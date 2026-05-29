ETV Bharat / entertainment

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ 'ജനനായകൻ'; സിനിമയിൽ മകൻ്റെ 'സിഗ്മ'! വിജയ്‌യുടെ മകൻ ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ്‌യുടെ ആദ്യ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

സന്ദീപ് കിഷൻ നായകനാകുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 2026 ജൂലൈ 31-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

Tamil Nadu Chief Minister Sundeep Kishan Lyca Productions Sigma
Sigma Movie Poster (Instagram@lycaproductions)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 29, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: തമിഴ് സിനിമാ ലോകവും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വലിയ അരങ്ങേറ്റത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌യുടെ മകൻ ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ് ആദ്യമായി കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സിഗ്മ' (Sigma) എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വൻ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ആക്ഷൻ ഹീസ്റ്റ് ത്രില്ലർ ചിത്രം വർഷം ജൂലൈ 31-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ലൈക പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ (Lyca Productions) ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലൈക പ്രൊഡക്ഷൻസുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊളാബൊറേഷൻ പോസ്റ്റിലൂടെ ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും റിലീസ് തീയതിയും പങ്കുവെച്ചത്. "ഒരു വലിയ കവർച്ച ആരംഭിക്കുന്നു. ജൂലൈ 31-ന് സിഗ്മ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറും. ആത്യന്തികമായ ആ പോരാട്ടത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കൂ," എന്ന് ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ് കുറിച്ചു.

രക്തം പുരണ്ട പാരയും മാസ് ലുക്കും; ശ്രദ്ധേയമായി ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

തെലുങ്ക് താരം സന്ദീപ് കിഷൻ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനകം തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. കയ്യിൽ രക്തം പുരണ്ട ഒരു ഇരുമ്പ് പാരയും തോളിൽ ചുമന്ന്, തീക്ഷ്‌ണമായ കണ്ണുകളോടെ ക്യാമറയെ നോക്കിനിൽക്കുന്ന സന്ദീപ് കിഷൻ്റെ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ലുക്കാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. സിനിമയിൽ വൻ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളും പ്രതികാരവുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് പോസ്റ്റർ നൽകുന്നത്.

'സിഗ്മ' ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അണിയറപ്രവർത്തകർ

ഒരു ഹീസ്റ്റ് (Robbery) പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം തെലുങ്കിലും തമിഴിലുമായിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തെന്നിന്ത്യൻ ഹിറ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്‌ടർ തമൻ എസ് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. സന്ദീപ് കിഷനൊപ്പം ഫരിയ അബ്‌ദുള്ള, രാജു സുന്ദരം, അൻബു ദാസൻ, യോഗ് ജാപ്പി, സമ്പത്ത് രാജ്, കിരൺ കൊണ്ട, മഹാലക്ഷ്‌മി സുദർശനൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.

അച്ഛൻ്റെ വഴിയിലൂടെ മകൻ; തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമാ ലോകത്തും ചർച്ച

അടുത്തിടെ നടന്ന തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടിയായ ടിവികെ (TVK) വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിൽ വരികയും മെയ് 10-ന് ചെന്നൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അച്ഛൻ തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സിംഹാസനം ഭരിക്കുമ്പോൾ, മകൻ സിനിമയുടെ സംവിധായക കുപ്പായമണിഞ്ഞ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകർ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിജയ് അഭിനയിച്ച അവസാന ചിത്രം എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ജനനായകൻ' ആണ്. പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ, ബോബി ഡിയോൾ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ പൊങ്കൽ റിലീസ് ആയി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ തിയേറ്റർ റിലീസ് വൈകുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് മകൻ ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ്‌യുടെ ആദ്യ ചിത്രം ജൂലൈയിൽ റിലീസിനെത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. സിനിമാ പ്രേമികളും വിജയ് ആരാധകരും വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയാണ് ജെയ്‌സന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നൽകുന്നത്.

Also Read: ധനുഷിന്‍റെ 'കര' മുതല്‍ റാഫേല്‍ നദാലിന്‍റെ ഡോക്യുമെന്‍ററി സീരീസ് വരെ; ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത് വമ്പന്‍ റിലീസുകള്‍

TAGGED:

TAMIL NADU CHIEF MINISTER
SUNDEEP KISHAN
LYCA PRODUCTIONS
SIGMA
JASON SANJAY MOVIE SIGMA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.