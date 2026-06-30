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'സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ'! രവി തേജയുടെ 'ഇരുമുടി'യിലെ ആദ്യഗാനമെത്തി; മകളായി മലയാളി ബാലതാരം നക്ഷത്രയും

ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന് 'ഇരുമുടി' എന്ന ശക്തമായ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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IRUMUDI MOVIE (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 10:38 AM IST

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വി തേജയും പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കറും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന തെലുഗു ചിത്രം 'ഇരുമുടി'യിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. ശിവ നിര്‍വാണ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ മലയാളി താരം ബേബി നക്ഷത്രയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

ഇരുമുടിയിലെ ആദ്യ സിംഗിള്‍ 'സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ ഇരുമുടിക്കെട്ട്' എന്ന ഗാനമാണ് തെലുഗുവിലും തമിഴിലുമായി പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ശിവ നിര്‍വാണ, കല്യാണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി എന്നിവരുടെ വരികള്‍ക്ക് ജി.വി. പ്രകാശ് ആണ് ഈണം പകര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് അനന്തുവാണ്. അയ്യപ്പ ഭക്തര്‍ ആലപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തിസാന്ദ്രമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗാനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുമുടിക്കെട്ട് ഗാനത്തിന് വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.

രവി തേജയുടെ മകളായാണ് മലയാളി ബാലതാരം നക്ഷത്ര ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. മകളെ കൊഞ്ചിക്കുന്നതും അവള്‍ക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും ഗാനരംഗത്തില്‍ കാണാം. ഒരു ഭക്തന്‍ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനായി തയാറെടുക്കുന്നതും അതിനായി നടത്തുന്ന പവിത്രമായ ചടങ്ങുകളുമാണ് ഗാനരംഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്‍റെ പവിത്രമായ വഴിപാടിനേയും ഭഗവാന്‍ അയ്യപ്പനോടുള്ള സമര്‍പ്പണത്തേയുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന് 'ഇരുമുടി' എന്ന ശക്തമായ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത അയ്യപ്പസ്വാമിവേഷം ധരിച്ച്, ശക്തമായ ആത്മീയതിരീതിയിലാണ് രവി തേജ ഗാനരംഗത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ഇതേ രീതിയിലാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സ് ആണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ഒരു അച്ഛന്‍- മകള്‍ എന്ന ശക്തമായ ബന്ധത്തിന്‍റെ വൈകാരികതയും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചില കഥകൾ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ നിമിഷത്തിൽ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്നും അത്തരമൊരു കഥയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും രവി തേജ നേരത്തെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു. വിശ്വാസം ഏവരേയും മുന്നോട്ട് നയിക്കട്ടെയെന്നും ശിവ നിർവാണ, മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് എന്നിവർക്കൊപ്പം 'ഇരുമുടി' എന്ന പുതിയ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിൽ താൻ ആവേശഭരിതനാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നേരത്തെ 'ആര്‍ ടി 77' എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന 'ഇരുമുടി' രവി തേജയുടെ കരിയറിലെ 77 ാമത്തെ ചിത്രമാണ്.

ഭക്തിഗാനത്തിന്‍റെ ആഴം , വൈകാരിക പ്രാധാന്യം, മാസ് അപ്പീല്‍ എന്നിവയൊക്കെ കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. സംവിധായകന്‍ ശിവ നിര്‍വാണ തന്നെയാണ് കഥയും തിരക്കഥയും രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. രവി തേജ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് തികച്ചു വ്യത്യസ്‌തായ കഥാപാത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേത്.

സായ് കുമാര്‍, അജയ്ഘോഷ്, രമേഷ് ഇന്ദിര,സ്വാസിക എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. വിഷ്‌ണു ശര്‍മയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. സഹി സുരേഷ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈന്‍, പ്രവീണ്‍ പുടി എഡിറ്റിംഗ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡിനേറ്റര്‍ നരേഷ് ബാബു.

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TAGGED:

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IRUMUDI KATTU SONG FROM IRUMUDI

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