ജന നായകന് ചോര്ന്നതില് പങ്കില്ലെന്ന് തമിഴ് റോക്കേഴ്സ്;കള്ളന്മാർക്കും നേരും നെറിയുമുണ്ടോയെന്ന് ആരാധകര്
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങിയ ജന നായകന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോര്ന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 9:45 AM IST
തമിഴ് സൂപ്പര്താരം വിജയ് ദളപതിയുടെ ചിത്രം ജന നായകന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ആരാധകര്. ഈ വര്ഷം ജനുവരി 9 ന് പൊങ്കല് റിലീസായി എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ചിത്രം സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായത്.
സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതസന്ധി തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് 2026 ഏപ്രില് 9 ന് അര്ധരാത്രിയോടെ വിജയ് ചിത്രം ജന നായകന് ഇന്ര്നെറ്റില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ 5 മിനിറ്റ് 31 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള രംഗങ്ങൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
സെൻസർ ബോർഡ് മായുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ജന നായകന്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇന്റര്നെറ്റിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങള് പുറത്തുവന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ ആരോ ഒരാൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇതെന്ന് ആരാധകരും ചലച്ചിത്രനിരൂപകരും എക്സിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ സിനിമ പുറത്തുവന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനി മുതിർന്നിട്ടില്ല. റിലീസായ രംഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിര്മാതാക്കളായ കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആവശ്യമായ മാര്ഗ നിര്ദേശങ്ങള് സ്വീകരിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നുമണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ലീക്കായി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. തെന്നിന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രലോകം ഒന്നടങ്കം ജന നായകൻ സിനിമയുടെ പതിപ്പ് പുറത്തുവന്നതിനെ അപലപിച്ചു. കമൽഹാസൻ, ശിവ കാർത്തികേയൻ, സൂര്യ, വിശാൽ തുടങ്ങിയവർ ജന നായകന് പിന്തുണയുമായി മുന്നിട്ടെത്തി. ഹൃദയം തകർന്ന വേദനയുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് സംവിധായകൻ എച്ച് വിനോദ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്.
ജന നായകൻ സിനിമയുടെ പതിപ്പ് പുറത്തായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം നൽകിയ പിന്തുണയാണ് ഇപ്പോൾ വെർച്ചൽ ലോകത്ത് കൗതുകവും സംസാരവിഷയവും ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമായും തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് എന്ന കുപ്രസിദ്ധ പൈറസി വെബ്സൈറ്റാണ് വ്യാജ പ്രിന്റുകള് ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ് റോക്കേഴ്സിന്റെ ഉപ സൈറ്റുകളായ തമിഴ് എംവി, മൂവീസ് ഡാ, തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, തമിഴ് യോഗി തുടങ്ങിയ കുപ്രസിദ്ധ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ചങ്ങലയിടാൻ ഇതുവരെ അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ജന നായകൻ സിനിമയുടെ പതിപ്പ് പുറത്തായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ് റോക്കേഴ്സ്.
" ഒരു താരത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയപരമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ എത്തിക്സ് മുൻനിർത്തി പ്രസ്തുത നടന്റെ സിനിമ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ല. ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് നടന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ ആ ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ", lതമിഴ് റോക്കേഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ് എംവി എന്ന ഉപ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കള്ളന്മാർക്കും നീതിയും നെറിയും ഉണ്ടോയെന്ന് ഈയൊരു വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരാധകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രദീപ് രംഗനാഥൻ നായകനായ സയൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കോമഡി ചിത്രം ലവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മേൽപ്പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
The leak of #Jananayagan is not an accident - it is the result of systemic failure. Had due process been timely, we would not be here. Inordinate delays in certification created fertile ground for piracy. When legal access is stalled, illegitimate channels take over.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) April 10, 2026
തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ പ്രദർശനം തുടരുന്ന ആട് 3, വാഴ ടു തുടങ്ങിയ സിനിമകളും വെബ്സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാണ്. ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് വർഷങ്ങളായി ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ ചെയ്തു പോരുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഇവർ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വിജയ് ആരാധകർ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഷെയർ ചെയ്തു കൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറിക്കുന്നു.