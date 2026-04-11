ജന നായകന്‍ ചോര്‍ന്നതില്‍ പങ്കില്ലെന്ന് തമിഴ്‌ റോക്കേഴ്‌സ്;കള്ളന്മാർക്കും നേരും നെറിയുമുണ്ടോയെന്ന് ആരാധകര്‍

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങിയ ജന നായകന്‍റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോര്‍ന്നത്.

JANA NAYAGAN MOVIE LEAK VIJAY MOVIE JANA NAYAGAN JANA NAYAGAN RELEASE DATE TAMIL MOVIE 2026
Jana Nayagan (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 9:45 AM IST

മിഴ് സൂപ്പര്‍താരം വിജയ് ദളപതിയുടെ ചിത്രം ജന നായകന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ആരാധകര്‍. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി 9 ന് പൊങ്കല്‍ റിലീസായി എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ചിത്രം സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായത്.

സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതസന്ധി തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് 2026 ഏപ്രില്‍ 9 ന് അര്‍ധരാത്രിയോടെ വിജയ്‌ ചിത്രം ജന നായകന്‍ ഇന്‍ര്‍നെറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിലൂടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ 5 മിനിറ്റ് 31 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള രംഗങ്ങൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

സെൻസർ ബോർഡ് മായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ജന നായകന്‍റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇന്‍റര്‍നെറ്റിലൂടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ ആരോ ഒരാൾ ചെയ്‌ത കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇതെന്ന് ആരാധകരും ചലച്ചിത്രനിരൂപകരും എക്സിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ സിനിമ പുറത്തുവന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനി മുതിർന്നിട്ടില്ല. റിലീസായ രംഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിര്‍മാതാക്കളായ കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടയിൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ മൂന്നുമണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ലീക്കായി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. തെന്നിന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രലോകം ഒന്നടങ്കം ജന നായകൻ സിനിമയുടെ പതിപ്പ് പുറത്തുവന്നതിനെ അപലപിച്ചു. കമൽഹാസൻ, ശിവ കാർത്തികേയൻ, സൂര്യ, വിശാൽ തുടങ്ങിയവർ ജന നായകന് പിന്തുണയുമായി മുന്നിട്ടെത്തി. ഹൃദയം തകർന്ന വേദനയുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് സംവിധായകൻ എച്ച് വിനോദ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്.

ജന നായകൻ സിനിമയുടെ പതിപ്പ് പുറത്തായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം നൽകിയ പിന്തുണയാണ് ഇപ്പോൾ വെർച്ചൽ ലോകത്ത് കൗതുകവും സംസാരവിഷയവും ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമായും തമിഴ് റോക്കേഴ്‌സ് എന്ന കുപ്രസിദ്ധ പൈറസി വെബ്സൈറ്റാണ് വ്യാജ പ്രിന്‍റുകള്‍ ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ് റോക്കേഴ്‌സിന്‍റെ ഉപ സൈറ്റുകളായ തമിഴ് എംവി, മൂവീസ് ഡാ, തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, തമിഴ് യോഗി തുടങ്ങിയ കുപ്രസിദ്ധ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ചങ്ങലയിടാൻ ഇതുവരെ അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

jana nayagan movie leak vijay movie jana nayagan jana nayagan release date tamil movie 2026
Tamilrockers denies involvement in Jana Nayagan leak (Instagram)

ജന നായകൻ സിനിമയുടെ പതിപ്പ് പുറത്തായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്‌ റോക്കേഴ്‌സ്.
" ഒരു താരത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയപരമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ എത്തിക്‌സ് മുൻനിർത്തി പ്രസ്‌തുത നടന്‍റെ സിനിമ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യില്ല. ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് നടന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ ആ ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ", lതമിഴ് റോക്കേഴ്‌സ് വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ് എംവി എന്ന ഉപ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കള്ളന്മാർക്കും നീതിയും നെറിയും ഉണ്ടോയെന്ന് ഈയൊരു വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരാധകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രദീപ് രംഗനാഥൻ നായകനായ സയൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കോമഡി ചിത്രം ലവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മേൽപ്പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ പ്രദർശനം തുടരുന്ന ആട് 3, വാഴ ടു തുടങ്ങിയ സിനിമകളും വെബ്സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാണ്. ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് വർഷങ്ങളായി ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ ചെയ്‌തു പോരുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഇവർ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വിജയ് ആരാധകർ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഷെയർ ചെയ്‌തു കൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറിക്കുന്നു.

jana nayagan movie leak vijay movie jana nayagan jana nayagan release date tamil movie 2026
Jana Nayagan (Movie Poster)
ഇന്ത്യ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലായി വളർന്നു കിടക്കുന്ന പൈറസി ശൃംഖലയാണ് തമിഴ് റോക്കേഴ്സ്. ഇന്ത്യയിലെ വിദേശത്തുമായി 100 കണക്കിന് അഡ്മിനുകൾ വെബ്സൈറ്റ് ശൃംഖല നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രോക്‌സി വെബ്സൈറ്റുകളും ഇവർ റിസർവ്ഡ് ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അധികൃതർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌താല്‍ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ പ്രോക്‌സി ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ യുആർഎൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തമിഴ് റോക്കേഴ്‌സിന്‍റെ കണ്ണി പൊട്ടിക്കുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്.

