"കരയാനും ചിരിക്കാനും മനസ്സിലെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ചാരിയിരുന്ന തോള്‍", മോഹന്‍ലാലിനെ പ്രപഞ്ചമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി

തുടരും സിനിമയുടെ വിജയത്തില്‍ ടീം അംഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് സംവിധായകന്‍ തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി. മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനും ശോഭന എന്ന ക്ലാസിനും നന്ദി എന്നാണ് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

THARUN MOORTHY THUDARUM MOHANLAL തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി
Mohanlal (Movie Poster)
Published : October 27, 2025 at 11:46 AM IST

മോഹന്‍ലാല്‍ - തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി കൂട്ടുക്കെട്ടിലൊരുങ്ങിയ 'തുടരും' ഈ വര്‍ഷത്തെ ബോക്‌സ്‌ ഓഫീസ് ഹിറ്റുകളിലൊന്നാണ്. ആഗോളതലത്തില്‍ 200 കോടിയിലധികം കളക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ വിജയാഘോഷം അടുത്തിടെ കൊച്ചിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ 'തുടരും' സിനിമയുടെ വിജയത്തിനും ടീം അംഗങ്ങള്‍ നല്‍കിയ പിന്തുണയ്‌ക്കും പ്രേക്ഷകര്‍ നല്‍കിയ സ്‌നേഹത്തിനുമെല്ലാം നന്ദി അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി.

മോഹന്‍ലാലിനെ പ്രപഞ്ചമെന്നും ശോഭനയെ ക്ലാസ് എന്നുമാണ് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയില്‍ പ്രധാന വേഷത്തെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകാശ് വര്‍മ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്‍റെ ടീമാണെന്നും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. പ്രകാശ് വര്‍മ്മ തന്‍റെ ഉപദേഷ്‌ടാവ് മാത്രമല്ല, മൂത്ത സഹോദരനാണെന്നും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി പറയുന്നു.

"എത്ര മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. സിനിമയിലെ അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ - എന്‍റെ ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്ന മൂന്ന് സിനിമകള്‍: ഓപ്പറേഷന്‍ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും. പല കാരണങ്ങളാല്‍, എന്‍റെ മുന്‍ സിനിമകള്‍ക്ക് ശരിയായി ആഘോഷങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

ഓപ്പറേഷന്‍ ജാവയുടെ റിലീസിന് ശേഷമുള്ള സന്തോഷം കൊവിഡ് കാലത്ത് നിശബ്‌ദമായിപ്പോയി. സൗദി വെള്ളക്കയുടെ വിജയാഘോഷം ഞങ്ങളുടെ സംഗീത സംവിധായകന്‍ പാലി ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ വീട്ടില്‍ നടന്ന മനോഹരമായ ഒരു കുടുംബ സംഗമം പോലെയായിരുന്നു.

പക്ഷേ തുടരും... ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായതാണ് - സിനിമയ്‌ക്കും കലയ്‌ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ശുദ്ധമായ പ്രണയത്തിന്‍റെയും ഭ്രാന്തിന്‍റെയും ആനന്ദത്തിന്‍റെയും ഒരു മഹത്തായ ആഘോഷം.

ഈ സിനിമയും പരിപാടിയും ഇത്ര ഗംഭീരം ആക്കിയതിത് രജപുത്ര വിഷ്വല്‍ മീഡിയ, അവന്തിക, ചിപ്പി ചേച്ചി എന്നിവര്‍ക്ക് നന്ദി. എന്‍റെ മുഴുവന്‍ ടീമിനും - നിങ്ങള്‍ ഓരോരുത്തകര്‍ക്കും - ഒരു സംവിധായകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്‌നേഹമോ പരിചരണമോ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നിങ്ങള്‍ കാരണമാണ്.

ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് എന്‍റെ സഹ തിരക്കഥാകൃത്ത് കെആർ സുനിൽ, എന്‍റെ വിഷ്വല്‍ പാര്‍ട്‌ണര്‍ ഷാജിച്ചേട്ടന്‍, റിതം - ഷഫീക്യൂ വിബി, നിഷാദ് എന്നിവരിൽ നിന്നാണ്. ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌ക്കും വിഷ്‌ണു ഗോവിന്ദനും നന്ദി. സമീറ സനീഷിനും മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്‌റ്റ് റഷീദ് ഇക്കയ്ക്കും നന്ദി.

പോസ്‌റ്ററുകളിലും ക്രിയേറ്റീവുകളിലും ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് - യെല്ലോടൂത്ത്സും അമലും, ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്നതിനും സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പോസ്‌റ്ററുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനും നന്ദി. ഈ മാന്ത്രിക സിനിമയിലെ ഇതുവരെ പറയപ്പെടാത്ത എല്ലാ നായകന്‍മാർക്കും — ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു.

മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനും, ശോഭന എന്ന ക്ലാസിനും നന്ദി. നിങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും നിങ്ങളുടെ കല കൊണ്ട് എന്നെ പരിപാലിച്ചു, ഞാന്‍ എന്‍റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു. പ്രകാശ് ഏട്ടാ, എത്ര മനോഹരമായി നിങ്ങള്‍ ഒരു നടനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഒരു മനുഷ്യന് ജോർജിസത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല! താങ്കള്‍ എപ്പോഴും എന്‍റെ ഉപദേഷ്‌ടാവും മൂത്ത സഹോദരനുമാണ്.

കൂടാതെ എനിക്ക് ചിരിക്കാനും, കരയാനും, എന്‍റെ മനസ്സിലെ വികാരങ്ങൾ തുറന്നു പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ചാരിയിരുന്ന തോളും താങ്കളുടേതായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ, ആ അംഗീകാരം ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു - കാരണം പ്രകാശ് വർമ്മ എന്ന നടനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്‍റെ ടീമാണ്.

മറ്റെല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും, സഹപ്രവർത്തകർക്കും, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും, എല്ലാ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും - എന്‍റെ ഹൃദയത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും നന്ദി. എന്‍റെ സംവിധാന സംഘത്തിനും - ടാലന്‍റഡ് ആയ ബിനു, സഹോദരാ, എത്ര മനോഹരമായാണ് നിങ്ങൾ എന്‍റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ജീവനുള്ള ഫ്രെയിമുകളാക്കി മാറ്റിയത്! നിങ്ങൾക്ക് വികാരങ്ങളും അറിയാം, ഇടവേളകളും അറിയാം.

ജോയ് സർ, ബ്രിട്ടോ, ബെന്നി - ആ ക്രിസ്ത്യൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥ തുടരുന്നു! തരുൺ മൂർത്തി സിനിമകളിൽ ബിനു പപ്പു എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് അധിക പ്രത്യേകതയുള്ളതെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്.

എല്ലാ വേദനകളിലും എന്നോടൊപ്പം നിന്ന എന്‍റെ ആൺകുട്ടികൾ - സാനു, മോഹിത്, ആൽവിൻ, അർവീഷ്, ശംഭു, മധുചേട്ടൻ, ആര്യൻ, ദീപക്, കാർത്തിക് - മൈ എലിഫന്‍റ് ടെയില്‍സ് ഫാമിലി - ആനയോളം വലിപ്പമുള്ള ആ ഓർമ്മകൾക്ക് നന്ദി.

ജാവ മുതൽ തുടരും വരെ എന്‍റെ വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ഹരീന്ദ്രൻ ഹരികുമാര്‍. അച്ചൻ, അമ്മ, ജോളി അമ്മ, ചുങ്കീ, ജീജു, ഇസ്സൈ മോൻ, ഇമ്മൈ മോൻ - നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഒടുവിൽ...രേവതി റോയ് - ആർആർ - എന്‍റെ കുക്കു, എന്‍റെ കുഞ്ഞി. നിങ്ങളില്ലാതെയുള്ള ഈ "തരുൺ മൂർത്തി"യെ എനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും നന്ദി." -തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി കുറിച്ചു.

Also Read: "അപ്പൂപ്പൻ കിരീടം കണ്ട് കരഞ്ഞു, അച്ഛൻ തന്മാത്ര കണ്ട് വിതുമ്പി, മകൻ തുടരും കണ്ട് കരയുന്നു!"; മോഹന്‍ലാല്‍ കരയുന്നത് കണ്ട് പൊട്ടി കരയുന്ന കുഞ്ഞിന്‍റെ വീഡിയോ വൈറല്‍

THARUN MOORTHY
THUDARUM
MOHANLAL
തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി
THARUN MOORTHY GRATITUDE POST

