തിയേറ്ററില്‍ ചിരിപൂരം തീര്‍ത്ത ചിത്രം! ജീവയുടെ തലൈവര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍ (TTT) ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ എപ്പോള്‍ കാണാം

ഫാമിലി എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മലയാളിയായ നിതീഷ് സഹദേവന്‍ ഒരുക്കിയ കോമഡി ചിത്രമാണ് തലൈവര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍.

Thalaivar Thambi Thalaimaiyil (TTT) (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ച ജീവ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് തലൈവര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍ (TTT). പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഫാമിലി എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മലയാളിയായ നിതീഷ് സഹദേവന്‍ ഒരുക്കിയ കോമഡി ചിത്രമാണ് തലൈവര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍.

തിയേറ്ററില്‍ ചിരിപൂരം തീര്‍ത്ത് പൊങ്കല്‍ റിലീസായി ജനുവരി 15 നാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. അപ്രതീക്ഷിത വഴികളിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയതെന്ന് നിര്‍മാതാവ് കണ്ണന്‍ രവി ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമോഷനിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിജയ്‌യുടെ ജന നായകന്‍ എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചതോടെയാണ് ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് കണ്ണന്‍ രവി അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊങ്കല്‍ റിലീസ് സമ്മാനം തന്നെയായിരുന്നു ഈ സിനിമ.

ഇപ്പോഴിതാ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ പ്രേമികള്‍ കാത്തിരുന്ന തലൈവപര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍ ഫെബ്രുവരി 12 മുതല്‍ ഒടിടിയില്‍ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിക്കും. നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. തമിഴിന് പുറമെ, മലയാളം, തെലുഗു, കന്നഡ ഭാഷകളിലും ചിത്രം ലഭ്യമാകും.

ഈ ചിത്രം ജീവയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളില്‍ ഒന്നായി മാറിയിരുന്നു. ആഗോളതല ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ നിന്ന് 38.51 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. തമഴില്‍ നിന്ന് മാത്രം 29.96 കോടി രൂപയാണ്.

ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റായ ജീവ രത്‌നം (ജീവ) നേരിടുന്ന രസകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. നായകന്‍ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നതും അതില്‍ നിന്നൊക്കെ കഷ്‌ടപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതും രസകരമായാണ് ഈ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു വീട്ടില്‍ കല്യാണം നടക്കുമ്പോള്‍ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില്‍ ഒരു മരണം നടക്കുന്നു. ഒരേ സമയം വിവാഹവും ശവസംസ്‌കാരവും ചടങ്ങുകളും നടത്തണമെന്ന് ഇരു കുടുംബങ്ങളും വാശിപിടിക്കുന്നതോടെ ഗ്രാമത്തില്‍ വലിയ സംഘര്‍ഷവും ബഹളവും ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാല്‍ ഇരു കുടുംബങ്ങളെയും സമാധാനപരമായി കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കി പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ജീവരത്‌നം നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഹാസ്യരൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിതീഷ് സഹദേവന്‍ തമിഴ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ച ഈ ചിത്രം ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് അവര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. 2018 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ വരത്തന്‍ എന്ന ഫഹദ് ഫാസില്‍ ചിത്രം, ഞാന്‍ പ്രകാശന്‍ തുടങ്ങിയ സിനിമകളില്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്‌ടറായി നീതീഷ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി സംവിധാനം ചെയ്‌തു കൊണ്ടാണ് നിതീഷ് സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനാകുന്നത്. ഈ ചിത്രം വലിയ വിജയമാകുകയും നിരൂപക പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

