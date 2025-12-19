'സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതിരിക്കണമായിരുന്നോ'; പ്രതികരണവുമായി അതിജീവിത
താൻ ഇരയല്ല, അതിജീവിതയല്ല, വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂവെന്ന് അതിജീവിത.
എറണാകുളം: സോഷ്യല് മീഡിയയില് തനിക്കെതിരെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങള് നടത്തുന്നവര്ക്കെതിരെ അതിജീവിത. കൊച്ചി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അതിജീവിതയാണ് വൈകാരിക പ്രതികരണവുമായി എത്തിരിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്ക്കോ വീട്ടിലുള്ളവര്ക്കോ ഈ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കട്ടെയെന്ന് അതിജീവിത സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
കോടതി ശിക്ഷിച്ച രണ്ടാം പ്രതി തനിക്കെതിരെ നടത്തിയ വീഡിയോക്കും, പ്രചാരണങ്ങൾക്കുമെതിരെയാണ് നടി ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. താൻ ഇരയല്ല, അതിജീവിതയല്ല, വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന അപേക്ഷയോടെയാണ്, അവർ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എനിക്കെതിരെ ഒരു അക്രമം നടന്നപ്പോൾ അതപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടതാണോയെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിയമ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് താൻ ചെയ്ത തെറ്റാണോയെന്നും അന്നേ സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണമായിരുന്നോയെന്നും താരം പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
20 വർഷം ശിക്ഷക്ക് വിധിച്ച് ജയിലിൽ പോയ രണ്ടാം പ്രതി പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് കണ്ടു, അതിൽ ഞാൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ നഗ്ന വീഡിയോ എടുത്തത് എന്നുകൂടെ പറയാമായിരുന്നു എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം വൈകൃതങ്ങൾ പറയുന്നവരോടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോടും, നിങ്ങൾക്കോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ ഈ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കട്ടെയെന്നും അവർ പറയുന്നു.
അതിജീവിതയുടെ കുറിപ്പ്
"ഞാന് ചെയ്ത തെറ്റ്. എനിക്കെതിരെ ഒരു അക്രമം നടന്നപ്പോള് അത് അപ്പോള്ത്തന്നെ പൊലീസില് പരാതിപ്പെട്ടത്, നിയമ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത്!! അന്നേ സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണമായിരുന്നു, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ വീഡിയോ പുറത്ത് വരുമ്പോള് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അന്നേ പൊലീസില് പരാതിപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോട് എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമായിരുന്നു.
20 വര്ഷം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച് ജയിലില് പോയ രണ്ടാം പ്രതി പോകുന്നതിന് മുന്പേ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് കണ്ടു. അതില് ഞാന് ആണ് നിങ്ങളുടെ നഗ്ന വീഡിയോ എടുത്തത് എന്നുകൂടെ പറയാമായിരുന്നു!! ഇത്തരം വൈകൃതങ്ങള് പറയുന്നവരോടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോടും, നിങ്ങള്ക്കോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവര്ക്കോ ഈ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കട്ടെ. ഇരയോ അതിജീവിതയോ അല്ല, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവി മാത്രം. ഞാന് ജീവിച്ചോട്ടെ", നടി കുറിച്ചു.
കേസില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാം പ്രതി മാര്ട്ടിന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ തനിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ സൈബര് ആക്രമണം നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നടി പരാതി നല്കിയിരുന്നു. രണ്ടാം പ്രതി പങ്കുവച്ച വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും നടി പരാതിയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദിലീപിനെതിരെ നടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് വീഡിയോയിലെ ആരോപണം.
കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ മാർട്ടിൻ അടക്കമുള്ള ആറ് പ്രതികളെ 20 വർഷം കഠിന തടവിനാണ് എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നടിക്കെതിരെ വീഡിയോ വീണ്ടും പ്രചരിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസം മുന്പ് ക്ലിഫ് ഹൗസില് അതിജീവീത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കണ്ടിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നേരിടുന്ന ആക്ഷേപത്തെ കുറിച്ചും അതിജീവിത പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു.
മാർട്ടിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചവർക്കെതിരെയും അതിജീവിത നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഐജി ഹരിശങ്കറിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരാതിക്കൊപ്പം 24 വീഡിയോ ലിങ്കുകളും കൈമാറി. മാർട്ടിൻ ജാമ്യത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നടി പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്.
അതേസമയം വിചാരണ കോടതിയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായ കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി നേരത്തെ അതിജീവിത സോഷ്യല്മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരുന്നു.
