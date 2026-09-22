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തേജാലക്ഷ്‌മിയും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും ഒന്നിക്കുന്നു; പുതിയ താരജോഡിയുമായി 'പ്രിയതമന്‍' ഒരുങ്ങുന്നു

സിനിമയുടെ ചിതീകരണം സെപ്‌റ്റംബര്‍ 23 ന് കൊല്ലം നീണ്ടകരയില്‍ ആരംഭിക്കും.

Tejalakshmi and Sreenath Bhasi Priyathaman Sreenath Bhasi Tejalakshmi
Tejalakshmi (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 12:36 PM IST

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പ്രശസ്‌ത താരങ്ങളായ മനോജ് കെ. ജയന്‍- ഉര്‍വശി എന്നിവരുടെ മകള്‍ തേജലക്ഷ്മി‌ (കുഞ്ഞാറ്റ) വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നു. ശ്രീനാഥ് ഭാസി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'പ്രിയതമന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാ തേജാലക്ഷ്മി നായികയായി എത്തുന്നത്. റെജി പ്രഭാകരനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

സിനിമയുടെ ചിതീകരണം സെപ്‌റ്റംബര്‍ 23 ന് കൊല്ലം നീണ്ടകരയില്‍ ആരംഭിക്കും. ഏറെ അംഗീകാരവും പുരസ്ക്കാരവും നേടിയ 'സുഖമായിരിക്കട്ടെ' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം റെജി പ്രഭാകർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് പ്രിയതമൻ.

ശ്രേയാനിധി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ സുനിൽകുമാർ എസ്, മുനീർ അറയ്ക്കൽ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഫീല്‍ ഗുഡ് ചിത്രമായാണ് പ്രിയതമന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

നല്ല ആത്മ ബന്ധമുള്ള ഒരമ്മയുടേയും മകൻ്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നുവരുന്നതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അത്യന്തം നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിരവധി ഹ്യൂമർ കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾക്കു തിരക്കഥ രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്‌ണ പൂജപ്പുരയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശാന്തി കൃഷ്‌ണയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സുധീർ കരമന പത്മരാജ് രതീഷ്, ഇർഷാദ്, രഘുനാഥ് പലേരി സുനിൽ സുഖദ,, ടി.പി. കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ ,സിനു സൈനുദ്ദീൻ, ദിനേശ് പണിക്കർ,,മഞ്ജു പത്രോസ്, സൂര്യ ദാസ് , മീരാ നായർ, കുടശ്ശനാട് കനകം, രാമു മംഗലപ്പിള്ളി, അഭിലാഷ്, കൈഫ്, സുബിൻ, ജോസ് പേരൂർക്കട എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്.

കഥ- സനു ഭാസ്‌കർ, ഗാനങ്ങൾ - റഫീഖ് അഹമ്മദ്, മനു മഞ്ജിത്ത്, സംഗീതം - രമേഷ് നാരായൺ, ബിജിപാൽ, റോണി റാഫേൽ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, റോണി റാഫേൽ, ഛായാഗ്രഹണം. പ്രദീപ് നായർ, എഡിറ്റിംഗ്- സിയാൻ ശ്രീകാന്ത്, കലാ സംവിധാനം- അർക്കൻ .എസ്. കർമ്മ, മേക്കപ്പ് - പട്ടണം ഷാ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ _ ഇന്ദൻസ് ജയൻ, കോ - ഡയറക്ടർ - ഹാരിസൺ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- സുഭാഷ് ഇളമ്പൽ. അസ്സോസ്സിയേറ്റ്ഡയറക്ടർ- ശരത്, സഹസംവിധാനം - അനീഷ് കാട്ടിക്കോ,രാജേഷ് ആർ. റിസ്വാൻ, കാസ്‌റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ- ആരോമൽ. ആർ..പ്രൊഡക്‌ഷൻ എക്സികുട്ടീവ് , രാജേഷ് തങ്കപ്പൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഹരിവെഞ്ഞാറമൂട്, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലും പരിസരങ്ങളിലും, വാഗമണ്ണിലുമായി ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം - പൂർത്തിയാകും.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമായ കുഞ്ഞാറ്റയുടെ റീലുകളും വീഡിയോകളുമൊക്കെ ഏറെ പരിചിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ചിത്രത്തായി പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷോടെയുമാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

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TEJALAKSHMI AND SREENATH BHASI
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