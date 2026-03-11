ETV Bharat / entertainment

ആരാധകര്‍ക്ക് ആശ്വാസം!ഒടുവില്‍ അജിത്ത് കുമാര്‍ സുരക്ഷിതനായി തിരിച്ചെത്തി;വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വീഡിയോ

ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് താരം ദുബായിയില്‍ കുടുങ്ങിയത്.

നടന്‍ അജിത്ത് കുമാര്‍ AJITH KUMAR STRANDED IN DUBAI IRAN US ISRAEL CONFLICT അജിത്ത് കുമാര്‍ തിരിച്ചെത്തി
Ajith Kumar returned to Chennai (@SureshChandraa X)
റാന്‍- ഇസ്രയേല്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് തമിഴ് സൂപ്പര്‍ താരവും റേസറുമായ അജിത്ത് കുമാര്‍ യു എ ഇയില്‍ കുടുങ്ങിയ വാര്‍ത്ത അമ്പരപ്പോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കേട്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ താരം സുരക്ഷിതമായി ചെന്നൈയില്‍ തിരിച്ചെത്തി.

ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ വിമാന സർവീസുകൾ നിര്‍ത്തലാക്കിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് താരം ദുബായിയില്‍ കുടുങ്ങുക്കിടന്നത്. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അജിത്തിന്‍റെ വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

റേസിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായാണ് അടുത്തിടെ അജിത് കുമാർ ദുബായിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേല്‍ യു എസ് ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുകയും ഇറാൻ, ദുബായ്, ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ വ്യോമപാത അടയ്ക്കുകയും ചെയ2തു. ഇതോടെ പലയിടങ്ങളിലേക്കുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയോ ചെയ്‌തു. ഇതോടെയാണ് ദുബായില്‍ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങാനിരുന്ന താരത്തിന്‍റെ യാത്ര തടസപ്പെട്ടത്.

വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയശേഷം മടങ്ങേണ്ടി വന്ന അജിത് സുരക്ഷിതനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മാനേജർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയശേഷം വിമാനം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അജിത്ത് തിരികെ പോരുകയായിരുന്നു. മേഖലയിലെ സാഹചര്യം ശാന്തമാവുകയും വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്താലുടൻ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും മാനേജർ അറിയിച്ചിരുന്നു. റേസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജിത്ത് കുമാര്‍ കുറച്ചു ദിവസം ദുബായില്‍ ആയിരുന്നു.

അജിത്തിന്‍റെ കൂടാതെ നിരവധി താരങ്ങളും യു എ ഇ യുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ബോളിവുഡ് താരം സോണല്‍ ചൗഹാന്‍, ഇഷ ഗുപ്‌ത, വിഷ്‌ണു മഞ്ചു, ലാറ ദത്ത, നര്‍ഗീസ് ഫഖ്രി തുടങ്ങിയവരും കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

നടന്‍ അജിത്ത് കുമാറിന്‍റെ റേസിങ് കമ്പം ആരാധകര്‍ക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ നടന്മാരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റേസിങ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഏകവ്യക്തിയാണ് അജിത്ത്. സ്വന്തം റേസിങ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതും 'അജിത് കുമാര്‍ റേസിങ്' എന്ന പേര് നല്‍കിയതുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ചയുമായിരുന്നു. റേസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജിത്ത് കുമാര്‍ അടുത്തിടെ കൂടുതല്‍ സമയവും ചെലവഴിച്ചത് ദുബായിലായിരുന്നു. ലോകത്തെ പ്രധാന റേസിംഗ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉള്ളതിനാലാണ് ഇത്. നിലവിൽ മോട്ടോർസ്‌പോർട്‌സ് കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളിലായ അദ്ദേഹം, വിമാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.

നടന്‍ അജിത്ത് കുമാര്‍
AJITH KUMAR STRANDED IN DUBAI
IRAN US ISRAEL CONFLICT
അജിത്ത് കുമാര്‍ തിരിച്ചെത്തി
AJITH KUMAR BACK IN CHENNAI

