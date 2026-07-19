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ചന്തു ചേകവരിൽ നിന്ന് കൊടുമൺ പോറ്റിയിലേക്ക്; നാല് ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ, നാല് കാലഘട്ടങ്ങൾ, ഒരു മഹാനടൻ, അഭിനയത്തോട് അഭിനിവേശമാണ് ഈ മനുഷ്യന്‌

അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം ദേശീയ റെക്കോഡ് പങ്കിടുന്ന താരം. തെന്നിന്ത്യയിൽ നാല് തവണ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ നടനായി മമ്മൂട്ടി...

MAMMOOTTY NATIONAL AWARDS ACTOR MAMOOTY NATIONAL AWARDS MAMOOTY LEGEND OF MALYALAM FILM
Legendary actor Mammootty (special arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 11:22 AM IST

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"എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രവും വീണ്ടും പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ്. ഇന്നലെയിലെ വിജയമല്ല, ഇന്നത്തെ കഥാപാത്രമാണ് എന്നെ നിർവചിക്കുന്നത്", മമ്മൂട്ടി

ഒരു നടനെ വിലയിരുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ എണ്ണം മാത്രം മതിയാകില്ല. കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒരു കലാകാരൻ്റെ യഥാർഥ ഉയരം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നടൻ്റെ കരിയർ സിനിമകളിലൂടെ അളക്കാം. ഒരു സൂപ്പർതാരത്തിൻ്റെ യാത്ര ബോക്‌സ്‌ ഓഫിസ് വിജയങ്ങളിലൂടെ വിലയിരുത്താം. എന്നാൽ കാലം കഴിയുന്തോറും കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ തിളങ്ങുകയും, തലമുറകൾ മാറുമ്പോഴും അഭിനയത്തിൻ്റെ അളവുകോലായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ചില അപൂർവ മനുഷ്യരുണ്ട്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യനാണ് മമ്മൂട്ടി. മലയാളികളുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്ക.....

നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാള സിനിമയെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമയെയും തൻ്റെ അഭിനയ മികവിലൂടെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ച മമ്മൂട്ടി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ചരിത്രനേട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. തെന്നിന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാല് തവണ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ നടനെന്ന അപൂർവ നേട്ടമാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. അതോടൊപ്പം നാല് ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളുമായി അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പമുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്ര റെക്കോഡും മമ്മൂട്ടി പങ്കിടുന്നു.

MAMMOOTTY NATIONAL AWARDS ACTOR MAMOOTY NATIONAL AWARDS MAMOOTY LEGEND OF MALYALAM FILM
mammootty (facebook@mammootty)

ഈ നേട്ടം ഒരു പുരസ്‌ക്കാരം മാത്രമല്ല. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും സ്വയം പുതുക്കിയെഴുതിയ ഒരു നടൻ്റെ യാത്രയുടെ തെളിവാണ്. ചന്തു ചേകവരിൽ നിന്ന് കൊടുമൺ പോറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ദീർഘയാത്രയിൽ ഓരോ കഥാപാത്രവും വ്യത്യസ്‌തമായ ലോകങ്ങളായിരുന്നു. അവയെല്ലാം മമ്മൂട്ടി ജീവിച്ചുകാണിച്ചു.

ഒരു നടൻ്റെ ചരിത്രം; ഒരു റെക്കോഡിൻ്റെ ജനനം

"സിനിമയ്ക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ല. എനിക്കാണ് സിനിമയെ ആവശ്യം." മമ്മൂട്ടി

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നാല് തവണ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടുക എന്നത് അപൂർവ നേട്ടമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് അത് ആദ്യം സ്വന്തമാക്കിയതും, തെന്നിന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ആ ഉയരത്തിലെത്തിയതും മമ്മൂട്ടി എന്ന നിർവചിക്കാനാവത്ത ആ കലാകാരനാണ്.

MAMMOOTTY NATIONAL AWARDS ACTOR MAMOOTY NATIONAL AWARDS MAMOOTY LEGEND OF MALYALAM FILM
mammootty (facebook@mammootty)

ഈ നേട്ടം മലയാള സിനിമയ്ക്കും അഭിമാന നിമിഷമാണ്. ഭാഷയുടെ അതിരുകൾ കടന്ന് അഭിനയത്തിന് ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. ഓരോ ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും വ്യത്യസ്‌ത കാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്‌ത അഭിനയശൈലികളിലുമാണ് ലഭിച്ചതെന്നതാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

1."ചന്തു തോറ്റിട്ടില്ല..." ചരിത്രം തിരുത്തിയ ഒരു വീരഗാഥയും ഒപ്പം ബഷീറിൻ്റെ പ്രണയവും

1989 ൽ 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ ചന്തു ചേകവരും മതിലുകളിലെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും ചേർന്നാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ആദ്യ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചത്.

ഒരു വശത്ത് ചരിത്രം തെറ്റിദ്ധരിച്ച യോദ്ധാവ്. മറുവശത്ത് ജയിലിൻ്റെ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രണയം കണ്ടെത്തുന്ന എഴുത്തുകാരൻ. ശരീരഭാഷയിലും ശബ്‌ദത്തിലും വികാരങ്ങളിലും പൂർണമായും വ്യത്യസ്‌തരായ രണ്ട് മനുഷ്യരെ ഒരേ വർഷം അത്രയും സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ തന്നെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ട പ്രകടനമായിരുന്നു. വഞ്ചകനെന്ന് ചരിത്രം എഴുതിയ ചന്തു ചേകവരെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയത് എം ടിയുടെ എഴുത്താണെങ്കിൽ, അതിന് ജീവൻ നൽകിയത്‌ മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയമായിരുന്നു.

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MAMMOOTTY NATIONAL AWARDS ACTOR MAMOOTY NATIONAL AWARDS MAMOOTY LEGEND OF MALYALAM FILM
ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ ചന്തു (facebook@MAMMOOTTY)

അതേവർഷം തന്നെ മതിലുകൾ. ജയിലിൻ്റെ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാതെ പ്രണയിച്ച വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ഒരു വശത്ത് വാളേന്തിയ യോദ്ധാവ്. മറുവശത്ത് നിശബ്‌ദതയെ പ്രണയിച്ച എഴുത്തുകാരൻ. ഇത് മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയജീവിതത്തെ ദേശീയ തലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നാഴികക്കല്ലായി.

2. 1993 'പൊന്തൻമാട'; അഭിനയം അതിരുകൾ തകർത്തപ്പോൾ

രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാരം എത്തിയത് 'വിധേയൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭാസ്‌കര പട്ടേലരുടെയും 'പൊന്തൻമാട'യിലെ മാടയുടെയും പ്രകടനങ്ങൾക്കായിരുന്നു. വിധേയൻയിലെ ഭാസ്‌ക ര പട്ടേലർ അധികാരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ്. ഓരോ നോട്ടത്തിലും ഭയം നിറയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. അതേ സമയം പൊന്തൻമാടയിലെ മാട... ലോകം മറന്നുപോയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ. ഒരാൾക്ക് അധികാരം എല്ലാമാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് സ്നേഹം മാത്രം മതിയായിരുന്നു.

MAMMOOTTY NATIONAL AWARDS ACTOR MAMOOTY NATIONAL AWARDS MAMOOTY LEGEND OF MALYALAM FILM
നാലാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'പത്മശ്രീ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു (facebook@MAMMOOTTY)

അധികാരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരവും നിസാഹായതയുടെ നൊമ്പരവും ണ്ട് സിനിമകളിലും രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ ഭയം വിതച്ച നടൻ, മറ്റൊന്നിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണ് നിറയിച്ച മനുഷ്യനായി മാറി. എന്തൊരു അത്‌ഭുതമാണല്ലേ.....

3. 1998 ചരിത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല , അംബേദ്‌കറെ ജീവിച്ചുകാണിപ്പിച്ച നിമിഷം

ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദണ്ടകർ. ഒരു കഥാപാത്രമല്ല. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയും ആതാമാവും ആയ മനുഷ്യൻ. ഇത്തരം ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മേക്കപ്പും വസ്ത്രവും മാത്രം പോരാ. ഓരോ വാക്കിലും ചിന്ത വേണം. ഓരോ നിശബ്‌ദതയിലും ഉറങ്ങിയ, ചരിത്രം കേൾക്കണം. എന്നാൽ അതി ഗംഭീരമായ രാജ്യത്തിൻ്റ ഭീംറാവുവിനെ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചു. അറിയാലോ.. മമ്മൂട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും സ്വന്തമാക്കി.

അംബേദ്‌കറുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അതീവ നിയന്ത്രണത്തോടെയും ഗൗരവത്തോടെയും അവതരിപ്പിച്ച മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനം ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ പ്രശംസ നേടി.

MAMMOOTTY NATIONAL AWARDS ACTOR MAMOOTY NATIONAL AWARDS MAMOOTY LEGEND OF MALYALAM FILM
അംബേദ്‌കറെ ജീവിച്ചുകാണിപ്പിച്ച നിമിഷം (x@ NFDC-National Film Archive of India)

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്‌പിയെ വെള്ളിത്തിരയിൽ വിശ്വസനീയമായി പുനഃസൃഷ്ടിച്ച ആ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.

4. ഇരുട്ടിൻ്റെ രാജാവ്‌, അത് അയാളുടെ മാത്രം മനയായിരുന്നു ഭ്രമയുഗത്തിലെ കൊടുമൺ പോറ്റിയുടെ

കാലം മാറി. നായകൻ്റെ നിർവചനവും മാറി. എന്നാൽ പ്രായം കൂടുന്തോറും പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാതെ, കൂടുതൽ ധൈര്യത്തോടെ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് നടന്നുകയറിയ നടനാണ് മമ്മൂട്ടി. ഭ്രമയുഗം അതിൻ്രെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്.

നാലാമത്തെ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ച 'ഭ്രമയുഗം' മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവാണ്. കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രം ഭയവും നിഗൂഢതയും അധികാരവും ഒരേസമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച അപൂർവ സൃഷ്‌ടി യായിരുന്നു. കറുപ്പും വെളുപ്പും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ദൃശ്യഭാഷയ്ക്കുള്ളിൽ, കണ്ണുകളിലൂടെയും നിശബ്‌ദ തയിലൂടെയും പോലും കഥാപാത്രത്തെ ജീവിപ്പിക്കാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞു.

MAMMOOTTY NATIONAL AWARDS ACTOR MAMOOTY NATIONAL AWARDS MAMOOTY LEGEND OF MALYALAM FILM
സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം മമ്മുട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു (facebook@MAMMOOTTY)

പുതിയ തലമുറയിലെ സംവിധായകരോടും പരീക്ഷണ സിനിമകളോടും തുല്യ ആവേശത്തോടെ ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന നടനാണ് താനെന്ന് ഈ സിനിമയിലൂടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. കാലം മാറുമ്പോൾ അഭിനയവും മാറണം എന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് 'ഭ്രമയുഗം'.

പുരസ്‌കാരങ്ങൾക്കപ്പുറം; തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന യാത്ര

"ലോകാവസാനം വരെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ മമ്മൂട്ടിയെയും എല്ലാരും മറക്കും"

ഓർമിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ നടനെ, പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിനിമ മറക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സ്വയം പുനർജനിച്ച മമ്മൂട്ടി ഇന്ന് നാല് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങളുമായി ചരിത്രത്തിൻ്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

നായകത്വത്തിൻ്റെ പതിവ് ചട്ടക്കൂടുകൾ തകർത്തും നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചും ചരിത്രപുരുഷന്മാരായി മാറിയും മനഃശാസ്ത്രപരമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടും അദ്ദേഹം നിരന്തരം പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ തേടി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാല്‌പത്‌ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മമ്മൂട്ടി ഒരു താരമെന്നതിലുപരി അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠപുസ്‌തകമായി തുടരുന്നു.

"ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല..." എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്‌ത ഡയലോഗ് സിനിമയിലെ വരികൾ മാത്രമല്ല, അഭിനയജീവിതത്തിൻ്റെ സാരാംശം കൂടിയാണ്. ഓരോ തലമുറയും മാറുമ്പോഴും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. ഓരോ ദേശീയ പുരസ്‌കാ രവും ആ പുനർജന്മങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. ഓരോ പുരസ്‌കാരവും ഇന്ത്യൻ സിനിമയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാചകമാണ്. ഇനിയും അഭിനയിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. മലായാളിയുട മമ്മൂക്ക.... നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണന്നെ..... പാട്ടിൽ പറയുന്നതുപോലെ

"കളരിവിളക്ക് തെളിഞ്ഞതാണോ
കൊന്നമരം പൂത്തുലഞ്ഞതാണോ
മാനത്തൂന്നെങ്ങാനും വന്നതാണോ
കുന്നത്തു സൂര്യൻ ഉദിച്ചതാണോ

കാരിരുളൊത്ത മുടിയഴകും
കാരിരുമ്പോടൊത്ത കൈക്കരുത്തും
ശംഖു കടഞ്ഞ കഴുത്തഴകും
മാറത്തു മാമ്പുള്ളിപ്പോർച്ചുണങ്ങും",

ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ......

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