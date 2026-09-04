' ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്'; മോഹന്ലിനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ച് തരുണ് മൂര്ത്തി
തരുണ് മൂര്ത്തി- മോഹന്ലാല് ചിത്രം 'അതിമനോഹര'ത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന് ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 4:18 PM IST
മലയാള സിനിമയില് നടനും സംവിധായകനും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുക്കെട്ട് പലപ്പോഴും ചര്ച്ചയാവാറുണ്ട്. പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന അത്തരമൊരു കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് തരുണ് മൂര്ത്തി- മോഹന്ലാല് തമ്മിലുള്ളത്. 'തുടരും' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരുടെയും കൂട്ടുക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള് വര്ധിച്ചത്. വീണ്ടും ഇതേ കൂട്ടുക്കെട്ട് 'അതിമനോഹരം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഒന്നിക്കുമ്പോള് പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും വാനോളം ഉയരുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് 'അതിമനോഹരം' ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂര്ത്തിയായത്. നീണ്ട 115 ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂളിന് ശേഷമാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായത്. ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്ലാലുമൊത്തുള്ള തരുണ് മൂര്ത്തിയുടെ ചിത്രങ്ങളും ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പുമാണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.
ലാൽ സാറിനൊപ്പമുള്ള തന്റെ രണ്ട് സിനിമകളും വിധി തന്നെ എഴുതിച്ചേർത്തത് പോലെയാണെന്നും ചില ആത്മബന്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും തരുൺ കുറിച്ചു.
"ചില യാത്രകൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് പ്രപഞ്ചം നമുക്കായി ഒരുക്കിവെക്കുന്നതും… ലാൽ സാറിനൊപ്പമുള്ള എന്റെ രണ്ട് സിനിമകളും വിധി തന്നെ എഴുതിച്ചേർത്തത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ബന്ധം, മനോഹരമായ വികാരങ്ങൾ, വിവരിക്കാനാവാത്ത ഒരു കെമസ്ട്രി ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്.", തരുൺ മൂർത്തി കുറിച്ചു.
'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറായ ഷണ്മുഖം (മോഹന്ലാല്) ജീവിതവും അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ദുരന്തവുമാണ് തരുണ് മൂര്ത്തി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചത്. മോഹന്ലാല് എന്ന താരപരിവേഷത്തെക്കാൾ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ആ സമീപനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, 'അതിമനോഹരം' എന്ന തന്റെ ചിത്രത്തില് മോഹൻലാലിനെ തരുൺ മൂർത്തി വീണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
'അതിമനോഹരം' ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ ടി. എസ്. ലൗലജൻ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് എത്തുന്നത്. ഈ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് സബ്ബ് ഇൻസ്പക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. മീര ജാസ്മിനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലുണ്ട്.
'തുടരും' നൽകിയ വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 'അതിമനോഹരം' പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആരാധകർ അതിനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ലുക്ക് മോഹൻലാലിനെ പോലീസ് വേഷത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയും വാനോളമായി. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ഡിസംബര് 24 നാണ് 'അതിമനോഹരം' ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രതീഷ് രവി ആണ്. ഇഷ്ക്, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, മഹാറാണി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് രതീഷ് രവി ഈ ചിത്രത്തിനായി തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. തുടരും ഉൾപ്പെടെ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം- ജേക്സ് ബിജോയ്.
ലാലു അലക്സ്, മനോജ് കെ ജയന്, ജഗദീഷ്, ഇർഷാദ്, സുധീഷ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സജീവൻ, ശ്രീനാഥ് ബാബു,കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന, എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.