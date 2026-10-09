'ഈവിള് ഡെഡ്', ദൈവം പോലും അയാള്ക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കില്ല; നാനാ പടേക്കറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ വിവാദ പരാമര്ശവുമായി നടി തനുശ്രീ ദത്ത
തനുശ്രീയുടെ വീഡിയോ വന്നതിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഓൾ ഇന്ത്യ സിനി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 1:48 PM IST
അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടന് നാനാ പടേക്കറിനെതിരെ വിദ്വേഷവും അധിക്ഷേപവും നിറഞ്ഞ പരാമര്ശവുമായി നടി തനുശ്രീ ദത്ത. നടിയുടെ പരാമര്ശത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലും സിനിമാ മേഖലയിലും ഉയരുന്നത്. നാനാ പടേക്കറുടെ മരണത്തെ 'ഈവിള് ഡെഡ്' എന്നാണ് നടി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
തന്റെ സ്വകാര്യ പരിപാടിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം തടസമാകുമോയെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടതാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള അമര്ഷത്തിന് കാരണമായത്. നാനാ പടേക്കര് അന്തരിച്ച ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 8) ലഖ്നൗവിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തനുശ്രീ ദത്ത വിവാദ പരാമര്ശം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. തനിക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വലിയ പരിപാടി ലഖ്നൗവില് നടക്കാനിരിക്കുകയാണെന്നും അതിനായി ദിവസം മുഴുവന് സോഷ്യല് മീഡിയ ലൈവുകളും പോസ്റ്ററുകളും പ്ലാന് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും നടി പറഞ്ഞു. എന്നാല് വൈകുന്നേരത്തോടെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഈ ഈവിള് ഡെഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്തയ്ക്കായി തന്റെ പിന്നാലെ വരുമോയെന്നും തന്റെ പരിപാടിയേക്കാള് പ്രാധാന്യം ഇതിന് നല്കി പ്രമോഷന് തടസപ്പെടുമോയെന്നുമാണഅ നടി ആശങ്ക പങ്കുവച്ചത്.
നാനാ പടേക്കറുടെ മരണം ഒരു "അദ്ഭുതം" ആണെന്നും, ആരെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് കരുതി താൻ അനുഭവിച്ച മാനസിക വിഷമങ്ങളും വേട്ടയാടലുകളും ഇല്ലാതാകുന്നില്ലെന്നും അവർ വാദിച്ചു.
നടിയുടെ വാക്കുകള്
"എനിക്ക് ഈ രാത്രി ലൈവിൽ വരേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ എനിക്കെതിരെ വരുന്ന നെഗറ്റിവ് കമന്റുകള് കണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഈ ലോകത്ത് പലർക്കും പല അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും, എന്റേത് എനിക്കേ അറിയൂ. ഞാൻ മിണ്ടിതിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരാൾ മരിച്ചു, എന്നു കരുതി അയാൾ ചെയ്തതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുമോ? ആ ആൾ കാരണം വേദനിച്ചവരുടെ വേദന ഇല്ലാതാകുമോ? ആ ഇരകളുടെ അവസ്ഥയോ?
ചിലർ മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു, ദൈവം പോലും അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കില്ല. ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ പോലും അത് സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം അയാൾ കുറ്റം ഏറ്റുപറയില്ല. എത്രപേരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചെന്നു പറയില്ല. മീ ടുവിലൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിച്ചെന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിയുമോ? ആ സംഭവത്തിനുശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകൾ മാത്രമാണുണ്ടായത്.
2024ൽ എന്റെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റി, ഗുണ്ടകൾ പിന്തുടർന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതു തന്നെയാണ് ഈവിൾ മരിച്ചുവെന്ന്. മരിച്ചിട്ടും ഇയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോടൊന്നും ഇത് വിശദീകരിച്ചു തരേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും എന്റെ പ്രതികരണം വച്ച് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി റീച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
2018നുശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും ഇയാൾ കാരണം മോശമായി. യഥാർഥത്തിൽ ഇയാൾ ചെകുത്താൻ തന്നെയാണ്. എന്റെ വിഷമം മാറാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കാളി ക്ഷേത്രത്തിൽപോയി കരഞ്ഞ് പ്രാർഥിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്റെ സങ്കടം മാറിയിരിക്കുന്നു. അഞ്ച് വർഷം പോരാടി, ഒരാൾ മാത്രമല്ല, പല ആളുകൾ എന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
‘ഹോൺ ഓക്കെ പ്ലീസ്’ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സമയത്ത് ബോളിവുഡിലെ മുൻനിര നായികയായിരുന്നു ഞാൻ അതോടെ മാനസികമായി തകർന്നുപോയി. സിനിമാ സെറ്റിൽ പോകാൻ തന്നെ പേടിയായിരുന്നു. അയാൾ ക്രൂരനായ രാക്ഷസനായിരുന്നു. പൊലീസോ നീതിവ്യവസ്ഥയോ എനിക്ക് നീതി തന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ലഭിക്കാത്ത നീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ.", തനുശ്രീ ദത്ത പറയുന്നു.
This is Pathetic 😤😠 #TanushreeDutta says she's heard about #NanaPatekar's demise and is worried that her event might get affect by this. "Evil Dead.Such an odd day. I have an important event today and now this. Media will be asking questions and I'll give my reaction to all of them."— $@M (@SAMTHEBESTEST_) October 8, 2026
തനുശ്രീയുടെ വീഡിയോ വന്നതിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഓൾ ഇന്ത്യ സിനി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്തെത്തി സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ശ്യാംലാൽ ഗുപ്ത തനുശ്രീയുടെ വാക്കുകളെ അത്യന്തം മനുഷ്യത്വഹീനവും അപലപനീയവുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
"ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് വിലമതിക്കാനാകാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു നടന്റെ വേർപാടിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയും നിന്ദ്യമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കേവലം വിലകുറഞ്ഞ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരാളുടെ മരണസമയത്ത് ഇത്തരമൊരു മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. തനുശ്രീ സ്വന്തം നാവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ പ്രാഥമികമായി കാണിക്കേണ്ട ആദരവും മനുഷ്യത്വവും അവർ മറന്നുപോയി.", എഐസിഡബ്ലിയുഎ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
2018 ലാണ് നാനാ പടേക്കര് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് തനുശ്രീ ദത്ത രംഗത്ത് എത്തിയത്. എന്നാല് തന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മോശം പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നാനാ പടേക്കര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും തെളിവുകള് കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് 2019-ൽ നാനാ പടേക്കറിന് പോലീസ് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുകയും കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2008-ൽ 'ഹോൺ ഒകെ പ്ലീസ്' എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് നടിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയതെന്ന ആരോപണമുണ്ടായത്.