'അപ്പോ അത് രണ്ടും ഒരാളല്ലെ?' 'അത് മാളവിക, ഇത് ജയശ്രീ!' പ്രേക്ഷകരുടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് വ്യക്തത വരുത്തി നടി ജയശ്രീ ശിവദാസ്
മലയാളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന താരങ്ങളാണ് ജയശ്രീ ശിവദാസും പാര്വതി നായരും. എന്നാല് ഇരുവരും ഒന്നാണോയെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരില് പലരുടെയും സംശയം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 4:20 PM IST
മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഏറെ പരിചിതമായ രണ്ട് താരമുഖങ്ങളാണ് ജയശ്രീ ശിവദാസും മാളവിക നായരും. ബാലതാരങ്ങളായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയും മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഈ രണ്ടു താരങ്ങളും. ഏകദേശം ഒരേ കാലഘട്ടത്തില് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച രണ്ടു പേര്. ഇരുവരും അഭിനയിച്ച ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെയുമാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെയാണോയെന്ന് പ്രേക്ഷകരില് ചിലര്ക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട്.
രണ്ടുപേരും ചെയ്ത സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും ആളുകള് മാറി മാറി ചോദിക്കുന്നതും അഭിനന്ദനങ്ങളുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറുന്നതൊക്കെ നിത്യസംഭവങ്ങളാണ്. ഒടുവിലിതാ ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് വ്യക്ത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി ജയശ്രീ ശിവദാസ്.
"ഞങ്ങൾ ഒന്നല്ല, രണ്ടാണ്", എന്ന തുറന്നുപറച്ചിലോടെയാണ് താന് അഭിനയിച്ച സിനിമകളെ കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ താരം വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.
ജയശ്രീ ശിവദാസിന്റെ വാക്കുകൾ:
" 'കറുത്ത പക്ഷികളിലെ കുട്ടിയാണോ ?' അല്ല. ‘ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു’ , ‘ഭ്രമരം’?... അതെ, ‘ജോർജേട്ടൻസ് പൂരം’ ? അല്ല. ഇതെല്ലാം ഞാൻ വര്ഷങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്, എല്ലാവർക്കും മാറിപ്പോകും. അത് മാളവിക ഇത് ജയശ്രീ. ഞങ്ങൾ ഒന്നല്ല, രണ്ടാണ്. കുറേ കാലങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥാപത്രങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും മാറി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വfഡിയോ ആണിത്", താരം പറഞ്ഞു.
എന്റെ പേര് ജയശ്രീ ശിവദാസ്, ‘ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു’, ‘ഭ്രമരം’, ‘ഇടുക്കി ഗോൾഡ്’, ‘സാഹസം’, ‘ഇടിയൻ ചന്തു’, ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാനാണ്. ഇപ്പോള് ‘പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാര്’ എന്ന സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചൈൽഡ് ആർടിസ്റ്റ് ആയി. ഒരേ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമാനതകൾ ഉണ്ട്", ജയശ്രീ വിവരിച്ചു.
എന്നാല് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒട്ടേറെ കമന്റുകളാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും വരുന്നത്. രണ്ടും ഒരാളാണെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. , 'അപ്പോൾ 2 പേരുണ്ടല്ലേ'. 'ഇത്ര നാളും മാളവിക എന്ന് കരുതി എല്ലാം', 'ശരിയാണ് മാറിപോയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ പെട്ടപാട്', 'അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നല്ലേ', എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ കമന്റുകള്.
'' 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ’ എന്ന സിനിമ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഹൗസ്ഫുൾ ആയി നല്ലഅഭിപ്രായം നേടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും തിയറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം.", ജയശ്രീ ശിവദാസ് വിവരിച്ചു.
ഇരുപതിലേറെ സിനിമകളിൽ ബാലതാരമായും മൂന്ന് സിനിമകളിൽ നായികയായും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് ജയശ്രീ ശിവദാസ്. ഒരിടത്തൊരു പുഴയുണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജയശ്രീ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എബ്രിഡ് ഷൈന് സംവിധാനം ചെയ്ത മഹാവ്യീര് എന്ന ചിത്രത്തില് സഹസംവിധായികയായും പ്രര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.