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തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ഇതിഹാസം ഭാരതിരാജ അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് ഗ്രാമീണതയുടെ ദൃശ്യഭാഷ തീർത്ത വിസ്മയം

വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കടുത്ത ശ്വാസകോശ അണുബാധയ്ക്കും പിന്നാലെ ആറ് മാസം മുൻപാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നൈയിലെ എംജിഎം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്

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ഭാരതിരാജ (facebook.com)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 8:28 AM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ ഇതിഹാസ സംവിധായകനും നടനുമായ ഭാരതിരാജ (84) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധയെയും തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചെന്നൈ നീലാങ്കരൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കടുത്ത ശ്വാസകോശ അണുബാധയ്ക്കും പിന്നാലെ ആറ് മാസം മുൻപാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നൈയിലെ എംജിഎം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മാസങ്ങളോളം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് രോഗമുക്തി നേടി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. പൂർണ്ണമായി വിശ്രമിക്കണമെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് നീലാങ്കരൈയിലെ വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയവേയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം തമിഴ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യകാല ജീവിതവും പോരാട്ടവും

1941 ജൂലൈ 17ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലുള്ള അല്ലിനഗരത്തിലാണ് ഭാരതിരാജ ജനിച്ചത്. മായ തേവർ, കരുത്തമ്മ എന്നിവരായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. ‘ചിന്നസാമി’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർഥ നാമം. സ്കൂൾ പഠനകാലത്തുതന്നെ സാഹിത്യത്തിലും പ്രസംഗമത്സരങ്ങളിലും നാടകങ്ങളിലും സജീവമായ താത്പര്യം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സിനിമ എന്ന മോഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടറായി (സൗഖ്യ പരിശോധകൻ) ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമാ മോഹം ശക്തമായതോടെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് ചേക്കേറി.

ചെന്നൈയിലെത്തിയ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ ഒരവസരം ലഭിക്കുന്നതിനായി കഠിനമായ പോരാട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നടത്തേണ്ടി വന്നത്. ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിനായി നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചും പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്തുമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയത്. ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ പുട്ടണ്ണ കാനഗലിൻ്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചതാണ് ഭാരതിരാജയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്.

വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ

1977ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ '16 വയതിനിലേ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഭാരതിരാജ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തമിഴ് സിനിമയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. അതുവരെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന തമിഴ് സിനിമയെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ പച്ചപ്പിലേക്കും മണ്ണിലേക്കും ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഭാരതിരാജയായിരുന്നു. കമൽഹാസൻ, രജനികാന്ത്, ശ്രീദേവി എന്നിവരുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകളിലൊന്നായി ഇത് മാറി.

നാൽപ്പതിലധികം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു. ഇതിനകം ഒട്ടനവധി ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംവിധാനത്തിന് പുറമെ അഭിനയത്തിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.

ആയുത എഴുത്ത്, തിരുച്ചിറ്റമ്പലം, ഈശ്വരൻ, റോക്കി, നമ്മ വീട്ടു പിള്ളൈ, പാണ്ഡ്യ നാട്, മീണ്ടും ഒരു മര്യാതൈ, അന്നക്കൊടി, റെട്ട ചുഴി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. താൻ സിനിമയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ നടി രാധികാ ശരത്കുമാർ അഭിനയിച്ച 'തായിക്കിഴവി' എന്ന സിനിമ അടുത്തിടെ കണ്ട അദ്ദേഹം അവരെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. തമിഴ് സിനിമയിലെ ഗ്രാമീണതയുടെ ദൃശ്യഭാഷാ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ട സംവിധായകനായാണ് ഭാരതിരാജ എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുക.

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TAGGED:

DIRECTOR BHARATHIRAJA DEATH NEWS
TAMIL CINEMA LEGEND BHARATHIRAJA
16 VAYATHINILE DIRECTOR PASSES AWAY
BHARATHIRAJA FILMOGRAPHY AND LIFE
BHARATHIRAJA PASSED AWAY

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