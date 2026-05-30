ജോര്ജു കുട്ടി പോലും ഓര്ക്കാപ്പുറത്ത് സഹദേവന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന എന്ട്രി; ദൃശ്യം 3യിലെ പ്രേക്ഷകരെ സര്പ്രൈസ് പുറത്ത്
ദൃശ്യം 3യില് കലാഭവന് ഷാജോണിന്റെ കഥാപാത്രം പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 4:14 PM IST
സിനിമാ പ്രേമികളെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ജീത്തു ജോസഫ്- മോഹന്ലാല് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറന്ന ദൃശ്യം. ഈ ചിത്രത്തിലെ വരുണ് പ്രഭാകര് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോര്ജു കുട്ടി (മോഹന്ലാല്) യെ പൂട്ടാനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന സഹദേവന് എന്ന പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആരും മറന്നു കാണില്ല.
കൊലപാതക കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജോര്ജു കുട്ടിയുടെ ഇളയ മകളെ തല്ലുന്നത് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും വേദനയോടെയായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അത്രയും ക്രൂരമായ വേഷമായിരുന്നു കലാഭവന് ഷാജോണ് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചത്.
കലാഭവന് ഷാജോണിന്റെ കരിയറില് തന്നെ വലിയ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഇത്. മിമിക്രി വേദികളില് നിന്ന് സിനിമയിലെത്തിയ ഷാജോണിന് വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നേടിയത്. എന്നാല് 2021 ല് ദൃശ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നറിഞ്ഞതു മുതല് പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റവും കൂടുതല് സംശയത്തോടെ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരിക്കും സഹദേവനെ കുറിച്ച്.
എന്നാല് 2021 ല് ദൃശ്യം 2 പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള് ജോര്ജു കുട്ടിയോടും കുടുംബത്തോടും അത്രയും ക്രൂരമായി പെരുമാറിയ സഹദേവനെ ആരും ആ ചിത്രത്തില് കണ്ടില്ല. അപ്പോഴും സഹദേവന് എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ഉയര്ന്നിരുന്നു.
2026 ല് ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയില് വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ആ ചോദ്യമെത്തി. അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടിയൊന്നും നല്കിയിരുന്നില്ല.
മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 നാണ് ദൃശ്യം 3 ആഗോളതലത്തില് റിലീസിനെത്തിയത്. വരുണ് പ്രഭാകറിന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്ന്ന് തന്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയില് ജോര്ജു കുട്ടിയെയും പ്രേക്ഷകരേയും ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടതാ വീണ്ടും സഹദേവന്റെ സര്പ്രൈസ് എന്ട്രി.
ചിത്രത്തില് ജോര്ജു കുട്ടി പോലും ഓര്ക്കാപ്പുറത്താണ് സഹദേവന് എത്തുന്നത്. സഹദേവന്റെ ഗെറ്റപ്പിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താടി വളര്ത്തി കണ്ണുകളൊക്കെ ചുവന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വേഷമാണ് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹദേവന്റെ പുതിയ വരവിന്റെ ഉദ്യേശ്യം എന്താണെന്ന് സിനിമ കണ്ട് തന്നെ അറിയണം.
തിയറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന ‘ദൃശ്യം 3’ സിനിമയിലെ പ്രധാന സർപ്രൈസ് ആണ് സഹദേവന്റെ എന്ട്രി. ജോര്ജു കുട്ടി പോലും ചിന്തിക്കാത്തയിടത്താണ് സഹദേവന്റെ വരവ്. ഇപ്പോഴിതാ ജോര്ജു കുട്ടിയെ പോലും വിറപ്പിച്ച ആ സഹദേവന്റെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം സിനിമ റിലീസായി രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് എത്തിനില്ക്കുമ്പോഴാണ് സഹദേവന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിടുന്നത്.
രണ്ടാം വരവിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കലാഭവന് ഷാജോണ് കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയതിനേക്കാള് ക്രൂരനായി ഏതുവിധേനയേയും ജോര്ജു കുട്ടിയെ കുടുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന യാതൊരു ദയയുമില്ലാത്ത സഹദേവനേയാണ് ചിത്രത്തില് കാണാന് കഴിയുന്നത്.
അതേസമയം ആഗോളതലത്തില് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ജോര്ജു കുട്ടി.ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് 200 കോടി ക്ലബില് ചിത്രം എത്തിയത്. 200 കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിക്കുന്ന മോഹന്ലാലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം 3. എമ്പുരാന്, തുടരും എന്നിവയാണ് മറ്റുചിത്രങ്ങള്.