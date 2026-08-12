'തുടക്കം' സിനിമയില് കൈയടി നേടി മീനുവിന്റെ മെസി; നായയ്ക്കൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് വിസ്മയയും ആശിഷും
വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ തുടക്കം തിയേറ്ററുകളില് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 10:58 AM IST
തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടി മുന്നേറുകയാണ് വിസ്മയ മോഹൻലാൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ‘തുടക്കം’. വിസ്മയയുടെ സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം എന്ന പ്രത്യേകതയ്ക്കൊപ്പം ചിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.
നായികാ കഥാപാത്രമായ മീനുവിനൊപ്പം സജീവമായി എത്തുന്ന മെസി എന്ന നായയും ഇപ്പോൾ സിനിമാപ്രേമികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് മെസിയെയും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീനു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മെസിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. മീനു വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നതും അവൾക്കൊപ്പം കളിക്കുന്നതുമെല്ലാം സിനിമയിൽ കാണികൾക്ക് കൗതുകവും ഇഷ്ടവും നൽകുന്ന രംഗങ്ങളാണ്.
സിനിമയിലെ വൈകാരിക രംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ മെസിയുടെ സാന്നിധ്യം ചില രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ആശിഷിന്റെ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രംഗത്തിൽ മെസി നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ അമ്പരപ്പെടുത്തുകയും കൈയടി നേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇതിനിടെ മെസിക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിസ്മയ മോഹൻലാലും ആശിഷും. "മെസി നന്ദി പറയുന്നു", എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഇരുവരും വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചത്. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി ആരാധകരാണ് രസകരമായ കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
"ദേ ആ ദുഷ്ടൻ വില്ലന്റെ ഒപ്പം നായിക", "മൂന്നാളും തകർത്ത് അഭിനയിച്ചു" തുടങ്ങിയ കമന്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ആരാധകർ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ മെസിയുടെ പ്രകടനം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ തെളിവാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ.
വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്ന ‘തുടക്കം’, റിലീസിന് പിന്നാലെ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് നേടുന്നത്.
26 വയസുകാരിയായ മീനു എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെയും സമ്മർദങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് മീനു നേരിടുന്നതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശക്തയായി ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.
കൊടും ക്രിമിനലായാണ് ആശിഷ് ചിത്രത്തില് വേഷമിട്ടത്. ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാല് കാമിയോ റോളില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആശിഷിന്റെ പ്രകടനം വലിയ കയ്യടിയാണ് നേടുന്നത്.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോ. എമിൽ വിൻസന്റും ഡോ. അനീഷ ആന്റണിയുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. വിസ്മയയേയും ആശിഷിനേയും കൂടാതെ സായ് കുമാര്, ചിപ്പി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
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