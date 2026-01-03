ടോക്സിക്കിലെ നാലാമത്തെ കഥാപാത്രവും എത്തി; ഗീതു മോഹന്ദാസ് ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
2026 മാർച്ച് 19ന് ‘ടോക്സിക്' ലോകവ്യാപകമായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 3, 2026 at 4:43 PM IST
ഗീതു മോഹന്ദാസ്- യഷ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറക്കുന്ന പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രം ടോക്സിക് എ ഫെയ്റി ടെയില് ഫോര് ഗ്രോണ് അപ്സിലെ നാലാമത്തെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെയും പുറത്ത് വിട്ട് നിര്മാതാക്കള്. കിയാര അദ്വാനി അവതരിക്കുന്ന നാദിയ, ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ എലിസബത്ത്, നയൻതാരയുടെ ഗംഗ എന്നീ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് നാലാമത്തെ കഥാപാത്രത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
താര സുതാര്യയുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഇപ്പോള് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരുട്ടും നിഗൂഢവുമായി തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റബേക്ക എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
മുടി ബോബ് ചെയ്ത് റെട്രോ ലുക്കിലുള്ള കമാന്ഡിങ് പവറോടെ നില്ക്കുന്ന റബേക്കയുടെ പോസ്റ്ററാണിത്.
“താരയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നൊരു സ്വാഭാവിക വികാരം എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അവൾ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല, പക്ഷേ വളരെ ആഴത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അവൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇടവും നൽകി മുന്നോട്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചപ്പോഴാണ് അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനം പിറന്നത്", പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സംവിധായിക ഗീതു മോഹന്ദാസ് പറഞ്ഞു.
പാന് ഇന്ത്യന് സ്റ്റാര് യഷും ഗീതു മോഹന്ദാസും ചേര്ന്ന് ഒരുക്കിയയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ.
Introducing Tara Sutaria as REBECCA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#TaraSutaria#TOXIC #TOXICTheMovie #Nayanthara @humasqureshi @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar… pic.twitter.com/gY7uFrFDkh— Yash (@TheNameIsYash) January 3, 2026
കന്നഡ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ ഒരേസമയം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘ടോക്സിക്’, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിപ്പുകളില് പുറത്തിറങ്ങും.
കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം 2026 മാർച്ച് 19ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ഈദ്, ഉഗാദി, ഗുഡി പാഡ്വ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചാണിത്.
ഇന്ത്യന് സിനിമ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ടോക്സിക് എ ഫെയറി ടെയില് ഫോര് ഗ്രോണ് അപ്സ്. പാന് ഇന്ത്യന് സ്റ്റാര് യഷ് നായകനാകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിനോടകം നാല് കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വെറുമൊരു മാസ് പടം എന്നതിനപ്പുറം മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്ക്കും വൈകാരിക മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്കും മുന്ഗണ നല്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന സൂചന.
ഗീതു മോഹന്ദാസിന്റെ ഭര്ത്താവും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും സംവിധായകനുമായ രാജീവ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധാനം രവി ബസ്രൂർ, എഡിറ്റിങ് ഉജ്വൽ കുൽക്കർണി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ടി.പി. അബിദ്. ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ജെജെ പെറിയോടൊപ്പം ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ അൻപറിവും കേച ഖംഫാക്ഡീയും ചേർന്നാണ് ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രഫി നിർവഹിക്കുന്നത്.
