പെദ്ധിയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കാന് അനുമതി; പ്രത്യേക ഷോകള്ക്കും പച്ചക്കൊടി, ബോക്സ് ഓഫിസില് 500 കോടി ലക്ഷ്യം വച്ച് ചിത്രം
രാം ചരണ്- ജാന്വി കപൂര് ചിത്രം പെദ്ധിയുടെ ആഗോള റിലീസ് നാളെ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 3, 2026 at 5:20 PM IST
തെലുഗു സൂപ്പർസ്റ്റാർ രാം ചരണിന്റെ സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ചിത്രം പെദ്ധി തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രം. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദര്ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാന സര്ക്കാര് പ്രത്യേക പ്രീമിയർ ഷോകൾക്ക് അനുമതി നൽകി. ഇതോടൊപ്പം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് താത്കാലികമായി വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതിയും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തെലങ്കാനയിലുടനീളമുള്ള തിയേറ്ററുകൾക്ക് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷോ സമയത്ത് ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കാൻ അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. പുതുക്കിയ വിലനിരക്ക് പ്രകാരം, സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ തിയേറ്ററുകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വില 100 രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാം, അതേസമയം മൾട്ടിപ്ലക്സുകൾക്ക് ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ 125 രൂപ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക റിലീസിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ്, ജൂൺ 3 ന് പ്രത്യേക പ്രീമിയർ ഷോകൾ നടത്താനുള്ള ഉത്തരവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക പ്രദർശനങ്ങൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 600 രൂപ വരെ വില ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. പുതുക്കിയ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ റിലീസ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 ദിവസത്തേക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും.
Peddi saaaaruuuuu… ❤️@AlwaysRamCharan… may the Almighty bless u and the entire team with appreciation raining down for all the hard work and transformation you have put in. 🤗🤗🤗— S S Karthikeya (@ssk1122) June 3, 2026
Wishing the whole team of #Peddi the very best…. Can't wait to watch your GAME unfold on the… https://t.co/YkpwIyyYiz
പ്രത്യേക ഷോകൾക്കും ടിക്കറ്റ് വില പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കും അനുമതി തേടി പെദ്ധിയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരുകളെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നേരത്തെ തന്നെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് തെലങ്കാനയുടെ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
"ഈ വലിയ സിനിമാറ്റിക് കാഴ്ച ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഈ സമയോചിതമായ തീരുമാനം വളരെയധികം ശക്തിപ്പെടുത്തി. തെലുങ്ക് സിനിമയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ പ്രോത്സാഹനത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും തെലങ്കാന സർക്കാരിനോട് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു'', എന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചു.
പുതിയ നിരക്ക് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ കലക്ഷനുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പെദ്ധി ഇതിനോടകം തന്നെ ശക്തമായ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി ട്രാക്കർ സാക്നിൽക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ദിവസം 8.41 കോടി രൂപയിലധികം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗുകൾ ചിത്രം നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശ വിപണികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അഡ്വാൻസ് വിൽപ്പനയും 12 കോടി രൂപ കടന്നത്.
Thank you to the Hon’ble Chief Minister of Telangana Shri @revanth_anumula Garu, Hon’ble Deputy Chief Minister Shri @Bhatti_Mallu Garu, Hon’ble Cinematography Minister Shri @KomatireddyKVR Garu, and the Government of Telangana for issuing the GO for ticket pricing and extending…— Vriddhi Cinemas (@vriddhicinemas) June 3, 2026
ദേശീയ അവാര്ഡ് ജേതാവ് ബുച്ചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പെദ്ധിയില് രാം ചരൺ, ജാൻവി കപൂർ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്.
ശിവ രാജ്കുമാർ, ജഗപതി ബാബു, ദിവ്യേന്ദു, ബൊമൻ ഇറാനി, രവി കിഷൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. 1980 കളിലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം, ശക്തരായ എതിരാളികൾക്കെതിരെ അഭിമാനവും അന്തസ്സും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കായികരംഗത്തിലൂടെ തന്റെ സമൂഹത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സാഹഭരിതനായ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
ചിത്രം ജൂൺ 4 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ജൂൺ 3 ന് ആന്ധ്ര- തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥലങ്ങളിലും പെയ്ഡ് പ്രീമിയർ ഷോകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
500 കോടിയെന്ന ബോക്സ് ഓഫിസ് ലക്ഷ്യം
ഈ വര്ഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന തെലുഗു ചിത്രമെന്ന നിലയില് ബോക്സ് ഓഫിസിലും വലിയ പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാന് കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം ആദ്യദിവസത്തെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ലോകമെമ്പാടുമായി ബോക്സ് ഓഫിസില് 35 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു. റിലീസിന് ഒരു ദിവസം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കെ, പ്രീമിയറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 100 കോടി ഓപ്പണിംഗ് ഡേയില് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ട്രാക്കര്മാരുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പെദ്ധി ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 500 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം നേടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില് രാംചരണിന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കുമിത്. 500 കോടി ക്ലബില് ചിത്രമെത്തിയാല് അത് നടന്റെ സുപ്രധാന നേട്ടമായി മാറും. ആര് ആര് ആര് എന്ന മള്ട്ടിസ്റ്റാര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായി പെദ്ധി മാറും. താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ സോളോ-നായക ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്.
സിനിമയുടെ പ്രമോഷണല് പരിപാടിയിലൊക്കെ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിലീസിന് ശേഷമുള്ള പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും കലക്ഷന് നേടുന്നത്. ആദ്യവാരാന്ത്യവും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണവും മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയക്കെ നിര്ണായകമായി മാറും. നേരത്തെ രാംചരണിന്റെ ഗെയിം ചെഞ്ചേര് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും തിയേറ്ററില് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആചാര്യയ്ക്കും കാര്യമായ വിജയം നേടാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുടര്ച്ചയായ തിരിച്ചടികള് പെദ്ധിക്ക് എത്രത്തോളം നിര്ണായകമാണെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് സിനിമാപ്രേമികള്.
350 കോടി ബജറ്റിൽ നിന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ₹500 കോടി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഈ വർഷത്തെ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ ബോക്സ് ഓഫീസ് വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് പെദ്ധി നേരിടുന്നത്. 500 കോടി രൂപ എന്ന ഗ്രോസിനപ്പുറം രാംചരണിന്റെ തിരിച്ചു വരവ് കൂടിയായിരിക്കും ഈ ചിത്രം.