ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്‍! പേട്രിയറ്റിലെ ആദ്യ ഗാനം വരുന്നു; റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സുഷിന്‍ ശ്യാമിന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ

നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ പേട്രിയറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

Music composer Sushin Shyam (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 10, 2026 at 10:10 AM IST

2 Min Read
ഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മള്‍ട്ടിസ്റ്റാര്‍ ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 23 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും 17 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമയ്ക്കായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

റിലീസിന് തയാറെടുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമോഷന്‍ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകള്‍ക്കും ടീസറിനുമെല്ലാം വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്.

ഈ ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത് സുഷിന്‍ ശ്യാം ആണ്. യുവതലമുറയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിനും അതിന്‍റെ താളത്തിനുമൊത്ത് സംഗീതം ഒരുക്കുന്ന സുഷിന്‍ ശ്യാമിന്‍റെ പാട്ടുകളോടും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനും ഏറെ ആരാധകരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേട്രിയറ്റിലെ സംഗീതം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റു നോക്കുകയാണവര്‍.

ചിത്രത്തിലെ ആദ്യഗാനം സുഷിന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ മാര്‍ച്ച് 12 ന് റിലീസ് ചെയ്യും. 'കാറ്റു തൊട്ടപ്പോൾ' എന്ന പ്രണയഗാനമാണ് ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കപിൽ കപിലനും സായ് പ്രഭയും ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാനരംഗത്തില്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രനുമാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Patriot (Movie Poster)

ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ.ജി. അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 'പേട്രിയറ്റ്' നിർമാണം.

മോഹന്‍ലാല്‍, മമ്മൂട്ടി എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻ‌താര, രാജീവ് മേനോൻ, രേവതി എന്നിങ്ങനെ വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തില്‍ വില്ലനായാണ് താനെത്തുന്നതെന്ന് ഫഹദ് ഫാസില്‍ ഒരു പരിപാടിക്കിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മഹേഷ് നാരായണന്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മഹേഷ് നാരായണനും രാഹുല്‍ രാധാകൃഷ്ണനും ചേര്‍ന്നാണ് എഡിറ്റിങ്. ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് - വിഷ്ണു സുഗതന്‍.

പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികമാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്നത്. മലയാളത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളില്‍ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന ബഹുമതിയും പേട്രിയറ്റിനാണ്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യുകെ, അസര്‍ബെയ്ജാന്‍, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.

ഇന്ത്യയിലെ വന്‍നഗരങ്ങളായ ഡല്‍ഹി, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, കൊച്ചി എന്നീ നഗരങ്ങളും ലൊക്കേഷനായിട്ടുണ്ട്. 2024 നവംബറിൽ ശ്രീലങ്കയിലാണ് 'പേട്രിയറ്റ്' ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയത്. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

സുഷിന്‍ ശ്യാം സിനിമ
പേട്രിയറ്റ് സിനിമ
PATRIOT SONG RELEASE
MUSIC COMPOSER SUSHIN SHYAM
പേട്രിയറ്റ് ആദ്യ ഗാനം റിലീസ്

