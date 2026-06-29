ഇനി വരാന് പോകുന്നതാണ് തകര്പ്പന് പ്രകടനം;ഗാട്ട കുസ്തി 2 ട്രെയിലര് എത്തി! ഐശ്വര്യയും വിഷ്ണുവും മിന്നിക്കുമെന്നുറപ്പ്
ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. മലയാളിയായ പെൺകുട്ടിയായാണ് ഐശ്വര്യ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 3:51 PM IST
ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയും വിഷ്ണു വിശാലും തകര്ത്തഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ഗാട്ട കുസ്തി. ചെല്ല അയ്യാവു രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച സ്പോര്ട്സ് ഡ്രാമ മലയാളി തമിഴ് പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെയാണ് ഹരം കൊള്ളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുന്നുവെന്നറഞ്ഞതു മുതല് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഈ തമിഴ് സിനിമയ്ക്കായി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ആവേശകരമായ ട്രിയലര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. ഐശ്ര്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുമെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. തുടക്കം മുതല് അവസാനം വരെ നര്മ രസത്തിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയും ട്രെയിലര് നല്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു വിശാൽ, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീരയുടെയും കീർത്തിയുടെയും അവരുടെ മകളുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് ജൂലൈ 3 നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇ ഫോര് എൻ്റർടെയിൻമെൻ്റ് ആണ്. വമ്പൻ ഹിറ്റായ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ആയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുന്നത് എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വേൽസ് ഫിലിം ഇന്റർനാഷണലും വിഷ്ണു വിശാല് സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റേതായി ഇതിനോടകം പുറത്ത് വന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായിട്ടുണ്ട്. ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. മലയാളിയായ പെൺകുട്ടിയായാണ് ഐശ്വര്യ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടത്.
ഹരീഷ് പേരടി, ശ്രീജ രവി, കരുണാസ്, കാളി വെങ്കട് എന്നിവരാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെയും താരനിരയിലുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ. രമ്യ കൃഷ്ണൻ, മോക്ഷ എന്നിവരാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പുതുതായി എത്തിയ താരങ്ങൾ. യോഗി ബാബു, കരുണാകരൻ, മുനിസ്കാന്ത്, സാറ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
നിർമ്മാണം: ഡോക്ടർ ഇഷാരി കെ ഗണേഷ്, വിഷ്ണു വിശാൽ, കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് : ശുഭ്ര, ആര്യൻ രമേശ്, ഇഷാൻ സക്സേന, ഛായാഗ്രഹണം: കെ.എം. ഭാസ്കരൻ, സംഗീതം: ഷോൺ റോൾഡൻ , എഡിറ്റർ: ഭരത് വിക്രമൻ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: ജയചന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: രുചി മുനൊത്ത്, സബ്ടൈറ്റിൽ: സാജിദ് അലി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ : വിയാക്കി, മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ : സിദ്ധാർഥ് ശ്രീനിവാസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് : ബി ജയ് ഗണേഷ്, എ ആർ ചന്ദ്രമോഹൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: സീതാറാം, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ : ശ്രാവന്തി സായ്നാഥ്, പിആർഒ : ശബരി.
അതേസമയം 2022 ലാണ് സിനിമയുടെ ഗാട്ട കുസ്തിയുടെ ആദ്യഭാഗം പുറത്തിറങ്ങിയത്. പാലക്കാടുള്ള കീര്ത്തിയെന്ന മലയാളി പെണ്കുട്ടിയായാണ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ചിത്രത്തില് എത്തിയിരുന്നത്. ഗുസ്തി ചാമ്പ്യനാണ് കീര്ത്തി. ഗുസ്തിയെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന കീര്ത്തിക്ക് അമ്മാവന് ഗണേഷിന്റെ പിന്തുണ മാത്രമാണുളളത്. അവളുടെ വിവാഹം മുടങ്ങാന് ഗുസ്തി കാരണമാകുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റാരും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചെത്തുന്ന പുരുഷന്മാരെ കീര്ത്തി നിരസിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല് അമ്മാവന്റെ സുഹൃത്ത് വഴി അയാളുടെ അനന്തരവനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു.
ഭാര്യയ്ക്ക് നീണ്ട മുടിയും കീഴ്വഴക്കമുള്ളവളായിരിക്കണമെന്ന നിര്ബന്ധവുമുള്ളയാളുടെ ആലോചന കീര്ത്തിക്ക് വരുന്നു. തന്നെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവളായിരിക്കരുതെന്നും ( എട്ടാം ക്ലാസ് മാത്രമേ വീര പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ) വീര (വിഷ്ണു വിശാല്) ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ അവൾ തന്റെ പിതാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നു. നീണ്ട മുടിയുള്ള നാടന് പെണ്ണായാണ് കീര്ത്തി പെണ്ണുകാണല് ചടങ്ങിനായി നില്ക്കുന്നത്. കീര്ത്തിയെ കണ്ടയുടനെ വീരയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നു. വീര സ്ത്രീധനം നിരസിച്ചതോടെ കീര്ത്തി അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് നീണ്ട മുടിയില്ലെന്നും കീര്ത്തി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവളും ഗുസ്തി താരവുമാണെന്ന് വീര അറിയുന്നത്. പിന്നീടുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ആദ്യഭാഗം