നേരിട്ടത് പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങള്! സിനിമയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ചുവടുറപ്പിച്ച ജനനായകന്; ഹാപ്പി ബര്ത്ത് ഡേ വിജയ്…
മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള വിജയ്യുടെ ആദ്യജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. ആരാധകരും പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരും താരത്തിന്റെ പിറന്നാള് ആഘോഷമാക്കും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 1:20 PM IST
നടനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വിജയ്ക്ക് ഇന്ന് 52 ാം പിറന്നാള്. ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയടക്കം സിനിമാ- രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് വിജയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള് നേരുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏവരേയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജയ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്ക്ക് പിറന്നാളാശംസകൾ നേരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് കുറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് നേരുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കമല്ഹാസനും വിജയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള് നേര്ന്നു. തമിഴക വെട്രി കഴകം പ്രസിഡന്റും എല്ലാമെല്ലാമായ തന്റെ സഹോദരനുമായ വിജയ്ക്ക് പിറന്നാള് ആശംസകള് എന്നാണ് കമല്ഹാസന് കുറിച്ചത്. ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവർന്നയാളാണ് വിജയ് എന്നും കമൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Birthday greetings to the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru C. Joseph Vijay Ji. I pray for his long and healthy life.@TVKVijayHQ— Narendra Modi (@narendramodi) June 22, 2026
മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള വിജയ്യുടെ ആദ്യജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. ആരാധകരും പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരും ഈ പിറന്നാള് ആഘോഷമാക്കും. ടി.വി.കെ.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലകൾതോറും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക വഴിപാടുകളും അന്നദാനവും സഹായവിതരണവും പൊതുസേവനപ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിയമസഭാസമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
സിനിമയില് സജീവമായികൊണ്ടിരിക്കെയാണ് 2024 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ.) പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുകയും മെയ് പത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர், பல கோடி இதயங்களின் அன்பைப் பெற்றிருக்கும் அன்புத் தம்பி விஜய் @TVKVijayHQ அவர்களுக்கு மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். @CMOTamilnadu pic.twitter.com/uHY1CCVe1Z— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) June 22, 2026
പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങള് നേരിട്ടാണ് ദളപതി വിജയ് സിനിമയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ചുവടറപ്പിച്ചത്. സിനിമയ്ക്കപ്പുറം ഒരു ഗായകനും നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹി കൂടിയായാണ് അദ്ദേഹം.
ജോസഫ് ചന്ദ്രശേഖർ വിജയ് പിതാവായ എസ്എ ചന്ദ്രശേഖർ നിർമ്മിച്ച 'നാളൈയ തീർപ്പു' എന്ന ചിത്രത്തില് ബാലതാരമായി വേഷമിട്ടാണ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് വിജയകാന്തിന്റെ കൂടെ 'സിന്ദൂരപാണ്ടി' എന്ന ചിത്രത്തിലും വേഷമിട്ടു. ആദ്യകാലങ്ങളില് യുവതാരമായി മാറിയ വിജയ് ചെയ്ത സിനിമകളില് പലതും പരാജയമായിരുന്നു.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான திரு ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— TTV Dhinakaran (@TTVDhinakaran) June 22, 2026
முதலமைச்சர் திரு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் நீண்ட ஆயுளோடும், பூரண உடல் நலத்தோடும் தனது மக்கள் பணியை மேன்மேலும் தொடர வேண்டும்… pic.twitter.com/A8sMcc7JHR
അച്ഛന് സംവിധായകനായതുകൊണ്ട് മാത്രം സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു പ്രേക്ഷകര് നേരത്തെ വിജയ്യെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല് സിനിമാപ്രേമികളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വിജയ്യുടെ വളര്ച്ച. ബോക്സ് ഓഫിസില് ഹിറ്റുകള് തീര്ത്ത വിജയ്ക്ക് ഞൊടിയിടയിലാണ് ആരാധകര് വളര്ന്നത്. അങ്ങനെ തമിഴ് സിനിമാ ലോകം വിജയ്യെ സ്നേഹത്തോടെ ദളപതി എന്ന പേരുമിട്ടു.
Wishing my brother, our Honorable CM of Tamilnadu, Thiru. Joseph Vijay avargale, a very very happy and healthy birthday. May God bless you in abundance. Loads of love. ❤️❤️❤️❤️❤️🎉🥰🫶— KhushbuSundar (@khushsundar) June 22, 2026
@CMOTamilnadu #Vijay#HBDVijay pic.twitter.com/l8UIT7xT8d
1996 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ "പൂവേ ഉനക്കാക" എന്ന ചിത്രമാണ് വിജയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയത്. പിന്നീട് "വൺസ് മോർ", നേര്ക്കു നേർ, കാതലുക്ക് മര്യാദൈ, തുള്ളാത്ത മനവും തുള്ളും തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വിജയ് തമിഴകത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നു. 'കാതലുക്ക് മര്യാദൈ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.
കരിയറിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കോമഡിയും പ്രണയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് തകര്പ്പന് ഡാന്സും ആക്ഷന്സുമൊക്കെയുള്ള സിനിമകളില് വിജയ് നിറഞ്ഞാടിയത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ആ നടന്റെ നാളുകളായിരുന്നു.
2000 ന്റെ പകുതി പൂര്ണമായും വിജയ്യുടേതായിരുന്നു. ഖുഷി ഉള്പ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും വലിയ വിജയമായി മാറി. മലയാള സംവിധായകന് സിദ്ദിഖിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റീമേക്കില് സൂര്യയ്ക്കൊപ്പെ വിജയ്യുമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട്, ബദ്രി, ഷാജഹാന് എന്നീ ചിത്രങ്ങള് വലിയ വിജയം നേടികൊടുത്തു. ഷാജഹാൻ സിനിമയിലെ "സരക്ക് വെച്ചിരുക്കു" എന്ന ഗാനരംഗം തെന്നിന്ത്യയില് വലിയ തരംഗമായി മാറി. കേരളക്കരയും ഏറ്റെടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല് ഇടയ്ക്കുള്ള ചില വര്ഷങ്ങളില് വിജയ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് തിരിച്ചടി സംഭവിച്ചു. 2003 ഓടെ വീണ്ടും തിരുമലൈ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വലിയ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തി. തൊട്ടടുത്ത വര്ഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഗില്ലി വമ്പന് വിജയമാണ് നേടികൊടുത്തത്. തമിഴിൽ 50 കോടി നേടിയ ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു ഗില്ലി.
അഭിനയത്തില് സജീവമായി നില്ക്കുമ്പോഴാണ് വിജയ് സിനിമ വിടുന്നവെന്ന വാര്ത്ത പരന്നത്. അത് ആരാധകരെ വലിയ നിരാശയിലാഴ്ത്തി. എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജന നായകനാണ് തന്റെ അവസാന സിനിമയെന്ന പ്രഖ്യാപനവും വന്നു. തമിഴക വെട്രി കഴകം എന്ന പാര്ട്ടി രൂപീകരിച്ച് രണ്ടുവര്ഷത്തിനുള്ളില് വിജയ് തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. അങ്ങനെ സിനിമയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമായി ആരാധകരുടെ ഉള്ളില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണ് ദളപതി വിജയ്. വിജയ്ക്ക് ഇ ടിവിഭാരതിന്റെ പിറന്നാള് ആശംസകള്.