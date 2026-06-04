തിരക്കഥയിലെ ആശയക്കുഴപ്പം! 'അതിമനോഹരം' ചിത്രീകരണം നിര്ത്തി വച്ചോ; മറുപടിയുമായി തരുണ് മൂര്ത്തി
മോഹന്ലാല് പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 4:41 PM IST
തുടരും എന്ന ബ്ലോക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്ലാലും തരുണ് മൂര്ത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം. ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് ഈ ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ടൈറ്റില് പോസ്റ്ററുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയിലും സോഷ്യല് മീഡിയയിലുമൊക്കെ വലിയ ചര്ച്ചയായതാണ്.
ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് വരുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളത്. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാര്ത്തയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത്.
കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്കു മുന്പ് വരെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്ത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയില് സിനിമയുടെ തിരക്കഥയിലെ ആശങ്കകള് കാരണം അതിമനോഹരത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം നിര്ത്തി വച്ചതായുള്ള വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചു. എന്നാല് ഇത് വ്യാജ വാര്ത്തയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ തരുണ് മൂര്ത്തി. സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് തരുണ് മൂര്ത്തിയുടെ പ്രതികരണം.
തൊടുപുഴയിൽ 78 ദിവസമായി ചിത്രീകരണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, മഴയും കാലാവസ്ഥയിലുമുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ചിത്രീകരണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയായി ചിത്രീകരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നും തരുണ് മൂര്ത്തി വ്യക്തമാക്കി.
തിരക്കഥയിലെ ആശയക്കുഴപ്പം കാരണം ചിത്രീകരണം നിർത്തിവച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്നും തരുൺ മൂർത്തി പറഞ്ഞു.
തരുണ് മൂര്ത്തിയുടെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി
''പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളേ, തിരക്കഥയിലെ ആശങ്ക മൂലം ഞങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം നിര്ത്തിവച്ചതായുള്ള ഓണ്ലൈന് വാര്ത്തയുമായി നിരവധി കോളുകളും മെസേജുകളുമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് തീര്ത്തും വ്യജാമാണ്. കഴിഞ്ഞ 78 ദിവസമായി ഞങ്ങള് തൊടുപുഴയില് ചിത്രീകരണത്തിലാണ്. മഴയും കാലാവസ്ഥയും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് നേരാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളേയും മറി കടന്ന് ആവേശത്തോടേയും സന്തോഷത്തോടെയും ചിത്രീകരണം തുടരാന് ഞങ്ങളുടെ ടീം കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്.
വ്യക്തിപരമായി ലൈക്കും വ്യൂസും റീച്ചും നേടാന് വേണ്ടി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങള് പങ്കു വയ്ക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാന് എല്ലാവരും വിനീതമായി അഭ്യര്ത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം തെറ്റായ വാര്ത്തകള് പ്രേക്ഷകരില് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയും മുഴുവന് ടീമിന്റെയും അധ്വാനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസിലാക്കിയതിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി'', തരുണ് മൂര്ത്തി കുറിച്ചു.
ലവ് ലജൻ എന്ന പോലീസ് കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ എത്തുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാലും മീര ജാസ്മിനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിൻ്റെ ബാനറില് മോഹന്ലാല് ആദ്യമായി നായകനാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് L366. തുടരും ഉള്പ്പടെയുള്ള സിനിമകളുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായ ഷാജി കുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. തുടരും ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ച ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിനും സംഗീതം നല്കുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് വിവേക് ഹര്ഷനും ആര്ട്ട് ഡയറക്ടര് ഗോകുല് ദാസുമാണ്. സൗണ്ട് ഡിസെന് വിഷ്ണു ഗോവിന്ജ് നിര്വഹിക്കുമ്പോള് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈന് ചെയ്യുന്ന മഷര് ഹംസയാണ്.
ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം.