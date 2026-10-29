ഒന്നര വർഷം രഹസ്യമാക്കി വച്ചു; വിവാഹ ദിവസം വരെ സസ്പെന്സ്! നടി അമൃത നായര് വിവാഹിതയായി
ജനപ്രിയ പരമ്പരയായ 'കുടുംബവിളക്കി'ലെ ശീതൾ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് അമൃത നായർ മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയയാകുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 12:58 PM IST
മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമാണ് അമൃത നായർ. ജനപ്രിയ പരമ്പരകളിലൂടെയും വിവിധ ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലൂടെയും വെബ് സീരിസുകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയ താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അമൃതയുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു വിശേഷമാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.
താരം വിവാഹിതയായി. ബിസിനസുകാരനായ അഖിലാണ് അമൃതയുടെ ജീവിതപങ്കാളി. ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് നടന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് താരത്തിന്റെ വിവാഹവാർത്ത ആരാധകർ അറിഞ്ഞത്.
ഇളംനീല ബോർഡറുള്ള കസവുസെറ്റ്മുണ്ടും പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് കേരളീയ വധുവിന്റെ ലുക്കിലാണ് അമൃത വിവാഹച്ചടങ്ങിനെത്തിയത്. വിവാഹത്തിനിടെ താലികെട്ടുന്ന സമയത്ത് അമൃത വികാരഭരിതയാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു വിവാഹം നടന്നത്. ഏറെ നാളായി തന്റെ പ്രണയവും വിവാഹവിവരവും സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അമൃതയുടെ വിവാഹവാർത്ത ആരാധകർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ സന്തോഷമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
ജനപ്രിയ പരമ്പരയായ 'കുടുംബവിളക്കി'ലെ ശീതൾ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് അമൃത നായർ മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയയാകുന്നത്. അഭിനയത്തിലെ മികവിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടംനേടിയ താരം പിന്നീട് നിരവധി ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളുടെയും വെബ് സീരിസുകളുടെയും ഭാഗമായി.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതപങ്കാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അമൃത രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. വരൻ ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ ആകാംക്ഷ നിലനിന്നിരുന്നു. വിവാഹച്ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് അഖിലിനെക്കുറിച്ച് ആരാധകർ ആദ്യമായി അറിയുന്നത്.
തന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കവെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഈ വിവരം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അമൃത പറഞ്ഞു. രാവിലെ ആറുമണിക്കായിരുന്നു ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് താലികെട്ട് നടന്നത്. തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അഖിലെന്നും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വെറുതെ ഒരു 'ഹായ്' അയച്ചതിലൂടെയാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും അമൃത വെളിപ്പെടുത്തി. ആ സൗഹൃദം പിന്നീട് വിവാഹത്തിലെത്തിയതിന്റെ സന്തോഷവും താരം പങ്കുവച്ചു.
ആദ്യം രജിസ്റ്റർ വിവാഹം നടത്താനായിരുന്നു ഇരുവരും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് വിവാഹം നടത്തണമെന്നത് അമ്മയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും അമൃത പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം മാനിച്ചാണ് ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് വിവാഹം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. വിവാഹശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അഖിൽ ബിസിനസുകാരനാണെന്ന വിവരവും താരം പങ്കുവച്ചത്. വിവാഹവാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ അമൃതയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തുകയാണ്.