ETV Bharat / entertainment

റിയൽ കേരള സ്റ്റോറിയുമായി തമിഴ് മൊഴി; പ്രമോ സോങ്ങ് മെയ് 21ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്

അം ആ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനമാലപിച്ചതിലൂടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടുകയും, ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനമാലപിച്ചതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയാവുകയും ചെയ്ത സേബാ ടോമി ആണ് തമിഴ് മൊഴിയുടെ പ്രമോ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 6:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ൻ എൻ ബൈജു എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് മലയാളം ചലച്ചിത്രമാണ് തമിഴ് മൊഴി. റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് ടാഗ് ലൈനോടുകൂടി എത്തുന്ന ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം ചർച്ചാവിഷയമായി കഴിഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രചാരണാർഥമുള്ള പ്രമോ സോങ്ങ് ഈ വരുന്ന മെയ് 21ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും.

കോഴിക്കോട് കൈരളി തിയേറ്ററിലാണ് പ്രമോ സോങ് ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുക. അം ആ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനമാലപിച്ചതിലൂടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടുകയും, ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനമാലപിച്ചതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയാവുകയും ചെയ്ത സേബാ ടോമി ആണ് തമിഴ് മൊഴിയുടെ പ്രമോ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡി ബി അജിത്തിൻ്റെ വരികൾക്ക് സാം സൈമൺ ജോർജ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Tamil Mozhi
തമിഴ് മൊഴി ടീം (Special Arrangement)
ഐ ബി ഫിലിംസിനു വേണ്ടി ബെയ്സി ബാസ്, ഡോ. നാസറലി കുഴിക്കാടൻ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
Tamil Mozhi
തമിഴ് മൊഴി (Special Arrangement)
"ജനിച്ച മണ്ണിൽ പൗരത്വവും സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാതെ അഭയാർഥികളായി മാത്രം കഴിയേണ്ടിവരുന്ന ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ കഥയാണ് തമിഴ് മൊഴി പറയുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. മികച്ച പരിസ്ഥിതി ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ തൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് മാൻഗ്രോവ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഐഷ്ബിൻ ആണ് തമിഴ് മൊഴിയിലും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്നത്."
Tamil Mozhi
തമിഴ് മൊഴി (Special Arrangement)

ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നാലെ അറിയിക്കാം എന്നും മലയാളത്തിലെയും തമിഴിയും പ്രശസ്ത താരങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ടെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒരേസമയം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന തമിഴ് മൊഴിയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് നിഥിൻ തളിക്കുളമാണ്. തമിഴ് നാട്ടിലെ തെറിക്കാട് ചുവന്ന മരുഭൂമിയിൽ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ ചിത്രം, രാജസ്ഥാൻ, കൊല്ലങ്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കും. എഡിറ്റർ-ഡേവീസ് മാനുവൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ബിനു വണ്ടൂർ, പിആർ.ഒ - അയ്മനം സാജൻ.

TAGGED:

TAMIL MOZHI
NEW RELEASE
TAMIL MALAYALAM MOVE
ZEBA TOMMY
TAMIL MOZHI PROMO SONG

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.