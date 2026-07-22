ചോർച്ചയും വിവാദങ്ങളും തരണം ചെയ്ത് കുതിപ്പ്; 'ജന നായകൻ' നാളെ എത്തും!'ലിയോ', 'ബീസ്റ്റ്' റെക്കോർഡുകൾക്ക് മറികടന്നോ?
ജന നായകന് നാളെ റിലീസ്. മികച്ച അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളില് ബി എം എസ് പ്രീ-സെയിലുകളിൽ ഇടം നേടിയതെങ്ങനെയെന്നും നോക്കാം. ലിയോ, ബീസ്റ്റ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളുടെ താരതമ്യവും പരിശോധിക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 2:08 PM IST
ദളപതി വിജയ് ചിത്രം 'ജന നായകന്' നാളെ ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയില് വിജയ് ചിത്രം എന്നത് ഒരു സിനിമ പ്രദര്ശനം മാത്രമല്ല, അത് ആ നാടിന്റെ തന്നെ വലിയ ആഘോഷമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിജയ്യുടെ പുതിയ ചിത്രം 'ജന നായകൻ' പ്രഖ്യാപിച്ച നിമിഷം മുതൽ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും ആകാംക്ഷയും വലുതായിരുന്നു. നാളെ(ജൂലൈ 23) ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമ്പോള് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകള് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
റിലീസിന് മുമ്പ് കഥ ചോർന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ചിത്രത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും മറികടന്ന് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ശക്തമായ തുടക്കമാണ് ചിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിജയിയ്യുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും 'ലിയോ'യുടെ പേരിലാണ്. ആദ്യ ദിനം ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലൂടെ 46.36 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം 24 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ 'ബീസ്റ്റ്' 31.75 കോടി രൂപയും 'ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം' 24.5 കോടി രൂപയും ആദ്യദിന അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി. 'മാസ്റ്റർ' 17 കോടിയും 'വാരിസു' 11.49 കോടിയും നേടിയപ്പോൾ, 'ജന നായകൻ' ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കി 15.44 കോടി രൂപയും ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 21.26 കോടി രൂപയും മുൻകൂർ ബുക്കിംഗിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് തമിഴ് വിപണിയാണ്. തമിഴ് പതിപ്പിൽ മാത്രം 15.2 കോടിയിലധികം അഡ്വാൻസ് ഗ്രോസ് കലക്ഷന് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഹിന്ദി, തെലുഗു പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം 25 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ 'ജന നായകൻ' നിലവിൽ ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യൻ വിജയചിത്രമെന്നതിലുപരി തമിഴ് വിപണിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വമ്പൻ റിലീസാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. മറുവശത്ത്, 'ലിയോ' തെലുഗുവില് നിന്ന് 6.8 കോടിയും ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് 1.3 കോടിയും നേടിയിരുന്നു.
രാജ്യത്തുടനീളം ഏകദേശം 9,188 ഷോകളുമായാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. 'ലിയോ'യുടെ 14,060 ഷോകളേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിലും, റിലീസിന് മുമ്പുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വിതരണക്കാരുടെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. ചോർച്ചയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈകിയതുമൊന്നും വിജയ് ബ്രാൻഡിന്റെ വിപണി മൂല്യം കുറച്ചില്ലെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്.
ബുക്ക്മൈഷോയിലെ പ്രീ-സെയിൽസ് കണക്കുകളും ചിത്രത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ കഥ പറയുന്നു. ജൂലൈ 16-ന് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും, ചോർച്ചയും റിലീസ് വൈകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉയർന്നതോടെ വിൽപ്പനയിൽ ഇടിവുണ്ടായി. എന്നാൽ നിർമ്മാതാക്കൾ വ്യക്തത വരുത്തിയതോടെ ആരാധകർ വീണ്ടും തിയറ്ററുകളിലേക്ക് ഒഴുകി. ജൂലൈ 19-ന് ഒറ്റദിവസം 2.36 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയി. റിലീസിന് തലേദിവസം 7.31 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച് സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബുക്ക്മൈഷോ പ്രീ-സെയിൽസിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനവും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി.
റിലീസിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പുള്ള ബുക്ക് മൈഷോ പ്രീ-സെയിൽസ് റാങ്കിംഗ്:
|സിനിമ
|പ്രീ- സെയില്സ് കലക്ഷന്
|1. കൂലി
|1.82 മില്യൺ
|2. ലിയോ
|1.69 മില്യൺ
|3. ദി ഗോട്ട്
|8.59 ലക്ഷം
|4. ജയിലർ
|8.49 ലക്ഷം
|5. ജന നായകൻ
|7.31 ലക്ഷം
ദേശീയ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ശൃംഖലകളായ പിവിആര് (PVR),ഐനോക്സ് (INOX), സിനിപോളിസ് (Cinepolis) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആദ്യദിനം ഏകദേശം 7,000 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച് 44 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രോസ് ചിത്രം നേടി. തമിഴ് വിപണിയിലേക്കുള്ള ശക്തമായ ആശ്രയമാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Just 3 days to go to meet our JAN NETA 🔥#JanNeta in cinemas from July 23rd ❤️🔥— Zee Studios (@ZeeStudios_) July 20, 2026
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The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01… pic.twitter.com/37eNicGljJ
മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, റിലീസിന് മുമ്പുണ്ടായ ചോർച്ചകളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും മറികടന്ന് 'ജന നായകൻ' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കരുത്തുറ്റ തുടക്കമാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ലിയോ'യുടെയോ 'ബീസ്റ്റ്'യുടെയോ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തില്ലെങ്കിലും, 21 കോടിയിലധികം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗും ബുക്ക് മൈ ഷോയിലെ പ്രീ-സെയിൽസിലെ ടോപ്പ് 5 സ്ഥാനവും ദളപതി വിജയയി യുടെ താരമൂല്യം ഇന്നും അചഞ്ചലമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഇനി ചിത്രത്തിന്കറെ ആദ്യവാര കലക്ഷൻ ഈ മുന്നേറ്റം എത്രത്തോളം ഉയർത്തുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.