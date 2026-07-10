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ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിൽ എംജിആറുമായി കാറോട്ടം, ട്രാപ്പിലായ നടി ലക്ഷ്‌മിക്ക് രക്ഷകനായി; താരാ ആർട്‌സ് വിജയൻ്റെ അപൂർവ ഓർമ്മകൾ

അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിജയേട്ടൻ...സിനിമയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ വിജയ് മേനോൻ അഭിമുഖം

VIJAY MENON M G RAMACHANDRAN WITH VIJAY MENON TARA ARTS VIJAYAN INTERVIEW AMERICA BY SHOWCASING FILM ARTIST
Vijay Menon Interview (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 2:34 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ന്യൂയോർക്കിലെ ഹൈവേയിലൂടെ വിജയൻ മേനോൻ തൻ്റെ കാർ പറപ്പിച്ചു വിടുകയാണ്. പാസഞ്ചർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് എം ജി രാമചന്ദ്രൻ. അതായത് സാക്ഷാൽ എംജിആർ. വിജയൻ മേനോൻ വേഗത കുറയ്ക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ എംജിആർ തമാശ കലർത്തി പറഞ്ഞു, 'താൻ ഈ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് തട്ടും. എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു ചെറിയ പോറൽ എങ്കിലും വീണാൽ... തനിക്ക് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോട്ടെ, നാട്ടിലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ആക്രമിക്കാൻ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോറി പിടിച്ച് ആളുകൾ വരും'.

അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭാര്യാപിതാവ് ബാലാജി വിജയൻ മേനോനെ വിളിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ എവിടെയോ നടി ലക്ഷ്‌മി ഒരു ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെട്ടു, എന്തെങ്കിലും ഉടനടി ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ... മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ സീനുകൾക്ക് സമാനമായി തോന്നാം. എന്നാൽ വിജയൻ മേനോൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങളാണിവ. വിജയൻ മേനോൻ അഥവാ 'താരാ ആർട്‌സ് വിജയൻ'. മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പേര്. പ്രേം നസീർ മുതൽ പൃഥ്വിരാജ് വരെയുള്ളവർക്ക് ആ പേരിൻ്റെ പ്രാധാന്യമെന്തെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം. അറിയാത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി... മലയാള സിനിമയെ ആദ്യമായി ഭൂമിയുടെ മറുവശം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾ.

VIJAY MENON M G RAMACHANDRAN WITH VIJAY MENON TARA ARTS VIJAYAN INTERVIEW AMERICA BY SHOWCASING FILM ARTIST
Vijay Menon with MGR (Special Arrangement)

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി അമേരിക്കയിൽ മലയാള സിനിമയെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തിത്വം. 1971ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അടിമകൾ എന്ന ചിത്രമാണ് ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമായി അമേരിക്കയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാള ചിത്രം. അമേരിക്കയിലെ സ്വതന്ത്ര മലയാള പത്രം, ആദ്യ ടിവി റേഡിയോ പരിപാടി എന്നിവയൊക്കെ താരാ ആർട്‌സ് വിജയൻ്റെ ശ്രമഫലമായി സംഭവിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി താരങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും അമേരിക്കയിലാണ്. മലയാളികളുടെ സ്വന്തം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോലും ഒരു സ്റ്റാർ ഷോ നടക്കാത്ത കാലത്താണ് ഈയൊരു അത്ഭുതം.

കലാജീവിതത്തിൽ 50 വർഷം പിന്നിടുകയാണ് താരാ ആർട്‌സ് വിജയൻ. അടുത്തവർഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെഗാ ഇവൻ്റോടെ താരാ ആർട്‌സ് പൂർണ്ണമായും വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കും. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് താരാ ആർട്‌സ് വിജയൻ എന്ന വിജയൻ മേനോൻ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂജേഴ്‌സിയിൽ നിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതി നോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.

അമേരിക്കയും മലയാള സിനിമയും

1960കളുടെ അവസാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നത്. അന്ന് ന്യൂയോർക്കിൽ പരമാവധി 500 അല്ലെങ്കിൽ 600 ഓ മലയാളികൾ മാത്രമാണുള്ളത്. അതിൽ 90% മലയാളികളും നഴ്‌സുമാരാണ്. അവർ പോലും നേരിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല. ഭൂരിഭാഗം പേരും ഡൽഹി കൽക്കത്ത നാഗ്‌പൂർ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. കേരളത്തിൽനിന്ന് ജോലിക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്ന രീതിയൊന്നും അന്നില്ല.

ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയശേഷം ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നു. ശേഷം ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറായി അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ ഫോൺ കമ്പനിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അമേരിക്കൻ പകിട്ടൊക്കെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കുറഞ്ഞുവരും. സുപരിചിതമായ നാടായി അമേരിക്ക മാറുന്നതോടെ പിന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഗൃഹാതുരത്വമാണ്. അതായത് നൊസ്റ്റാൾജിയ. കാലം എഴുപതുകളുടെ തുടക്കമാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. അമേരിക്കയിൽ ഒരു മലയാളം പാട്ട് കേൾക്കാൻ മാർഗ്ഗമല്ല. വാർത്തകൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാഹചര്യമില്ല. ഒരു മലയാള സിനിമ കാണാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും അമേരിക്കയിൽ പോലും പ്രാബല്യത്തിൽ വരാത്ത കാലഘട്ടം.

VIJAY MENON M G RAMACHANDRAN WITH VIJAY MENON TARA ARTS VIJAYAN INTERVIEW AMERICA BY SHOWCASING FILM ARTIST
Movie poster (Special Arrangement)

അങ്ങനെയൊരിക്കൽ മലയാള സിനിമയെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാലോ എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് പിന്നാലെ അലയാൻ താല്‌പര്യപ്പെട്ടില്ല. മലയാള സിനിമയുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ഹോബിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ന്യൂയോർക്കിൽ ഏകദേശം 600 ഓളം മലയാളികൾ ഉണ്ട്. അവർക്കും എന്റെ അതേ മനോഭാവം തന്നെയാണ്. ഒരു തീയറ്റർ വാടകക്കെടുത്ത് മലയാള സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഒരിക്കലും സാധ്യമാകാത്ത കാര്യം. അക്കാലത്ത് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും ഫിലിമിലാണ്. 35 എംഎം (mm) ഫിലിംപെട്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ.

അന്നത്തെ കാലത്ത് 16എംഎം ഫിലിം സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി ലഭ്യമാണ്. മൊത്തം സിനിമ ഒരു സ്യൂട്ട് കേസിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങും. സാധാരണ ഫിലിം പെട്ടിയെക്കാൾ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചെന്നൈയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഒരു 16എംഎം ഫിലിം സംഘടിപ്പിച്ചത്. 400 ഡോളർ, വിമാന ചിലവ് വേറെ. കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ഒരു ഹാൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു. അവിടെ ഫിലിം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിലെ 550ലധികം മലയാളികൾ സിനിമ കാണാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച് മുന്നോട്ടുവന്നു. ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഡോളർ നിരക്കിലാണ് അഡ്‌മിഷൻ. പ്രദർശിപ്പിച്ച ആദ്യ സിനിമ അടിമകൾ. 1972 ൽ ആയിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആ സംഭവം.

VIJAY MENON M G RAMACHANDRAN WITH VIJAY MENON TARA ARTS VIJAYAN INTERVIEW AMERICA BY SHOWCASING FILM ARTIST
Vijay Menon with mammootty (Special Arrangement)

സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കുന്ന പണം തിരികെ കിട്ടണം. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി മലയാള സിനിമകൾ ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു ചിത്രങ്ങൾ ഇടവേളകളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചു. 16 എംഎം ഫിലിം കൾച്ചർ അവസാനിച്ചതോടെ സിനിമ പ്രദർശനം എന്ന ദൗത്യം വിജയ് മേനോൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സിനിമ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്‌മിഷൻ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ ലോകത്ത് എവിടെയും നേരിട്ട് തീയേറ്ററുകളിലേക്ക് സിനിമ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാം എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ കോടികളിൽ പ്രതിഫലം ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. മനസ്സിനക്കരെയോ മറ്റോ ആണ് അവസാനമായി താൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രമെന്ന് താരാ ആർട്‌സ് വിജയൻ ഓർത്തെടുത്തു.

വിജയൻ മേനോനും എംജിആറും...

അമേരിക്കയിൽ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മലയാളി എന്ന ഖ്യാതി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ സുപരിചിതമാക്കി. അത്യാവശ്യം സിനിമ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. മലയാള സിനിമയെയും തമിഴ് സിനിമയെയും ഒരുകാലത്ത് വിറപ്പിച്ച എം എൻ നമ്പ്യാർ എന്ന വില്ലനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അദ്ദേഹം എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായും എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. എംജിആർ തമിഴ്‌നാട് വിട്ട് അധികം യാത്ര ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ഏതോ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ ഒരു മാസത്തെ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അമേരിക്കയായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ സഹായത്തിനും ആളുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ എംജിആറിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ എം എൻ നമ്പ്യാർ എൻ്റെ പേര് നിർദേശിച്ചു. എംജിആർ തമിഴ്‌നാട് വിടുന്നത് അവിടുത്തെ ജനതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും താങ്ങാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല. ഒരുമാസം എംജിആർ ഇല്ലാത്ത തമിഴ്‌നാട് ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ വിങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കി. എന്തായാലും ഒരു മാസത്തെ അവധിക്കാലത്തിനു വേണ്ടി എം ജി ആർ അമേരിക്കയിലെത്തി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു.

അദ്ദേഹവുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നല്ല സൗഹൃദം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സാധിച്ചു. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ കാറിൽ അമേരിക്കയിലെ പല പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലും ചുറ്റിയത്. ഇടയ്ക്ക് കാറിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടും. അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡ് കാറും, അമേരിക്കൻ റോഡും... 70കളിലെ ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗതയല്ല അവിടെ. അത്യാവശ്യം വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാനുള്ള സ്‌പീഡ് ട്രാക്കുകൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ എല്ലാം ഞാൻ എംജിആറിനെയും ഒപ്പം ഇരുത്തി കാറിൽ ചീറി പാഞ്ഞു.

ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തിന് വേഗത ഉള്ളിൽ ഭയം ഉളവാക്കി എന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് തട്ടിയാൽ, എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു ചെറിയ പോറൽ എങ്കിലും വീണാൽ... തനിക്ക് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോട്ടെ, നാട്ടിലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ആക്രമിക്കാൻ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോറി പിടിച്ച് ആളുകൾ വരും. പറഞ്ഞത് തമാശയാണ് കേട്ടോ... പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എംജിആറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാനേജരും കൂടിയാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാസത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്‌തു കൊടുത്തു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തെരുവുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്ന അനുഭവം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.

ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം എംജിആർ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവിനായി തമിഴ്‌നാട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വരുന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ സമയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മദ്രാസ് എയർപോർട്ടിന് ചുറ്റും ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടി. വിമാനം വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരാധകർ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. റൺവേ ആരാധകരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. വിമാനം നിലത്തിറക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. ഒടുവിൽ വലിയ ഇടപെടലുകൾ ഒക്കെ നടത്തിയാണ് ആരാധകരെ റൺവേയിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ച് എംജിആർ സഞ്ചരിച്ച വിമാനം നിലത്തിറക്കിയത്.

VIJAY MENON M G RAMACHANDRAN WITH VIJAY MENON TARA ARTS VIJAYAN INTERVIEW AMERICA BY SHOWCASING FILM ARTIST
Vijay Menon Interview (Special Arrangement)

എംജിആർ പങ്കെടുത്ത 'ആദ്യത്തെ മലയാളി കല്ല്യാണം'

1976 ലായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം. വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ എംജിആറിനെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പിൽ വച്ചാണ് കല്യാണം. പക്ഷേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എംജിആർ കല്യാണത്തിന് വന്നു. ചെന്നൈയിൽനിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വഴി ഏകദേശം പതിനാറു മണിക്കൂർ സ്വയം വണ്ടിയോടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. ഒരുപക്ഷേ എംജിആർ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി കല്യാണമായിരുന്നു എൻ്റേത്. പോകാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം ഓടിച്ചു വന്ന കാർ എനിക്ക് നൽകി. ലീവ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ തിരികെ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി.

എനിക്കാണെങ്കിൽ എംജിആർ നൽകിയ കാറുമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെവൻ സെവൻ സെവൻ സെവൻ (7777) എന്ന നമ്പർ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. നാട്ടിൽ ആണെങ്കിലും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പോയാലും കാർ കണ്ടാൽ ആരാധകർ അണ്ണാ അണ്ണാ എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റും കൂടും. ഈ വാഹനവുമായി എനിക്ക് അധികം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഒരാഴ്‌ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സമ്മാനമായി ലഭിച്ച കാർ ഞാൻ തിരികെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചു. എംജിആറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെ. താരാ ആർട്‌സ് വിജയൻ.

സ്റ്റാർ നൈറ്റുകൾ...

എഴുപതുകളിലൊക്കെ ഒരു മലയാള സിനിമ താരത്തെ നേരിൽ കാണുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ഏതൊരു എയർപോർട്ടിൽ പോയാലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 5 സിനിമ താരത്തെ നമുക്ക് കാണാം. പ്രത്യേകിച്ചും നാടുവിട്ടു ജീവിക്കുമ്പോൾ താരാരാധന ഒരല്‌പം കൂടുതലായിരിക്കും. സ്ഥിരമായി മലയാളം സിനിമകൾ അമേരിക്കയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ താരങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഒരു സ്റ്റാർ നൈറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശം. ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മലയാള താരങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർ നൈറ്റ്.

മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ പോലും അക്കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റാർ നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇന്നത്തെ പോലെ പാട്ടും പാക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമഡി സ്‌കിറ്റുകളും ഒന്നും നിറഞ്ഞ സ്റ്റാർ നൈറ്റ് അല്ല. അന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ വന്ന് നിന്നാൽ മതി എന്ന സാഹചര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കണം ചെറിയ തമാശകളൊക്കെ പറയണം. പാട്ടുകളൊക്കെ പാടണം. അത്രമാത്രം. അങ്ങനെയാണ് 70കളുടെ പകുതിയോടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർ നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തിക്കുറിശ്ശിയും മല്ലിക സുകുമാരനും ആയിരുന്നു പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഒപ്പം ജെമിനി ഗണേശനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷോ വലിയ വിജയമായി.

പിന്നീട് ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർ നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒട്ടുമിക്ക മലയാളം തമിഴ് സൂപ്പർതാരങ്ങളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രേംനസീറൊക്കെ വന്നാൽ അദ്ദേഹം തമാശകൾ പറയണമെന്നോ പാട്ടുപാടണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം മൈക്കെടുത്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ചെറിയ കെട്ടിലും മട്ടിലും തുടങ്ങിയ സ്റ്റാർനെറ്റുകൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടെ വലിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമായി. നൂറുകണക്കിന് ഷോകൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മാത്രം 65 ഓളം കൺസേർട്ടുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ചിത്ര, യേശുദാസ് എന്നിവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പതോളം സംഗീത നിശകളും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ...

എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യമായിട്ടും നടൻ ശിവാജി ഗണേശനും ആയിട്ടും നല്ല ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിവാജി ഗണേശൻ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയാൽ എന്നോടൊപ്പം ആണ് താമസിക്കാറ്. ഹോട്ടലിൽ ഒരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്‌തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയും ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നിന്നോടൊപ്പം താമസിക്കാനാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ്. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ റോഡ് അരികിൽ ഒക്കെ വാഹനം നിർത്തിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കും. അന്ന് ഹാൻഡ് ബർഗറും ഹോട്ട് ഡോഗും ഒക്കെ നാട്ടിൽ കിട്ടില്ല.

എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു ഗായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലും ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയല്ല എസ്‌ പി ബി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മൈക്കെടുത്ത് പാടാൻ തുടങ്ങിയാൽ പ്രതിഭാസമാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലരേ മൗനമാ എന്ന ഗാനം ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞവർഷം സ്റ്റാർ നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഈ പാട്ട് പാടണം എന്ന് നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് വന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിജയ് മേനോൻ പറയുന്നു. മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, ദിലീപ് എന്നിവരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ധാരാളം ഷോകൾ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

മോഹൻലാലുമായുള്ള ബന്ധം...

മോഹൻലാലിനെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവ് അതായത് സുചിത്രയുടെ അച്ഛൻ ബാലാജിയുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നടി ലക്ഷ്‌മിയെ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ചട്ടക്കാരിയുടെ ഹിന്ദി റീമേക്കായ ജൂലി ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ നേടി. ലക്ഷ്‌മി ഒരു ഡ്രീം ഹീറോയിനായി മാറിയ സമയമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള കുറച്ച് തെലുഗു വംശജർ സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി ലക്ഷ്‌മിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്‌തു. എന്ത് ഏത് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ലക്ഷ്‌മി അമേരിക്കയിലേക്ക് വിമാനം കയറി.

VIJAY MENON M G RAMACHANDRAN WITH VIJAY MENON TARA ARTS VIJAYAN INTERVIEW AMERICA BY SHOWCASING FILM ARTIST
Vijay Menon Interview (Special Arrangement)

പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ലക്ഷ്‌മിക്ക് ചതി മനസ്സിലായത്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം സിനിമ എടുക്കൽ ആയിരുന്നില്ല. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്‌മി ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടുപോവുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ടെലഫോൺ ഒന്നും വ്യാപകമായി വന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെയോ ലക്ഷ്‌മി ഒരു ടെലഫോൺ ബൂത്ത് കണ്ടെത്തി കെ ബാലാജിയെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോട് താൻ അപകടത്തിലാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു. ബാലാജി എന്നെയാണ് വിളിച്ചത്. ലക്ഷ്‌മിയുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏകദേശ ധാരണ എനിക്ക് അദ്ദേഹം നൽകി. കുറച്ചു വർഷമായി അമേരിക്ക സുപരിചിതമായതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാലാജി പറഞ്ഞ സ്ഥലം എനിക്ക് മനസ്സിലായി.

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ലക്ഷ്‌മിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവരുടെ പാസ്പോർട്ടും മറ്റ് സാമഗ്രഹികളും എല്ലാം അവരെ ട്രാപ്പിലാക്കിയവർ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ലക്ഷ്‌മിയെ കണ്ടെത്തി. ഒപ്പം കൂട്ടി.. അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്തായാലും അവരെ സുരക്ഷിതമായി അന്ന് തന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. അന്ന് ചെയ്‌ത സഹായത്തിൻ്റെ നന്ദി പിന്നീട് ലക്ഷ്‌മി എന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനൊരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചപ്പോഴും ലക്ഷ്‌മി അതിൽ അഭിനയിച്ചു. ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലം അന്ന് അവർ വാങ്ങിയില്ല.

ഇടക്കാലത്ത് ഒരു മലയാള പത്രം അമേരിക്കയിൽ ആരംഭിച്ചതായി അറിയാൻ സാധിച്ചല്ലോ...

അതൊരു ഔദ്യോഗിക പത്രം ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ വെട്ടിയോട്ടിച്ച് കോപ്പികൾ എടുത്ത് മലയാളികൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. മാതൃഭൂമിയുടെ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്‌തിരുന്നത്. പ്രധാന ഉദ്ദേശം അമേരിക്കയിൽ കളിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമകളുടെ പരസ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് താരങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ വിസ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? അന്നത്തെ കാലത്ത് വിസ കിട്ടാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. ഇന്നാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരു ഷോയ്ക്ക് ഒരു സംഘത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ വരുന്നവരിൽ ചിലർ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ തങ്ങും.

അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിനെ തുടർന്നൊക്കെയാണ് വിസ പ്രോസസിംഗ് കർശനമാക്കിയത്. പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ മുങ്ങിയാലും ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെയുള്ള വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിജീവിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ഞാൻ അടുത്തതായി ഒരു ചെറിയ ഷോ ചെയ്യാനായി പോകുന്നു. ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കൺസെർട്ട് ആണ്. നജീം അർഷാദിനെ പോലുള്ള ഗായകരൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കുക. നജീമിൻ്റെ വിസ ഇന്റർവ്യൂനുള്ള സ്ലോട്ട് ലഭിക്കാൻ പോലും വലിയ പ്രയാസമുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കൽക്കത്ത എംബസിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്.

ഒരു പര്യവസാനം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായി സിനിമ സംബന്ധമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്‌തിട്ടില്ല. എല്ലാം ഒരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെയും ഹോബിയുടെയും പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്. മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചുപിടിക്കണം അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് 52 വർഷം പിന്നിടുന്നു. എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനമായ താരാ ആർട്‌സിൻ്റെ അമ്പതാം വർഷം വേണ്ടരീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അടുത്തവർഷം മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ 50 വർഷം തികയ്ക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രിയദർശൻ്റെ നൂറാമത്തെ ചിത്രം. താരാ ആർട്‌സിൻ്റെ 50 വർഷം. ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളും കോർത്തിണക്കി ഒരു വലിയ ഷോ അടുത്തവർഷം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായ വിശ്രമ ജീവിതം, താരാ ആർട്‌സ് വിജയൻ പ്രതികരിച്ചു. 85ആം വയസ്സിലും 35 കാരൻ്റെ കാഴ്‌ചപ്പാടാണ് താരാ ആർട്‌സ് വിജയന് സിനിമയോടുള്ളത്.

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M G RAMACHANDRAN WITH VIJAY MENON
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VIJAY MENON INTERVIEW

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