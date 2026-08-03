ETV Bharat / entertainment

താമരശേരി ചുരത്തിലൂടെ സംഗീതത്തിന്‍റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക്; 500 വേദികൾ പിന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ബാൻഡ്

ഫ്യൂഷൻ മ്യൂസിക് ബാൻഡായ 'താമരശ്ശേരി ചുരം ബാൻഡിൻ്റെ' ഫൗണ്ടർ മെമ്പറായ അഞ്ജയ് ലതീഷ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നു.

THAMARASSERI MUSIC BAND SHOW THAMARASSERI CHURAM BAND STORY THAMARASSERY CHURAM BAND INTERVIEW MUSICIAN ANJAY LATHEESH
Thamarassery Churam Band (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 3:50 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

കൊമ്പന്മാർ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം സംഗീത പ്രേമികളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച കാര്യത്തിൽ താമരശ്ശേരി ചുരം ബാൻഡ് ഒരുപടി മുന്നിൽ തന്നെ. 2023 അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവ വേദിയിൽ മാറ്റുരച്ച താമരശ്ശേരി ചുരം കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷത്തിനിടയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് 500ലധികം വേദികൾ. പ്രേക്ഷകരുടെ മനസറിഞ്ഞ് അഭിരുചി അറിഞ്ഞ് ഗാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം ബാൻഡിനെ ശ്രദ്ധേയരാക്കിയത്. ബാൻഡിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ മെമ്പറായ അഞ്ജയ് ലതീഷ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നു.

സംഗീത പ്രേമികളെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനം; ആഗോള തലത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് 'താമരശ്ശേരി ചുരം ബാൻഡ്' (ETV Bharat)

പ്രൊഫഷണലി താമരശേരി ചുരം പ്രേക്ഷകരിലേയ്‌ക്കെത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടര മൂന്നു വർഷമേ ആകുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും ഏകദേശം 15 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ ഈ സംഗീത കൂട്ടായ്‌മയെ കുറിച്ച് താൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നതായി അഞ്ജയ് പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു വയനാട് സ്വദേശിയാണ്, അച്ഛൻ സംഗീതജ്ഞനാണ്. സഹോദരൻ ആദർശ് ഡ്രംസ് വായിക്കും. വയനാട്ടിൽ പൊതുവേ ബാൻഡും മറ്റു കലാ കൂട്ടായ്‌മകളും ഒക്കെ കുറവാണ്. യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് പല കലാരൂപങ്ങളും പരിചയപ്പെടുന്നതും കണ്ടാസ്വദിക്കുന്നതും.

ഞാൻ അന്നു മുതലേ അത്യാവശ്യം കീബോർഡ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും അനിയനും സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സൃഷ്‌ടിച്ചതാണ് താമരശേരി ചുരം ബാൻഡ്. വയനാട്ടിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം താമരശ്ശേരി ചുരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുതിരവട്ടം പപ്പു ചേട്ടൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള 'താമരശ്ശേരി ചുരം' എന്ന ഡയലോഗും. ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ബാൻഡിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് നൽകിയതെന്ന് അഞ്ജയ് ലതീഷ് പറഞ്ഞു.

2014 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നീട് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പോയി. ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് ആണ് പഠിച്ചത്. അതിനു ശേഷം 2022ൽ നാട്ടിൽ തിരികെ വന്നു. പിന്നീടാണ് ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡിക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത്.

THAMARASSERI MUSIC BAND SHOW THAMARASSERI CHURAM BAND STORY THAMARASSERY CHURAM BAND INTERVIEW MUSICIAN ANJAY LATHEESH
Thamarassery Churam Band (Special Arrangement)

ഒരേ വേവ് ലെങ്തുള്ള കുറച്ച് സംഗീതജ്ഞരെ ഒപ്പം ലഭിച്ചു. 2023 ൽ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ (ഐഎഫ്എഫ്കെ) താമരശ്ശേരി ചുരം ബാൻഡിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്തിരിവ്. പിന്നീട് ഇത് വരെ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇതിനോടകം 500ലധികം ഷോകൾ ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയോക്തി തോന്നാമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം 200 അധികം ഷോകളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്‌തതെന്നും അഞ്ജയ് വിശദീകരിച്ചു.

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ പ്രധാനികൾ

ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് വേദിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മറ്റു ബാൻഡുകളിൽ കണ്ടു പരിചയിച്ച മുഖങ്ങൾ കാണരുതെന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീൽ തോന്നണം. അങ്ങനെയാണ് വർഷങ്ങളായി പരിചയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായ സംഗീത പ്രതിഭകളെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത്. അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ മറ്റു ബാൻഡുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയമില്ല. പ്രജിത്ത് പ്രസന്നനാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ ആസ്ഥാന ഗായകൻ. മുഹമ്മദ് ഹുസൈനാണ് ഗിറ്റാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അഭിജിത്ത് നമ്പ്യാർ ബേസ് ഗിറ്റാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരനായ ആദർശ് ലതീഷാണ് ബാൻഡിലെ ഡ്രംസ് പ്ലെയർ. പിന്നെ കീബോർഡ് ഞാനും.

ജനപിന്തുണ...

THAMARASSERI MUSIC BAND SHOW THAMARASSERI CHURAM BAND STORY THAMARASSERY CHURAM BAND INTERVIEW MUSICIAN ANJAY LATHEESH
Thamarassery Churam Band members (Special Arrangement)

ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേർ ചേർന്ന് ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡിന് രൂപം നൽകി. അത് ഓക്കേ, ഏതൊരു കലാകാരനും പുതിയൊരു സംരംഭവുമായി മുന്നോട്ടു വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പിൻബലവും ഉണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ രൂപംകൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് സെൻസേഷനൽ വീഡിയോ നൽകുന്ന മൈലേജും ഒരിക്കലും ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡിനെ ദീർഘകാലം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പിടിച്ചുനിർത്താൻ സാധിക്കില്ല.

താമരശ്ശേരി ചുരം എന്ന ബാൻഡിന് ലഭിച്ച ജനപ്രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മെമ്പേഴ്‌സിന്‍റെ ദീർഘകാലത്തെ മ്യൂസിക് പരിചയം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. പരീക്ഷണ സ്വഭാവമുള്ള സംഗീതത്തേക്കാൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ഓഡിയൻസിന് കണക്‌ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ജനങ്ങളെ മനസിലാക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് വിജയ ഘടകങ്ങൾ.

ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങൾ

നിലവിൽ താമരശ്ശേരി ചുരം ജനപ്രിയ സിനിമ ഗാനങ്ങളും നാടൻ പാട്ടുകളും കവർ ചെയ്‌ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങൾ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വളരെ കാലമായി ആലോചിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഇടവേളകൾ ഇല്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഇനി മുന്നോട്ടു നീങ്ങണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു പിന്തുണ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു വർഷങ്ങളിൽ 15 ഓളം ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങളുടെ ശേഖരം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാകും. ഈ ജൂലൈ മാസം ഞങ്ങൾ മനപ്പൂർവമായി ഇടവേള എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങളുടെ ജോലികൾ ഇപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത്.

THAMARASSERI MUSIC BAND SHOW THAMARASSERI CHURAM BAND STORY THAMARASSERY CHURAM BAND INTERVIEW MUSICIAN ANJAY LATHEESH
Thamarassery Churam Band (Special Arrangement)

മനുഷ്യ മനസിൻ്റെ വികാര തലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ആറ് ഗാനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത മാസം ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഒരുപാട് നാളത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു കോൺസപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ശരി വയ്ക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ ആ ഗാനത്തിന് വ്യത്യസ്‌ത സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നൽകാം. ആറു ഗാനങ്ങളും മലയാളത്തിൽ അല്ല ഒരുങ്ങുന്നത്. രണ്ട് പാട്ടുകളാണ് മലയാളത്തിൽ ഉള്ളത്. എങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗാനത്തിന് വരികൾ രചിച്ചത്. ഹിന്ദി തമിഴ് കന്നട ഭാഷകളിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗാനങ്ങൾ.

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ ജനപ്രിയ കവർ ഗാനങ്ങൾ

കറുകറെ കാർമുകിൽ, കൈതോല... തുടങ്ങിയ നാടൻ ഗാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ പ്രേക്ഷകർക്കേറെ ഇഷ്‌ടമാണ്. എ ആർ റഹ്മാൻ, തമൻ തുടങ്ങിയ സംഗീത സംവിധായകന്മാരുടെ ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങൾ കവറായി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. എല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ടീമിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുമൊപ്പം ഒത്തുചേർന്നു തന്നെയാണ് കവർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ കവർ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തോളം സമയം ആവശ്യമായി വന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സംഗീതത്തി സ്വഭാവം പരസ്‌പരം പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ഗാനം ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ കവർ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും.

കവർ ഗാനങ്ങൾക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രശ്‌നം വരില്ലേ?

തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ഗാനങ്ങൾക്കും പകർപ്പവകാശം (കോപ്പിറൈറ്റ്) എന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്. വലിയ ഷോകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാടുന്ന എല്ലാ പാട്ടുകളുടെയും കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഷോ ഓർഗനൈസറാണ് പാടുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി മ്യൂസിക് കമ്പനികളുമായി സംസാരിക്കുന്നത്. അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം നൽകിയ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വേദിയിലേക്ക് കയറുക. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾക്കും ഞങ്ങൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ നൽകാറില്ല. എല്ലാ ഗാനങ്ങളും അതാത് സംഗീതജ്ഞർക്കും മ്യൂസിക് കമ്പനികൾക്കും മാത്രം കോപ്പിറൈറ്റ് നിക്ഷിപ്‌തമായിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് മ്യൂസിക് ബാൻഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ...

തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് ബാൻഡുകളുമായി നമ്മളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തും. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നന്നായി എന്നോ അവരുടെ അത്ര നന്നായില്ല എന്നുമൊക്കെയുള്ള ധാരാളം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സംതൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൂരിഭാഗം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മഹാൻ നടന്മാരെ പോലും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. ഓരോ ഷോയിലും എന്തെങ്കിലും പുതുമ കൊണ്ടു വരുക. സ്വയം വളരുക.

താമരശ്ശേരി ചുരം ഇൻസ്പെയർ ആയ മറ്റ് ബാൻഡുകൾ

അങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ട പേര് 'അവിയൽ' തന്നെയാണ്. റെക്‌സ് വിജയൻ, അവിയൽ ടീമിൻ്റെ പാട്ടുകളും അവരുടെ വളർച്ചയും എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്‌തമായ ബാൻഡായ 13 എ ഡി മറ്റൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു. 13 എ ഡി യിലെ ബേസ് ഗിറ്റാറസ്റ്റ് പോളി അങ്കിൾ പണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ബാൻഡ് അംഗങ്ങളുമായും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എആർ റഹ്മാൻ മുതൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സായി അഭ്യങ്കർ വരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനമാണ്.

സ്വന്തമായി ഒരു സ്റ്റുഡിയോ

ഞങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ സ്വപ്‌നമായിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ളത്. ഏറെ നാളത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടാറുള്ളത്. ഷോ ഉള്ളപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ആഴ്‌ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് സെഷനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തും. അതിലൂടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഴം ഓരോ ദിവസവും വർധിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ. പരസ്‌പരമുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സൗഹൃദവും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ബാൻഡ് അംഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്നും അഞ്ജയ് പറയുന്നു.

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ മാനേജർ ജോ ചേട്ടനെ എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്‌ത സംഗീതജ്ഞനായ രഘു ദീക്ഷിത് ടീമിലെ ഡ്രമ്മറാണ്. ജോ ചേട്ടൻ വന്നതിനുശേഷം ആണ് ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡ് ഒരുപാട് അപ്ഗ്രേഡ് ആയത്. ഷോകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. മുത്ത ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡ്രംസ് കലാകാരൻമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ജോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്റെ അനിയൻ ആദർശ്. കഴിഞ്ഞ 10, 12 വർഷമായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൃത്യസമയം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നയിക്കേണ്ട ചുമതല അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു, അഞ്ജയ് വ്യക്തമാക്കി.

THAMARASSERI MUSIC BAND SHOW THAMARASSERI CHURAM BAND STORY THAMARASSERY CHURAM BAND INTERVIEW MUSICIAN ANJAY LATHEESH
Thamarassery Churam Band (Special Arrangement)

ജനങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി

ഓരോ ഷോ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിൽ ആകും. ഒരിക്കലും ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇത്രയും കാലത്തെ പരിചയത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്, ഞങ്ങളെ കാണാനും കേൾക്കാനും വരുന്ന ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സ്ഥിരം ടെംമ്പ്ലേറ്റുമായിട്ട് അല്ല ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പലപ്പറമ്പിലാണ് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പാടേണ്ട ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാകും. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേദിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വേറെയാണ്.

കണ്ണൂരിൽ പാടേണ്ട പാട്ടുകൾ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്തു പാടേണ്ടത്. രണ്ടു സ്ഥലത്തെയും ഓഡിയൻസിൻ്റെ അഭിരുചിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ദീർഘനാളത്തെ പരിചയത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസിലാകും. ഏതു വിഭാഗം പാട്ടുകൾ ആണെങ്കിലും അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലമാണ്. 10 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു റീൽ പോലും മുഴുവൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റുന്ന സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. രണ്ടര മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഷോ അവർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അത്രയും ചാലഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്ന സംഗീതം വേണം ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം.

വേദിയിലെ മറക്കാനാകാത്ത ചില അനുഭവങ്ങൾ

പണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യവുമായി വിസ പ്രോസസിന് വേണ്ടി തൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബഹറിൻ ഷോ അറേഞ്ച് ആയത്. ഓണക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറെ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്. പുതിയ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി വിസ പ്രോസസിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയവുമില്ല. ഒടുവിൽ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലാതെ ബഹറിനിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അതായത് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ ഒരു വാഹനവുമായി യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ.

അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ വലിയ സൗണ്ട് കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ചിങ് ഇവൻ്റിലാണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ആ കമ്പനിയുടെ പ്രസ്റ്റീജ്യസ് ഷോ കൂടിയാണ്. അവിടേക്കാണ് ഒരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറില്ലാതെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഷോക്ക് എന്തെങ്കിലും തട്ടുകേട് സംഭവിച്ചാൽ ആ കമ്പനിയുടെ റപ്യൂട്ടേഷൻ ബാധിക്കപ്പെടും. ഒടുവിൽ ബഹറിനിൽ നിന്ന് സൗണ്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യനെ കണ്ടെത്തി രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്‌ത് പരാമീറ്റേഴ്‌സ് സേവ് ചെയ്‌തു. ഷോ ഒരു പ്രോപ്പർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലാതെയാണ് അരങ്ങേറിയത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെയ്‌തതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഷോ ആയി അത് മാറി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സമാന രീതിയിൽ മറ്റൊരനുഭവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇതേ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർക്ക് തന്നെ കുവൈറ്റിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഷോയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി. വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്കാണ് ഷോ നടക്കേണ്ടത്. 11 മണിക്കാണ് സൗണ്ട് ചെക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന് സമയത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഒടുവിൽ ഞാൻ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്‌തു. അന്ന് കൺസോളിൽ നമ്മുടെ ഷോ മിക്‌സ് ചെയ്‌തത് ഞാനാണ്. പക്ഷേ ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ ഷോയും വലിയ വിജയമായി.

ബാൻഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി

നിലവിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൗണ്ട് റിക്വയർമെന്റ്സും ബഡ്‌ജറ്റും ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്. തുടക്കകാലത്ത് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പരിമിതമായ ബഡ്‌ജറ്റിൽ, കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് വയ്ച്ചിട്ട് ഷോകൾ ചെയ്യണം. അവിടെ വിജയം കണ്ടെത്തണം. അതൊരു വലിയ ചാലഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ തുടക്കക്കാരായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആസ്വാദനം എപ്രകാരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരല്പം പ്രയാസപ്പെട്ടു. പലപ്പോഴും ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് പോലും പലപ്പോഴും അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ പടികൾ ചവിട്ടി കയറിയാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. അഞ്ജയ് വിശദീകരിച്ചു.

ലെജൻഡറി മൊമൻ്റ്സ്

വളരെ പ്രശസ്‌തരായ ഗായകരോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡിന് കൊളാബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രമ്യാ നമ്പീശൻ, ആര്യ ദയാൽ, സൂരജ് സന്തോഷ്, സിദ്ധാർത്ഥ മേനോൻ, സച്ചിൻ സന്തോഷ്, തുടങ്ങി പ്രശസ്‌തരായ ഗായകർ ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡിനൊപ്പം പലപ്പോഴായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗായിക ഞങ്ങളുമായി കൊളാബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗാനങ്ങളും വായിക്കും ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ അവർ പാടുകയും ചെയ്യും.

THAMARASSERI MUSIC BAND SHOW THAMARASSERI CHURAM BAND STORY THAMARASSERY CHURAM BAND INTERVIEW MUSICIAN ANJAY LATHEESH
Thamarassery Churam Band (Special Arrangement)

ഒരുപാട് ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങളുള്ള ബാൻഡ് ആക്കി താമരശ്ശേരി ചുരത്തിനെ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ സിനിമയാണ് ലക്ഷ്യമായി പിന്തുടരുന്നത്. താമരശ്ശേരി ചുരം സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഉടൻ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ.
കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വഴി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയെന്നാണ് സംഗീത മോഹവുമായി നിൽക്കുന്ന പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ളത്. മറ്റുള്ള ബാൻഡുകളിൽ അവസരം ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാവരും സ്വന്തമായി തുടങ്ങട്ടെയെന്നും അഞ്ജയ് ലതീഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: 'ഒരു പ്ലാനുമില്ലാതെയാണ് അപ്പുച്ചേട്ടന്‍റെ യാത്ര! എത്തിക്കഴിഞ്ഞേ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടോയെന്ന് തിരയൂ'; വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍

TAGGED:

THAMARASSERI MUSIC BAND SHOW
THAMARASSERI CHURAM BAND STORY
THAMARASSERY CHURAM BAND INTERVIEW
MUSICIAN ANJAY LATHEESH
THAMARASSERY CHURAM BAND STORY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.