തിയേറ്റര് ഇളക്കി മറിക്കാന് ദളപതി വിജയ്; ജന നായകന് നീളം മൂന്നു മണിക്കൂര്, ആദ്യഷോ എട്ടുമണിമുതല്
വിജയ് ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ജനനായകന്. ചിത്രം 2026 ജനുവരി 9 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 6:27 PM IST
ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെയും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ദളപതി വിജയ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ജനനായകന്. എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് മുന്നോടിയായി വിജയ് അഭിനയിക്കുന്ന അവസാന ചിത്രമമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കല് കൊമേഷ്യല് എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുകയെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തവണത്തെ വിജയ് ചിത്രം വലിയ വരവേല്പ്പോടെയായിരിക്കും ആരാധകര് സ്വീകരിക്കുക.
പൊങ്കാല് റിലീസായി 2026 ജനുവരി 9 ന് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രമായ ജനനായകന് മൂന്നു മണിക്കൂറും ആറ് മിനുറ്റുമാണ് ദൈര്ഘ്യമെന്നാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. ഇന്നാല് ചിത്രത്തിന്റെ റണ്ണിംഗ് ടൈം സംബന്ധിച്ച് നിര്മാതാക്കള് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല.
ഡിസംബര് 31 ന് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം. സിനിമയുടെ ആദ്യഷോ രാവിലെ എട്ടുമണിമുതല് മാത്രമേ ആരംഭിക്കുവെന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില് സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം എട്ട് മണി മുതലാകും . ചിത്രത്തിന്റെ ഓവര്സീസ് വിതരണക്കാരായ ഫാര്സ് ഫിലിംസ് ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. അതേസമയം വിജയ് ആരാധകര് കേരളത്തിലുടനീളം പുലര്ച്ചെ നാലുമണിമുതല് ഫാന്സ് ഷോകള് ചാര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ വിവരമനുസരിച്ച് ചാര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷോകള് റദ്ദാക്കപ്പെടാനാണ് സാധ്യത.
ദളപതി വിജയ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജനനായകന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറുന്ന ഒരാളാണ്. അഴിമതിക്കും അനീതിക്കും മുന്നില് തലകുനിക്കാതെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് നേര്ക്കുനേര് പോരാടുന്ന നായകന്റെ യാത്രയാണ് ജനനായകന് എന്നാണ് സൂചന. പവര്ഫുള്ളായ രണ്ട് വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ ചിത്രമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.
ബോബി ഡിയോള്, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, മമിത ബൈജു, ഗൗതം വാസുദേവ മേനോന്, നരേന്, പ്രകാശ് രാജ്, പ്രിയാ മണി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. കെ വി എന് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറില് വെങ്കട്ട് നാരായണ നിര്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര് ആണ്. ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമിയും ലോഹിത് എന് കെയുമാണ് സഹനിര്മാണം.
സിനിമയിലെ ആദ്യദാനം പുറത്തിറങ്ങി. ദളപതി കച്ചേരി എന്നാണ് ഗാനത്തിന്റെ പേര്. അതേസമയം ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസര് ഒരു പക്കാ മാസ് പടമായിരിക്കുമെന്നാണെന്നാണ് സൂചന നല്കുന്നത്.
സത്യൻ സൂര്യൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്. പ്രദീപ് രാഘവ് എഡിറ്റര്, അനൽ ഗവ. ഫൈറ്റിംഗ് കോച്ച്, സെൽവക് കുമാർ കലാസംവിധാനം, പല്ലവി വസ്ത്രാലങ്കാരം എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കും.
2026 ജനുവരി 14 ബുധനാഴ്ചയാണ് പൊങ്കൽ ഉത്സവം. ഏകദേശം 10 ദിവസത്തെ നീണ്ട അവധിയായിരിക്കും പൊങ്കലിന്. അതിനാൽ, 2026 ലെ പൊങ്കൽ ഉത്സവത്തിന് മറ്റു സിനിമകളും തിയേറ്ററുകളില് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
Also Read:കാലുറപ്പിച്ച് തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്ന മോളിവുഡ്;ബോക്സ് ഓഫിസില് മിന്നുന്ന പ്രകടനം! 2025 ലെ പത്ത് മികച്ച സിനിമകള്