ETV Bharat / entertainment

500 കിലോയുടെ അലമാരയും മണ്ണിനടിയിലെ കെഎസ്ആർടിസി ബസും! അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് ഒരുക്കിയ ആർട്ട് മാജിക്കുകൾ

തമിഴകത്തിൻ്റെ വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് തൻ്റെ സിനിമാവിശേഷങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു

Arun Venjaramoodu
അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 3:34 PM IST

15 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന അഭിനയപ്രതിഭയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന നാമധേയം വീണ്ടും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലല്ല, മറിച്ച് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രം. സൂര്യ നായകനായി തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന 'കറുപ്പ്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലഭംഗിയും തന്മയത്വമുള്ള സെറ്റുകളും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടുമ്പോൾ, അതിന് പിന്നിലെ മാന്ത്രികക്കൈകൾ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റേതാണ്. സൂര്യയുടെയും ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെയും അത്യുഗ്രൻ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം ചിത്രത്തിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് കലാസംവിധാനവും തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിൻ്റെയും പാരമ്പര്യമില്ലാതെ, കഠിനാധ്വാനവും സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവും കൊണ്ട് മാത്രം തമിഴകത്തിൻ്റെ വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് തൻ്റെ സിനിമാവിശേഷങ്ങൾ കമൽഹാസൻ്റെ രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ബാനറിൽ ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനാകുന്ന പുതിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'സെയ്യൂൺ' (മാവീരന് ശേഷം അരുൺ വീണ്ടും ശിവകാർത്തികേയനൊപ്പം കൈകോർക്കുന്ന ചിത്രം) ലൊക്കേഷനിൽ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.



അഭിനയത്തിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂടാണ് തരംഗം. തമിഴകത്ത് വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റെ ഈ തേരോട്ടത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

വെഞ്ഞാറമൂട് പൊതുവേ ഒരു കലാ ഗ്രാമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് കേരളത്തിൽ എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും വെഞ്ഞാറമൂട് ആണ് സ്വദേശമെന്നു പറയുമ്പോൾ ആഹാ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനടുത്താണോ എന്നൊരു ചോദ്യവും സ്നേഹവും സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കാറുണ്ട്. നാടകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുകയും ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് വെഞ്ഞാറമൂട്. അതുമാത്രമല്ല മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനേതാക്കളായും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരായും വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റെ സംഭാവന ഏറെ. ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ രംഗപ്രഭാത് എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാടകങ്ങളെയും നാടൻ കലാരൂപങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത്. ആറിലോ ഏഴാം ക്ലാസിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാന്‍ രംഗപ്രഭാതിൻ്റെ ഭാഗം ആകുന്നത്. കലാപരമായി ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണ്. ഒരു കലാ സംവിധായകൻ്റെ ജനനം എന്ന് അക്കാലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. പേപ്പറിൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും പേപ്പർ പൾപ്പ് കൊണ്ട് പലതരം പാവകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ കലാസംവിധാന മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ പതുക്കെ പിച്ചവച്ച് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.


യാതൊരുവിധ അക്കാദമിക് കോഴ്സുകളും ചെയ്യാതെയാണ് താങ്കൾ ഇന്ന് തെന്നിന്ത്യയിലെ വലിയ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. ആ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ വഴി എങ്ങനെയായിരുന്നു?

ഏതൊരു കാര്യത്തെയും ആത്മാർഥതയോടെയും കഠിനാധ്വാന മനോഭാവത്തോടുകൂടിയും സമീപിച്ചാൽ അതിന് ഫലം കിട്ടും എന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ. ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിലും പോയി പഠിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇത്രയധികം സിനിമകൾക്ക് കലാസംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയെന്ത് എന്നൊരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കാലയളവിൽ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ആശങ്കയോട് കൂടി ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ആ സമയത്താണ് സന്തോഷ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന കല സംവിധായകൻ്റെ വേലൂക്കാക്ക എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കലാസംവിധാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശൂന്യതയാണ്. തുടർച്ചയായി കലാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കില്ല. ആ സമയങ്ങളിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മറ്റു വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. പക്ഷേ ആ സമയങ്ങളിൽ സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശം ഉള്ളിൽ പതിന്മടങ്ങായി വർധിച്ചിരുന്നു. അഭിനിവേശം കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിച്ചത് ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ മേഖലയിലായിരുന്നു.

ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിലെ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ അനുഭവം സിനിമയിലേക്ക് എത്രത്തോളം സഹായകരമായി?

തിരക്കുള്ള സീരിയൽ കലാസംവിധായകനായ രാജീവ് ഇടക്കുളമായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലെ എൻ്റെ ഗുരു. ഒരുപാട് നാൾ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ കലാ സംവിധാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു ഷൂട്ടിങ് സെറ്റ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചത് ഒരുപക്ഷേ ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു.

Arun Venjaramoodu
അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് (Special Arrangement)

സീരിയലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നായിരുന്നു 'പാപ്പി അപ്പച്ച' എന്ന വലിയ ദിലീപ് ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമയിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം. ആ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

അതൊരു വലിയ ചുവടുമാറ്റമായിരുന്നു. ഗിരീഷ് മേനോൻ എന്ന കലാസംവിധായകൻ്റെ കൂടെ പാപ്പി അപ്പച്ച എന്ന ദിലീപ് ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ആരംഭം. അതൊരു നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു. വലിയ ചിത്രം... സൂപ്പർസ്റ്റാർ സിനിമ. ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും 100ശതമാനം ഗുണനിലവാരത്തോടെ വരണം എന്ന് കർക്കശ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗിരീഷ് മേനോൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ നിറം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും അത്രയും ആലോചിച്ച് സമയമെടുത്ത് കൃത്യതയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും കൃത്രിമത്വം തോന്നരുതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. കലാസംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം റിസർച്ചുകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എപ്രകാരമാണ് ഒരു സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നാ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഗിരീഷ് മേനോൻ. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു ദീർഘമായ യാത്ര തന്നെ നടത്തി. കിംഗ് ആൻഡ് കമ്മീഷണർ, മേക്കപ്പ് മാൻ, വാടാമല്ലി, താപ്പാന അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാസംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു.

എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റിൽ നിന്നും അസോസിയേറ്റായി വളർന്നു. അരുൺ കല്ലുംമൂട് അടക്കമുള്ള കലാസംവിധായകരോടൊപ്പം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അസോസിയേറ്റ് ആർട്ട് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു.

ഒരു സഹായിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര കലാസംവിധായകനിലേക്കുള്ള മാറ്റം അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ. താങ്കളുടെ കരിയറിലെ ആ വലിയ വഴിത്തിരിവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു?

നമ്മൾ എത്ര മികച്ച കലാകാരനാണെങ്കിലും ഒരാളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക എന്നാൽ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്കൊരു നൂറ് സിനിമകളിൽ വേണമെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റായോ അസോസിയേറ്റായോ പ്രവർത്തിക്കാം. അവിടെ നമ്മുടെ ജോലി പ്രധാന കലാസംവിധായകനെ സഹായിക്കുക, അയാളുടെ വിഷനോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്.

​എന്നാൽ ഒരു മെയിൻ കലാസംവിധായകനായി മാറുമ്പോൾ, സിനിമയുടെ സംവിധായകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനും (Vision) ചിന്തകൾക്കും ഒപ്പം ചേർന്നുനിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ആ സംവിധായകന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം വരണം. കരിയറിലെ ആ വലിയ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്ത സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതോടെയാണ്. 'ആൻ മരിയ കലിപ്പിലാണ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ മിഥുനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആ സിനിമയുടെ സമയത്ത് മിഥുന് എന്തോ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം തോന്നി.


ആ വിശ്വാസമാണ് താങ്കളുടെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'അലമാര'യിലേക്ക് വഴിതുറന്നത് അല്ലേ?

തീർച്ചയായും. മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിന് എന്നോട് ഉണ്ടായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രമായ അലമാരയിൽ എന്നെ കലാസംവിധായകൻ ആകാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം ആ സിനിമയുടെ കേന്ദ്രഘടകം തന്നെ ഒരു ആർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അലമാര. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു കലാസംവിധായകന് ചലഞ്ചിങ് ആയി ഒന്നുമില്ല. ഒരു അലമാരയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥാഗതി.


ആദ്യ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി കഥയിലെ പ്രധാന ഘടകമായ അലമാരയെ സിനിമയുടെ ആദ്യാവസാനം കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. ഒട്ടുമിക്ക സീനിലും അലമാര കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കലാസംവിധായകൻ എപ്പോഴും ചേർത്തു പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. ആ അലമാരയെ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ട്, റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, വാഹനത്തിൽ കയറ്റി പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ചലനങ്ങളുമുണ്ട്.

Arun Venjaramoodu
അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് (Special Arrangement)

സണ്ണി വെയിനും മണികണ്ഠൻ ആചാരിയും കൂടി ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഗോവണിയിലൂടെ ഈ അലമാര ചുമന്നു മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം പ്രേക്ഷകർ മറന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. ആ രംഗത്തിന് പിന്നിലെ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ മാജിക് എന്തായിരുന്നു?

(ചിരിക്കുന്നു) ആ സീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമയുണ്ടാകും. സത്യത്തിൽ ഒരു യഥാർഥ അലമാര അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ചേർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തരം കട്ടിത്തടികൊണ്ടുള്ള അലമാരയ്ക്ക് 400 മുതൽ 600 കിലോ വരെ ഭാരം വരും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഡമ്മി അലമാര നിർമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.

​പക്ഷേ അവിടെയായിരുന്നു അടുത്ത ചലഞ്ച്. അലമാരയ്ക്ക് ഒറിജിനൽ അലമാരയുടെ അതേ സാമ്യതയും തടിയുടെ ടെക്സ്ചറും ഈടും ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു. സിനിമയിൽ ഉടനീളം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രേക്ഷകന് ഒരു കാരണവശാലും തിരിഞ്ഞു കൊത്തരുത്. ആദ്യ സിനിമയായതുകൊണ്ട് ഞാനതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തു. ഒടുവിൽ ഏകദേശം 100 മുതൽ 150 കിലോ വരെ മാത്രം ഭാരം വരുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായൊരു ഡമ്മി ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. അതാണ് ആ ഇടുങ്ങിയ സ്റ്റെയർകെയ്സിലൂടെ സണ്ണിയും മണികണ്ഠനും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നത്.

ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞയുടൻ സണ്ണിച്ചായൻ (സണ്ണി വെയിൻ) എൻ്റെ അടുത്ത് തമാശയായി പറഞ്ഞു, "അരുണേ, ആ അലമാരയുടെ ഭാരം ഒരല്പം കൂടി കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു കേട്ടോ!" എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, "സണ്ണിച്ചായാ, 500 കിലോയിൽ അധികം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെറും 100 കിലോയിൽ ഒതുക്കി തന്നത്!" എന്ന്. അതൊരു നല്ല ഓർമയാണ്. ആദ്യ സിനിമയിലെ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് വലിയ ക്യാൻവാസിലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം തന്നത്.

മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിലേക്ക്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു കണക്ഷൻ?


ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്ത ആക്ഷൻ സംവിധായകനായ ദിലീപ് സുബ്ബരാജുവും മലയാള സിനിമയായ തൃശൂർ പൂരവും ആണ് അതിനു വഴിയൊരുക്കിയത്. ആ സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ സംവിധായകനായിരുന്നു ദിലീപ് സുബ്ബരാജു. അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് എനിക്ക് തമിഴ് സിനിമ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വർക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനിപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ, തൃശൂർ പൂരത്തിനു മുൻപ് ദിലീപ് സുബ്ബരാജു അദ്ദേഹം നൂറുകണക്കിന് സിനിമകളിൽ ആക്ഷൻ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗവും ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ. എന്നിട്ടും എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ആ സിനിമകളിലെ കലാ സംവിധായകരിൽനിന്ന് എന്നിൽ വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടത് എന്നറിയില്ല. ഒരുപക്ഷേ തൃശൂർ പൂരം എന്ന സിനിമയുടെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാശ്ചാത്തലവും അത് ഒരുക്കാൻ ഒരു കലാസംവിധായകൻ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചതും ഒക്കെ തന്നെ ആകാം കാരണം.

തൃശൂർ പൂരത്തിൽ ഒരു കെഎസ്ആർടിസി ബസ് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഓടിച്ചിറക്കി കുഴിച്ചിടുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു രംഗം ആദ്യമായിരിക്കും. അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നില്ലേ?

അതേ. അങ്ങനെയൊരു രംഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമായിരിക്കും. വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയി ആ രംഗം ചിത്രീകരിക്കാൻ സംവിധായകനും ആക്ഷൻ സംവിധായകനും ഒപ്പം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ആശയവും ഉൾക്കൊണ്ട് എനിക്കും നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ സിനിമയാണ് തൃശൂർ പൂരം. ഒരു കെഎസ്ആർടിസി ബസ് മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിടണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരായാലും ഞെട്ടിപ്പോകും. എനിക്കും അങ്ങനെയൊരു രംഗത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം കേട്ടപ്പോൾ അമ്പരപ്പാണ് തോന്നിയത്. സംഭവം പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പക്ഷേ ഒരു ബസ് നേരെ എടുത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ പോരെ. അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു മുൻ മാതൃക നമുക്കില്ല. ഏതൊരു പുതിയ കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമ്മർദ്ദം എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സീൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം ബസിൻ്റെ അതേ അളവിലുള്ള ഒരു കുഴി സൃഷ്ടിച്ചു. ബസ് ആ കുഴിയിലേക്ക് ഓടിച്ചിറക്കാനുള്ള വഴിയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഒരിക്കലും ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല എന്നും കുഴിച്ചിടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും ഒരു മുൻധാരണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബസിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള ഒരു ഡമ്മി ബസ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. എറണാകുളത്ത് ആ സിനിമയുടെ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പ്രമുഖ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടയർ കമ്പനിയിലാണ്. അവിടെവച്ച് തന്നെയാണ് ബസിൻ്റെ ഡമ്മി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. എൻജിൻ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായെങ്കിലും ആ ബസ് തറയിലൂടെ ഉരുളും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഊർജം നൽകിയത് നിർമാതാവും സംവിധായകനും തന്നെ.

Arun Venjaramoodu
അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് (Special Arrangement)
ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. കുഴിയുടെ മുന്നിൽ വരെ ഒറിജിനൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഓടിച്ചു വന്നു. അഥവാ ആ ബസ് കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കിയാൽ അത് ഓടിക്കുന്ന ആളിന് പിന്നീട് തിരിച്ചറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഒരു കാരണവശാലും കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അത് ഓടിച്ചു വന്ന ഡ്രൈവർ കട്ടായം പറഞ്ഞു. പ്ലാൻ ബി ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡമ്മി ബസ് ഞങ്ങൾ കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിറക്കി മണ്ണുകൊണ്ട് മൂടി.സംവിധായകനും ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ മാസ്റ്റർക്കും ഒപ്പം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് 100ശതമാനം കൺവിൻസിങ് ആയി സ്ക്രീനിലെത്തിക്കാൻ അന്ന് എനിക്ക് സാധിച്ചു. ആ ഒരു ആത്മാർഥതയാണ് മാസ്റ്റർക്ക് എന്നോട് ഒരു പ്രത്യേക മമത തോന്നാൻ കാരണം.തമിഴിലെ പ്രശസ്ത സംവിധായകരായ പുഷ്കർ-ഗായത്രിയുടെ 'സുഴൽ' എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള വെബ് സീരീസിലേക്ക് താങ്കൾ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണോ?അതെ! ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ മാസ്റ്ററും പുഷ്കർ-ഗായത്രിയുമെല്ലാം ഒരേ ടീമാണ്. 'വിക്രം വേദ'യ്ക്ക് ശേഷം അവർ ഒരുക്കുന്ന വലിയ പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു 'സുഴൽ' വെബ് സീരീസ്. ഇതിലേക്ക് മാസ്റ്ററാണ് എൻ്റെ പേര് പുഷ്കർ-ഗായത്രിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിങ് പോയിൻ്റ്.

​സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏവരുടെയും ഒരു സ്വപ്ന നഗരമാണ് ചെന്നൈ. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ ഈറ്റില്ലം. ചെന്നൈയിൽ ഒന്ന് പോകണമെന്നും അവിടുത്തെ സിനിമാ അന്തരീക്ഷം അനുഭവിക്കണമെന്നും ഒരുപാട് നാളായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഞാൻ ആദ്യമായി ചെന്നൈയിൽ കാലുകുത്തുന്നത് പുഷ്കർ-ഗായത്രി ടീമിൻ്റെ ഒരു തമിഴ് പ്രോജക്റ്റിൽ ചീഫ് ആർട്ട് ഡയറക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലും വലിയൊരു നിയോഗം വേറെയെന്തുണ്ട്?

തമിഴ് സിനിമയിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടിത്തന്ന വർക്ക് ആയിരുന്നു സുഴൽ. ആ വെബ് സീരീസിൻ്റെ റിവ്യൂകളിൽ കലാ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് നിരൂപകർ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. തമിഴ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രശംസ ലഭിച്ചു. ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങളും ഘോഷയാത്രകളും ആ വെബ് സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആ വെബ് സീരീസിൽ ഒരു അമ്മൻ മഹോത്സവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഉത്സവമാണത്. ഏകദേശം രണ്ടരക്കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് ആ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി കലാസംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. തുടർന്ന് എസ് ജെ സൂര്യയുടെ വദന്തി എന്ന വെബ് സീരീസിൽ കലാ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ആ വെബ് സീരീസും പുഷ്കർ ഗായത്രി ടീമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ സുഴൽ തന്നെയാണ് ആദ്യ തമിഴ് സിനിമ പ്രോജക്ടും ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്.

വെബ് സീരീസിന് ശേഷം ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായ 'മാവീരൻ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയിലേക്കാണ് താങ്കൾ എത്തുന്നത്. ആ സിനിമയുടെ 80 ശതമാനവും സെറ്റുകളായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അതൊരു വലിയ പരീക്ഷണശാല ആയിരുന്നില്ലേ?

ഈ രണ്ടു വെബ് സീരീസുകളും കഴിഞ്ഞ് നിന്നപ്പോഴാണ് ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായി അഭിനയിച്ച മാവീരൻ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയിലേക്ക് കലാസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു കലാസംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളെയും ചിന്തകളെയും പരമാവധി പുറത്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു മാവീരൻ. ആ സിനിമയുടെ 80% ലൊക്കേഷനുകളും സെറ്റാണ്. ആ സിനിമയുടെ പ്രധാന കഥാ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നായിക കഥാപാത്രം താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം. ഒട്ടും ഗുണനിലവാരമില്ലാതെ പുതുതായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ രൂപഘടന ആ സെറ്റിന് വേണമായിരുന്നു. ചലച്ചിത്രം കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഒരു ആണി അടിക്കുമ്പോൾ പോലും ചുവര് ഇളകി വീഴണം. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നതാണ് ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ.

Arun Venjaramoodu
ശിവകാര്‍ത്തികേയനോടൊപ്പം അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് (Special Arrangement)
അതിനുവേണ്ടി പണി പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയമാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഇതൊന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞുപോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലായ്മ ഫീൽ ചെയ്യുകയും വേണം. ഏകദേശം മൂന്ന് ഫ്ലോറുകളാണ് കലാസംവിധാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പുതുതാക്കി എടുത്തത്. ബാക്കി ഭാഗം വിഎഫ്എക്സ് കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ഒട്ടേറെ രംഗങ്ങൾ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തത്. ഇന്നത്തെ സിനിമകളിൽ വിഎഫ്എക്സ് സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒറിജിനലായി ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു?


അതേ, വിഎഫ്എക്സിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമാവധി ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ കാഴ്ചക്കാരന് ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആസ്വാദനം പൂർണമാവുകയുള്ളൂ. കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെ കലാ സംവിധാനം ഒരുക്കിയാലും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒരുക്കിയാലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൃത്യമായ അളവിൽ ചേരുമ്പോൾ നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ലഭിക്കും.
പൊതുവേ മലയാള സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആകും ചിന്ത. കാരണം ഭാരിച്ച ചെലവ് തന്നെ. പക്ഷേ തമിഴ് പോലുള്ള വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതൊരു പ്രശ്നമേയല്ല. പക്ഷേ മാവീരൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ കാര്യങ്ങളും ഒറിജിനലായി തന്നെ വേണമെന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. ആ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശംസിക്കേണ്ടത് ശിവകാർത്തികേയനെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കോറിഡോറിലൂടെ ഓടുമ്പോഴും ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇളകിവീഴുകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടർന്നുവീഴുന്നത്. കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റിലൂടെയാണ് ചുവരിലെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും സീലിങ്ങിലെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും പ്രോപ്പർട്ടികൾ താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊന്നും അപകടമാകാതെ ചിത്രീകരണം സുഗമമായി നടക്കുകയും വേണം. എത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധകൊണ്ട് വലിയ അപകടം സംഭവിക്കാം. ഒരു ദിവസം 200 കിലോ അധികം വേസ്റ്റാണ് ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഒരു സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ റീട്ടെക്ക് പോയാൽ അടർന്നുവീണ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും പുനഃക്രമീകരിക്കണം. അത് വീണ്ടും ഷോട്ടിൽ അടർന്നുവീഴും. ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തു മാറ്റണം.


ഇത്രയും ശ്രമകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എടുത്തുപറയേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടീമിനെ തന്നെയാണ്. കൂട്ടായ്മയുടെ പരിണിതഫലമാണ് നല്ല സിനിമകൾ.


സൂര്യയുടെ 'കറുപ്പ്' എന്ന സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറടിയും ഏഴടിയും ഉയരമുള്ള ശൂലങ്ങളും വാളുകളും, കറുപ്പുസ്വാമിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ശിലയുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പരിമിതികളില്ലാതെ ഇത്രയും കാഠിന്യമുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ജീവിതത്തിലെ ആ നിമിഷം ഏതാണ്?

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രശംസകൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും. പക്ഷേ ചില കയ്പ്പേറിയ നിമിഷങ്ങളും അതിൽ നിന്നുള്ള അതിജീവനവും മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകില്ല. 'അർജൻ്റീന ഫാൻസ് കാട്ടൂർകടവ്' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്താണത്. സംവിധായകൻ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ വലിയൊരു മെസ്സിയുടെ കട്ടൗട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം 100 അടി ഉയരമുള്ള കട്ടൗട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ 105 അടി ഉയരത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. 'ബാഹുബലി' സിനിമയിൽ പ്രതിമ ഉയർത്തുന്ന സീനിന് സമാനമായാണ് ഈ കട്ടൗട്ട് ചിത്രത്തിൽ ഉയർത്തേണ്ടത്.

​ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ഞാനും എൻ്റെ ടീമും പണിയെടുത്താണ് അത് പൂർത്തിയാക്കിയത്. സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ പകുതി പകുതി ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നീട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പൂർണ്ണമായ കട്ടൗട്ട് വേണം ഉയർത്താൻ. ഷൂട്ടിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒരു ക്രൈനിന്റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ കട്ടൗട്ട് ഉയർത്താൻ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു 30 അടി ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ കട്ടൗട്ട് പകുതി വച്ച് ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി. ഏതുനിമിഷവും അത് പൂർണമായി നിലംപതിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ. പരാജയബോധം എന്നെ ആകെ തകർത്തു കളഞ്ഞു.

Arun Venjaramoodu
സൂര്യയ്‌ക്കൊപ്പം അരുണ്‍ വെഞ്ഞാറമൂട് (Special Arrangement)

അത്രയും വലിയൊരു പരാജയത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ആ കട്ടൗട്ട് വീണ്ടും ഉയർത്തിയത്?

ഞാൻ ആകെ തകർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മിഥുൻ പറഞ്ഞു—"ആ പോട്ടെ സാരമില്ല അരുണേ, നമ്മളൊന്നു ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല." പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഉച്ചവരെ സമയം ചോദിച്ചു. ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് ചെയ്ത തീർത്ത ജോലിയാണ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്! പക്ഷേ സംവിധായകന് എന്നിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നാട്ടുകാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഹായികളായി മാറി. ക്രൈൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉടൻതന്നെ മറ്റൊരു വലിയ ക്രൈൻ കൂടി വിളിച്ചുവരുത്തി.

​പുലർച്ചെ 6 മണിയോ 7 മണിയോ ആണെന്ന് ഓർക്കണം. സാധാരണ 10 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പുകൾ നാട്ടുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ രാവിലെ തന്നെ തുറപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി. ഉച്ചയോടെ കട്ടൗട്ട് പൂർവ്വാധികം ശക്തിയോടെ റെഡിയാക്കി, വിചാരിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അന്ന് ഞാൻ തോറ്റു പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ 'കറുപ്പ്' പോലൊരു വലിയ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ചില പരാജയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടി.

സിനിമയിലെ ഈ വലിയ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എത്രത്തോളമുണ്ട്?

കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയാണ് എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധനം. ഭാര്യ ധന്യ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമാ കരിയറിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ പൂർണമായി എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. മകൾ ആരാധ്യ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ്. 'കറുപ്പ്' പോലെയുള്ള വലിയ തമിഴ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോലും പലപ്പോഴും സമയം ലഭിക്കാറില്ല. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് കൃത്യമായി ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കാറില്ല. എൻ്റെ ജോലിത്തിരക്കുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ധന്യയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്.

Arun Venjaramoodu
കറുപ്പ് (Special Arrangement)

ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രവർത്തകരെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ച്?

മാധ്യമങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേക നന്ദിയുണ്ട്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് വരെ "നീ എന്താണ് സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നത്?" എന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കലാസംവിധാനം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്തവർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെപ്പോലെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അധികമാരും അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ സുപരിചിതമാക്കിയത് മാധ്യമങ്ങളാണ്. ഈ വലിയ പിന്തുണയ്ക്ക് എല്ലാവരോടും കടപ്പാടുണ്ട്.

Also Read: 'സാർ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമല്ലേ... എനിക്ക് വയസായി': അരുവിപോല്‍ ഒഴുകുന്ന ലാല്‍, അനുഭവം പങ്കുവച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ

TAGGED:

ARUN VENJARAMOODU
KARUPPU
ALAMARA
THRISSUR POORAM
ARUN VENJARAMOODU ABOUT FILM CAREER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.