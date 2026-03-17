നാല്പതുകാരനോട് 20 കാരിക്ക് പ്രണയം; സൂര്യയുടെ നായികയായി മമിത ബൈജു,'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്' ടീസര്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 10:44 AM IST
പ്രേമലു എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ കേരളക്കരയില് മാത്രമല്ല അന്യഭാഷകളിലും ഇടം പിടിച്ച താരമാണ് മമിത ബൈജു. ഗിരീഷ് എ.ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രേമലുവിന് ശേഷം മമിത കൂടുതലായും തമിഴിലാണ് ചുവടുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സൂര്യ നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിലും മമിതയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് പുറത്തിറങ്ങി.
തമിഴ് സൂപ്പര് സ്റ്റാര് സൂര്യയും മമിത ബൈജുവും ഒന്നിക്കുന്ന 'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് തെലുഗു ചിത്രം ലക്കി ഭാസ്കറിന്റെ സംവിധായകന് വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്'. 1.44 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ടീസറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
നാല്പതുകളിലുള്ള പ്രൊഫഷണല് ഷൂട്ടറായ സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. നാല്പതുകാരനോട് പ്രണയം തുറന്ന് പറയുന്ന ഇരുപതുകാരിയുടെ വേഷമാണ് മമിത ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മമിതയുടെ കഥാപാത്രം ഓരോ തവണയും പ്രണയാഭ്യര്ഥന നടത്തുമ്പോള് പ്രായവ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൂര്യയുടെ കഥാപാത്രം നിരസിക്കുന്നതായി ടീസറില് കാണാം.
രാധിക ശരത് കുമാറും രവീണ ടണ്ഠനും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. സിത്താര എന്റര്ടെയ്മെന്റ്സിന്റെയും ഫോര്ച്യൂണ് ഫോര് സിനിമാസിന്റെയും ശ്രീകര സ്റ്റുഡിയോസിന്റെയും ബാനറില് നാഗവംശിയും സായ് സൗജന്യയുമാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. 2026 ജൂലൈയില് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.
ജി.വി പ്രകാശ് കുമാറാണ് സംഗീതം നിര്വഹിക്കുന്നത്. നിമിഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകന്. കാന്താര എ ലെജന്ഡ് ചാപ്റ്റര്: വണ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സിനിമകള്ക്ക് വമ്പന് സെറ്റ് ഒരുക്കിയ ബംഗ്ലാന് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈന്. നിമിഷും ബംഗ്ലാനും മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം ലോക ചാപ്റ്റര് വണ്: ചന്ദ്രയില് ഒന്നിച്ചിരുന്നു. നവീന് നൂലിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രദീപ് രംഗനാഥനും മമിതയും ഒരുമിച്ച ഡ്യൂഡ് ആണ് മമിതയുടേതായി ഒടുവില് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. തമിഴ് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രം ജന നായകനിലും മമിത വേഷമിടുന്നുണ്ട്. വിജയ്യുടെ സഹോദരിയായാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് ജന നായകന്റെ റിലീസ് വൈകുകയാണ്.
അതേസമയം നിവിന് പോളി നായകനാകുന്ന ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റാണ് മമിതയുടെ അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. ഗിരീഷ് എ ഡിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. റൊമാന്റിക് കോമഡി വിഭാഗത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില് ദിലീഷ് പോത്തന്, ഫഹദ് ഫാസില്, ശ്യാം പുഷ്കരന് എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
