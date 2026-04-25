'പുതിയ കൂട്ടുക്കാരനെ കിട്ടി'! മോഹന്ലാലിന്റെ തോളില് കയ്യിട്ട് ചെയിന്സ്മോക്കേഴ്സ്; ഇത് ഏത് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് ആരാധകര്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 3:43 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മോഹന്ലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് അമേരിക്കന് ഇലക്ട്രോണിക് ഡി ജെ സംഗീതജ്ഞരായ ദി ചെയിന്സ്മോക്കേഴ്സ്. ഒരു പുതിയ കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു ദി ചെയിന്സ്മോക്കേഴ്സ്. ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചത്.
മോഹന്ലാലിന്റെ തോളില് കയ്യില് ദി ചെയിന്സ്മോക്കേഴ്സ്. നില്ക്കുന്ന ഫോട്ടോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുള്ള യുവസംഗീതജ്ഞര്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുന്ന മോഹന്ലാലിനെ കണ്ടതോടെ മലയാളി ആരാധകരും ഇത് വലിയ രീതിയില് ആഘോഷമാക്കുകയാണ്.
നേരത്തെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തില് വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു എസിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് മോഹന്ലാല് ആരാധകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിഷു ദിനത്തിലും താരം ആശംസകള് നേര്ന്നത് അമേരിക്കയില് നിന്നാണ്.
അമേരിക്കയില് തന്നെ തുടരുന്ന മോഹന്ലാല്ദി ചെയിന്സ്മോക്കേഴ്സിന്റെ ലൈവ് ഷോ കാണാന് എത്തിയിരുന്നു. സംഗീത പരിപാടി നടക്കുന്നതിന് മുന്പാണ് മോഹന്ലാലും ദി ചെയിന്സ്മോക്കേഴ്സ് സംഗീതജ്ഞരായ അലക്സ് പാലും, ഡ്രൂ ടാഗാര്റ്റും തമ്മില് കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഈ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇലക്ട്രോണിക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് (EDM), പോപ്പ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് പേര് കേട്ട ദി ചെയിന്സ്മോക്കേഴ്സ് 2014ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ‘#സെൽഫി’ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പിന്നീട് ‘ക്ലോസര്’, ‘ഡോണ്ഡ് ലെറ്റ് മീ ഡൗണ്’, ‘സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്’ തുടങ്ങി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളും ചെയിന്മോക്കേഴ്സിന്റേതാണ്.
ഇന്ത്യയില് നിരവധി ആരാധകരാണ് ചെയിന്മോക്കേഴ്സിനുള്ളത്. മുംബൈയിലും ഡല്ഹിയിലും മുന്പ് ഇവര് പരിപാടികള് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകാശ് അംബാനിയുടെ വിവാഹാഘോഷത്തിലും മെയിന് ഡിജെമാരായി ചെയിന്സ്മോക്കേഴ്സ് എത്തിയിരുന്നു.
ദീപക് ദേവ്, തരുൺ മൂർത്തി, നീരജ് മാധവ്, ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ്, സയനോര, ജ്യോത്സ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ, മിഥുൻ രമേശ് തുടങ്ങി നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികള് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് മോഹന്ലാലുമായി നില്ക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിരവധി പ്രമുഖരാണ് കമന്റും ലൈക്കുമായി എത്തുന്നത്.
ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെ രസകരമായ കമന്റുകളാണ് നിറയുന്നത്. ‘അപ്പൊ ഇതായിരുന്നല്ലേ യുഎസില് പരിപാടി’ എന്നാണ് ഒരാളുടെ രസകരമായ കമന്റ്. ‘ഇതേത് യൂണിവേഴ്സ്’ എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്റെ ആശ്ചര്യ കമന്റ്. ‘സ്റ്റീഫൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല’ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ്.
ഇന്ഡിപെന്ഡന്റ് ആര്ട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പാട്ടുകള് റീമിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയിന് സ്മോക്കേഴ്സ് ആദ്യം സംഗീതപ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
കിലുക്കം 25 എന്ന പേരില് തന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെ ഭാഗമായാണ് മോഹന്ലാല് അമേരിക്കയില് എത്തിയത്.
അതേസമയം മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മള്ട്ടിസ്റ്റാര് ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് ആണ് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന മോഹന്ലാല് ചിത്രം. മെയ് 1 ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. മെയ് 21 മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തില് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം 3 യും തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.