മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഗാനവും പിന്നിലെ ദുരന്തങ്ങളും
മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു നിർമ്മല. 1948ലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 1:13 PM IST
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ പിന്നണി ഗാനം ഏതാണെന്നറിയാമോ? 1948 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'നിർമ്മല' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ഏട്ടൻ വരുന്ന ദിനമേ...' എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പിന്നണിഗാനം.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദചിത്രമായ ബാലൻ (1938) എന്ന സിനിമയിലെ "ജാതകദോഷത്താലെ..." എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാഗാനം. കെ. കെ. അരൂർ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ എം. കെ. കമലമാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്. മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ളയായിരുന്നു ഗാനരചന.
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 'നിർമ്മല' എന്ന ചിത്രവും 'ഏട്ടൻ വരുന്ന ദിനമേ' ഗാനവും മലയാള സിനിമ സംഗീതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തമാകുന്നത്?
1938-ലെ 'ബാലൻ' മുതൽ 1941-ലെ 'പ്രഹ്ലാദ' വരെയുള്ള ആദ്യകാല മലയാള സിനിമകളിൽ അഭിനേതാക്കൾ തന്നെയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് പാടിയിരുന്നത്. ഡബ്ബിങ് എന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ നാഗ്ര ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദവും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു അന്ന് അവലംബിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ 1948-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'നിർമ്മല'യിലാണ് മറ്റൊരാൾ പാടിയ പാട്ടിനൊത്ത് അഭിനേതാക്കൾ ചുണ്ടനക്കുന്ന പിന്നണിഗാന രീതി ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചത്.
മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു നിർമ്മല. 1948ലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.
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