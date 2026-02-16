'ഇഷ്ട നേതാവ് മോദിയോ രാഹുലോ..? മോദിയെന്ന് മറുപടി, ഈ രാജ്യത്ത് ഇനിയും ജീവിക്കണമെന്ന് വിശദീകരിച്ച് താപ്സി
Published : February 16, 2026 at 1:31 PM IST
ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങള് പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് താരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം. അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംസാരമാവുകയാണ് ബോളിവുഡ് നടി താപ്സി പന്നു. സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങള് മുൻപും തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു ഹിന്ദി വാര്ത്താ ചാനലിന്റെ പരിപാടിക്കിടെ താപ്സി നൽകിയ മറുപടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഷോയുടെ റാപ്പിഡ് ഫയറിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരെന്ന അവതാരകൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് നൽകിയ മറുപടിയാണ് ചർച്ചാ വിഷയം. രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുമായിരുന്നു സ്ക്രീൻ തെളിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ താപ്സി മുന്നോട്ടുവന്ന് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രത്തില് തൊട്ടു. കാണികളും ആവേശത്തോടെ കൈയടിക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ ഇനിയാണ് ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചത്.
''എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഇനിയും ജീവിക്കണമെന്നുണ്ട്'' എന്നാണ് പിന്നാലെ നടി അവതാരകന് നൽകിയ മറുപടി. 20 സെക്കൻ്റ് മാത്രമുള്ള ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതിഹാസപരമായ ട്രോളെന്നാണ് വീഡിയോയെ പലരും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിരവധിപ്പേരാണ് താപ്സിയുടെ ഈ മറുപടിയെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള് തുറന്നുപറയാന് താരങ്ങള് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് മറ്റ് ചിലരുടെ കമൻ്റുകള്. നിരവധിപ്പേരാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.
വെറുമൊരു നേതാവിൻ്റെ പേര് പറയുക മാത്രമല്ല താപ്സി ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരാള് എക്സില് കുറിച്ചത്. അനുകൂലിച്ച് മാത്രമല്ല പ്രതികൂലിച്ചും ആളുകള് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെ ബലാത്സംഗക്കേസുകളെക്കുറിച്ച് തപ്സി
ഇന്ത്യയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ബലാത്സംഗ കേസുകളെക്കുറിച്ച് നടി നടത്തിയ മറ്റൊരു പരാമർശവും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വേരുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നാണ് താപ്സി തുറന്നടിച്ചത്. നിയമപരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇവയൊന്നും മാറില്ല, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നുംതന്നെ ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും നടി പറഞ്ഞു. സാഹിത്യ ആജ്തക് എന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഈ പരാമർശം.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഭയാനകരമാണെന്നും ആറ് വയസുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവവും നടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതികൾക്കും നിയമപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം മറ്റൊരു തലം കൂടി ഈ പ്രശ്നത്തിനുണ്ടെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിലും അവരെ വളർത്തുന്ന രീതിയിലും എവിടെയോ പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പത്ത് വയസുകാരന് ബലാത്സംഗത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അവൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നിങ്ങനെയാണ് തപ്സി പ്രതികരിച്ചത്. ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയോ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നോ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും താപ്സി പന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
