'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്' ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിലേക്ക്! കലക്ഷനില് അതിവേഗ കുതിപ്പ്; രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടി ക്ലബില് ചിത്രം
ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബുക്ക് മൈഷോയിലും മികച്ച പ്രകടനം. റിലീസ് ചെയ്ത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 10 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചാണ് ചിത്രം പുതിയ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 16, 2026 at 3:43 PM IST
സൂര്യ നായകനായ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. തെലുഗു സൂപ്പര്ഹിറ്റ് സംവിധായകന് വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തില് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മമിത ബൈജുവാണ് നായികയായി എത്തിയത്.
റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി100 കോടി രൂപ നേടിയതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകൾ. ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്കത്തകരാണ് 100 കോടി ക്ലബില് എത്തിയ വിവരം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏകദേശം 33 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 43.47 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷനും 37 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷനും ചിത്രം നേടിയതായാണ് സാക്നില്ക് കണക്കുകള് പറയുന്നത്.
വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം തമിഴിനൊപ്പം തെലുങ്ക് വിപണിയിലും ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. തെലുig പതിപ്പിന് ആദ്യ ദിനം 6.20 കോടി രൂപ ലഭിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ കലക്ഷൻ 8.50 കോടിയായി ഉയർന്നു. തമിഴ് പതിപ്പിൽ ആദ്യ ദിനം 9.15 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം രണ്ടാം ദിനത്തിൽ 13.75 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ തമിഴ് പതിപ്പിന്റെ രണ്ട് ദിവസത്തെ കലക്ഷൻ 22.90 കോടി രൂപയിലെത്തി.
ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബുക്ക് മൈഷോയിലും ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. റിലീസ് ചെയ്ത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 10 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചാണ് ചിത്രം പുതിയ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. ആദ്യ ദിനത്തിൽ ലഭിച്ച പ്രേക്ഷക പിന്തുണ രണ്ടാം ദിവസത്തിലും നിലനിർത്താൻ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ബുക്കിംഗ് ട്രെൻഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ബുക്ക് മൈഷോയിലെ ഈ നേട്ടത്തോടെ നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടൈം ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയെ പോലും ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ മറികടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ‘കൂലി’, ‘ലിയോ’, ‘ജയിലർ’, ‘ജന നായകൻ’, ‘ആട്’, ‘വേട്ടൈയൻ’, ‘അമരൻ’, ‘ഇന്ത്യൻ 2’, ‘ജിബിയു’, ‘വിദാമുയാർച്ചി’, ‘കറുപ്പ്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിവേഗം 10 ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന മറികടന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും ഇത് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ബുക്കിംഗ് വേഗതയും ചിത്രത്തിന് അനുകൂലമാണ്. രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയത്തും മികച്ച ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് കണക്കുകൾ. വൈകുന്നേരം 5നും 6നും ഇടയിൽ ഏകദേശം 24,640 ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ, മുൻദിവസത്തെ സമാന സമയത്ത് ഇത് ഏകദേശം 23,860 ആയിരുന്നു.
ദിവസത്തെ മൊത്തം ബുക്കിംഗിലും വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. രണ്ടാം ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള സമയത്ത് ഏകദേശം 2.93 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ആദ്യ ദിവസത്തെ സമാന കാലയളവിൽ ഏകദേശം 2.03 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളായിരുന്നു വിറ്റത്. അതായത് ബുക്കിംഗ് വേഗതയിൽ ഏകദേശം 45 ശതമാനത്തോളം വർധനവാണ് രണ്ടാം ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്, തെലുങ്ക് വിപണികളിലെ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള കണക്കുകൾക്ക് കരുത്താകുന്നത്. ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിന് മികച്ച ഷോ കൗണ്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നഗര, അർധനഗര മേഖലകളിലെ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണവും ചിത്രത്തിന്റെ വാരാന്ത്യ പ്രകടനത്തിന് നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഞായറാഴ്ചയിലേക്കുള്ള ബുക്കിംഗുകളും മികച്ച നിലയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷക തിരക്ക് ഉയർന്നാൽ ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ ചിത്രം വലിയൊരു തുക സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
വിദേശ വിപണിയിൽ സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ മികച്ച ഓപ്പണർ
വിദേശ വിപണിയിലെ പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന്. ആദ്യ ദിനത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 1.45 മില്യൺ ഡോളർ ചിത്രം നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ കണക്ക് സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഓപ്പണിംഗായി മാറിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിപണിയിലും ചിത്രത്തിന് ശക്തമായ തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. പ്രീമിയറുകളും ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉൾപ്പെടെ 301 ലൊക്കേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 676,000 ഡോളർ നേടിയതായി ബോക്സ് ഓഫീസ് ട്രാക്കിങ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മികച്ച പ്രകടനമാണ് തെലുഗു പതിപ്പിന്റേത്. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ തെലുഗു പതിപ്പ് ഏകദേശം 436,000 ഡോളർ നേടിയപ്പോൾ തമിഴ് പതിപ്പ് ഏകദേശം 240,000 ഡോളറാണ് നേടിയത്. സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരിയുടെ തെലുഗു സിനിമാ പശ്ചാത്തലവും ഈ വിപണിയിലെ ചിത്രത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത നേടാനിടയാക്കി.
വിദേശ തിയേറ്റർ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 4.25 മില്യൺ ഡോളറാണ് ബ്രേക്ക്-ഈവൻ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആദ്യ ദിനം തന്നെ 1.45 മില്യൺ ഡോളർ നേടിയതോടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 33 ശതമാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഞായർ ബുക്കിംഗ് വേഗത ഇതേ രീതിയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വിദേശ വിപണിയിലെ ബ്രേക്ക്-ഈവൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചിത്രം വേഗത്തിൽ അടുക്കും. ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനത്തിനൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര ബോക്സ് ഓഫീസിലും ശക്തമായ മുന്നേറ്റം തുടരാനായാൽ, ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.