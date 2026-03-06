ETV Bharat / entertainment

'വാത്സല്യത്തിനും കരുതലിനും നന്ദി'; താരങ്ങളുടെ വിവാഹ സത്‌കാരത്തിനെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി, 'സന്തോഷകരമായ ദിനമെന്ന്' വിരോഷ്‌

തെന്നിന്ത്യന്‍ താരദമ്പതികളെ കാണാനും അനുഗ്രഹം നല്‍കാനും നേരിട്ടെത്തി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി. സ്‌നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞ് വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ടയും രശ്‌മിക മന്ദാനയും.

തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി വിരോഷ് വിവാഹം വിജയ് ദേവരകൊണ്ട രശ്‌മിക മന്ദാന
Telangana CM Revanth Reddy visits newlyweds Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna (ANI)
Published : March 6, 2026 at 9:59 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡിയുടെ സ്‌നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞ് നവദമ്പതികളായ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്‌മിക മന്ദാനയും. തെന്നിന്ത്യേന്‍ താര ദമ്പതികളുടെ വിവാഹ സത്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുവരെയും നേരില്‍ കണ്ടത്. ശേഷം അനുഗ്രഹവും നല്‍കി.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുവരെയും കാണാന്‍ വസതിയില്‍ നേരിട്ടെത്തിയത്. "ബഹുമാനപ്പെട്ട തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ രേവന്ത് റെഡി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ സത്‌കാരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹം നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സമയം ചെലവഴിച്ചത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പങ്കിടുന്ന സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും നന്ദി" വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ട എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച വിജയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ രശ്‌മിക തൻ്റെ എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കാണുകയും നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്‌തത് വളരെ സവിശേഷമായിരുന്നു. ഏറ്റവും മധുരമുള്ള അത്ഭുതം അദ്ദേഹം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എഴുതിയ കത്താണ്. ചില നിമിഷങ്ങൾ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും." രശ്‌മിക മന്ദാന എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

നടന്‍ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെയും നടി രശ്‌മിക മന്ദാനയുടെയും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വിവാഹ വിരുന്നിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും താരങ്ങള്‍ പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 26ന് രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്‌പൂരിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വിവാഹം. നീണ്ട കാലത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് താരങ്ങള്‍ വിവാഹിതരായത്. എന്നാല്‍ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ആരാധകര്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരിടത്തും ഇരുവരും പരസ്യമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നില്ല.

തെലുഗു ആചാര പ്രകാരവും കര്‍ണാടക കൊടുവ ആചാര പ്രകാരവും വിവാഹം നടന്നു. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന വിവാഹാഘോഷത്തില്‍ ഹല്‍ദി, സംഗീത് നൈറ്റ് എന്നിവയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമൊക്കെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാരഹില്‍സിലെ താജ് കൃഷ്‌ണ ഹോട്ടലില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വമ്പന്‍ വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നത്. തെന്നിന്ത്യയിലേയും ബോളിവുഡിലേയും നിരവധി പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. പാരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞാണ് ഇരുതാരങ്ങളും വിരുന്ന് സത്കാരത്തിനായി എത്തിയത്.

