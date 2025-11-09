സിനിമാ പ്രേമികളെ... ഷോർട്ട് ഫിലിം തിയേറ്ററില് അവതരിപ്പിക്കണോ? ഇതാ സുവര്ണാവസരം
'അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ സിനിമാ മോഹികൾക്കായി ഒരു സുവർണ അവസരവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : November 9, 2025 at 2:58 PM IST
2015 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി'യുടെ സംവിധായകൻ എ.ജെ വർഗീസ് ഒരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം'. 'അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി', 'ഉറിയടി' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് എ. ജെ വർഗീസ് എന്ന സംവിധായകൻ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നത്.
സൂര്യഭാരതി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ മനോജ് കുമാർ കെ. പി ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ബൈജു സന്തോഷ്, മഞ്ജു പിള്ള, ജോൺ വിജയ്, അശോകൻ, ബാബു ആൻ്റണി, പ്രേംകുമാർ, ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ, വിനീത് മോഹൻ, സഞ്ജയ് തോമസ്, സജിത് തോമസ്, അരുൺ പ്രിൻസ്, ലിസ്ബത്ത് ടോമി, രാജ് കിരൺ തോമസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ.
ഡിസംബർ 5 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്റുറുകളിൽ റിലീസ് ആകുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ സിനിമാ മോഹികൾക്കായി ഒരു സുവർണ അവസരവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 'സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്' (say no to drugs) എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒന്നര മിനിറ്റിൽ കവിയാത്ത ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരുക്കി syabharathycreations@gmail.com എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് അയക്കുക.
ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം എൻട്രികളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം സിനിമക്കൊപ്പം സെൻസർ ചെയ്ത് തിയേറ്റുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഷോർട്ട് ഫിലിം അയക്കേണ്ട അവസാനം ദിവസം നവംബർ 18 ആണ്. വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ എൻട്രികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
വിനോദത്തിനൊപ്പം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കൂടി കണക്കിലടുത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആശയം തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചതെന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. അതേസമയം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോൾ, എഐ വീഡിയോ, കോപ്പിറൈറ്റ് മ്യൂസിക് അടങ്ങിയ വീഡിയോ, മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എന്നിവ എൻട്രികളായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
വീഡിയോ അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ്
4K.MP4 (4096*2160, 3840*2160)
ഫ്രെയിം റേറ്റ് (FRAME RATE) : 24FPS
സൗണ്ട്: STEREO OR 5.1
സൂരജ് എസ് ആനന്ദ് ആണ് ഛായഗ്രഹണം, എഡിറ്റർ ലിജോപോൾ, സുരേഷ് പീറ്റർസാണ് സംഗീതം. ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരു പോലെ തന്നെ ഒരു കോമഡി എൻ്റർടൈനറാണ് ചിത്രം.
