വിട്ടത്. ശ്രീലങ്കല് എയര് ബേസില് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളില് സിനിമയുടെ ഗെറ്റപ്പിലാണ് താരങ്ങള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വിഎഫ് എക്സ് അല്ല ഒര്ജിനല് തന്നെയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള് എന്ന് അടിവരയിടുന്നു.
മഹേഷ് നാരായണന് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിരിയിക്കുന്നത്. മഹേഷ് നാരായണനും രാഹുല് രാധാകൃഷ്ണനും ചേര്ന്നാണ് എഡിറ്റിങ്. ഡിജിറ്റല് മാര്ക്കറ്റിങ് - വിഷ്ണു സുഗതന്.
പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് ഒരു വര്ഷത്തിലധികമാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്നത്. മലയാളത്തില് ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളില് ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന ബഹുമതിയും പേട്രിയറ്റിനാണ്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യുകെ, അസര്ബെയ്ജാന്, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.
ഇന്ത്യയിലെ വന്നഗരങ്ങളായ ഡല്ഹി, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, കൊച്ചി എന്നീ നഗരങ്ങളും ലൊക്കേഷനായിട്ടുണ്ട്. 2024 നവംബറിൽ ശ്രീലങ്കയിലാണ് 'പേട്രിയറ്റ്' ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
