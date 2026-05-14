റിയൽ കേരള സ്റ്റോറിയുമായി തമിഴ് മൊഴി; പ്രമോ സോങ്ങ് മെയ് 21ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 6:01 PM IST
എൻ എൻ ബൈജു എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് മലയാളം ചലച്ചിത്രമാണ് തമിഴ് മൊഴി. റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് ടാഗ് ലൈനോടുകൂടി എത്തുന്ന ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം ചർച്ചാവിഷയമായി കഴിഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രചാരണാർഥമുള്ള പ്രമോ സോങ്ങ് ഈ വരുന്ന മെയ് 21ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും.
കോഴിക്കോട് കൈരളി തിയേറ്ററിലാണ് പ്രമോ സോങ് ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുക. അം ആ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനമാലപിച്ചതിലൂടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടുകയും, ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനമാലപിച്ചതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയാവുകയും ചെയ്ത സേബാ ടോമി ആണ് തമിഴ് മൊഴിയുടെ പ്രമോ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡി ബി അജിത്തിൻ്റെ വരികൾക്ക് സാം സൈമൺ ജോർജ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നാലെ അറിയിക്കാം എന്നും മലയാളത്തിലെയും തമിഴിയും പ്രശസ്ത താരങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ടെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒരേസമയം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന തമിഴ് മൊഴിയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് നിഥിൻ തളിക്കുളമാണ്. തമിഴ് നാട്ടിലെ തെറിക്കാട് ചുവന്ന മരുഭൂമിയിൽ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ ചിത്രം, രാജസ്ഥാൻ, കൊല്ലങ്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കും. എഡിറ്റർ-ഡേവീസ് മാനുവൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ബിനു വണ്ടൂർ, പിആർ.ഒ - അയ്മനം സാജൻ.