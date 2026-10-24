കുതിരപ്പുറത്തേറി ഡബ്സിയുടെ മാസ് എൻട്രി; വിഷ്വൽ ട്രീറ്റായി 'പെരുത്ത് നന്ദി'! ലൂപ്പിലാക്കി '40 ഡെയ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി' ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ
‘40 ഡെയ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി’യിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്; ‘പെരുത്ത് നന്ദി’ പാടി ഡബ്സി
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 10:49 AM IST
ഡോ. അനന്തു പ്രൊഡക്ഷൻസും തിയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസും സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം '40 ഡെയ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി'യിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. ഡബ്സി ആലപിച്ച 'പെരുത്ത് നന്ദി' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
വിനായക് ശശികുമാറിന്റെ വരികൾക്ക് ബിബിൻ അശോകാണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മനു ഹസ്സനാണ് ഗാനത്തിന്റെ വീഡിയോ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയുടെ പുതിയ ഗാനവും ശ്രദ്ധ നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.
കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് '40 ഡെയ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി'. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന വർണാഭമായ പോസ്റ്ററുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ അവതരണശൈലിയും പുതുമയാർന്ന താരനിരയും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ കൗതുകമുണർത്തിയ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഗാനമെത്തിയതോടെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും വർധിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ.
'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ച ഷിഫിന ബബിൻ പക്കറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവസമ്പത്തുമായാണ് ഷിഫിന പുതിയ സിനിമയുമായി എത്തുന്നത്. ഡോ. അനന്തു എസ്, ഡോൾവിൻ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പരിചിതമായ ഡോ. അനന്തു പ്രൊഡക്ഷൻസും തിയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസും കൈകോർക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും '40 ഡെയ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി'ക്കുണ്ട്.
കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലും മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ പ്രവർത്തകരാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധാനം ബിബിൻ അശോക് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആൽബി ആന്റണിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിങ് വിവേക് ഹർഷനാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ വിഷ്ണു ഗോവിന്ദും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ മാനവ് സുരേഷും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായി മഷർ ഹംസയും മേക്കപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ റോണക്സ് സേവ്യറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ സാങ്കേതിക മേഖലയും മികവുറ്റതാക്കാൻ പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രവർത്തകരെയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായി കിഷോർ പുറക്കാട്ടിരി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മൻസൂർ റഷീദാണ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ. ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അഖിൽ ദാമോദറാണ്. അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിലും രതീഷ് മണ്ണാർക്കാടും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗാനരചന വിനായക് ശശികുമാറും കൊറിയോഗ്രഫി ഷെരീഫ് മാസ്റ്ററും നിർവഹിക്കുന്നു.
സിങ്ക് സൗണ്ട് വൈശാഖ് പി.വി. കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റിൽസ് വിഭാഗത്തിൽ ഷെയ്ൻ സബൂറയും പിആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് മേഖലയിൽ വൈശാഖ് സി. വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ എന്നിവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കളറിസ്റ്റായി രമേഷ് സി.പി.യും ഡി.ഐ. വിഭാഗത്തിൽ കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് ഫോക്സ്ഡോട്ട് മീഡിയയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.
ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ അഭിലാഷ് ചാക്കോയും പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ അധിൻ ഒല്ലൂരുമാണ് നിര്വഹിക്കുന്നത്. ആതിര ദിൽജിത്താണ് ചിത്രത്തിന്റെ പിആർഒ.