വിദേശ വിപണിയില് സൂര്യയുടെ പടയോട്ടം! 'ജന നായകനെ' പിന്നിലാക്കി 'സീന്'; അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വമ്പൻ നേട്ടം
വടക്കേ അമേരിക്കയിലും ഗൾഫിലും കുതിച്ച് സൂര്യയുടെ 'സീൻ'; വിദേശത്ത് റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 1:31 PM IST
സൂര്യയും നസ്രിയയും നസ്ലിനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം 'സീന്' മികച്ച പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററില് മുന്നേറുന്നു. ജിത്തു മാധവന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടില് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും വലിയ തരംഗമാണുണ്ടാക്കുന്നത്. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് അഞ്ചുദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് ആഗോളബോക്സ് ഓഫിസിലും വമ്പന് പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുമായി 174.40 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം അതിവേഗത്തില് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 113.15 കോടി രൂപയും വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് 61.25 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ആകെ കലക്ഷൻ. അഞ്ചാം ദിവസം മാത്രം 12.85 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. നാലാം ദിവസത്തെ കലക്ഷനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചാം ദിവസത്തെ വരുമാനത്തിൽ 40 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും മികച്ച നേട്ടത്തോടെ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മുന്നേറുകയാണ്.
വിദേശ വിപണിയില് കത്തിക്കയറി 'സീന്'
സിനിമയുടെ വിദേശ വിപണികളിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കുതിപ്പിന് കരുത്താകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ചിത്രം പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിജയ് നായകനായ 'ജനനായകന്റെ' ലൈഫ് ടൈം കലക്ഷന് സൂര്യ ചിത്രം മറികടന്നു.
വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ 'ജനനായകൻ' നേടിയ 1.58 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ഗ്രോസിനെ മറികടന്ന് ഏകദേശം 1.655 മില്യൺ ഡോളറാണ് 'സീൻ' അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത്. ഇതോടെ 2026-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി 'സീൻ' മാറി.
വെങ്കി ബോക്സ് ഓഫീസ് പുറത്തുവിട്ട ട്രാക്കിങ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ചയോടെ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ 1.47 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഗ്രോസ് ചിത്രം നേടിയിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയോടെ 278 ലൊക്കേഷനുകളിൽ നിന്നായി 1.85 ലക്ഷം ഡോളർ കൂടി സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ കലക്ഷൻ ഏകദേശം 1.655 മില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയത്.
വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ 2026-ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂന്നാമത്തെ തമിഴ് കലക്ഷൻ ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും 'സീൻ' സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ മികച്ച മൂന്ന് തമിഴ് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സൂര്യയുടെ രണ്ട് സിനിമകൾ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജനീകാന്തിന്റെ 'ജയിലര്2' ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുമ്പോൾ 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 'സീൻ' മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ജോണുറുകളില് എന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വിദേശ പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് സൂര്യയ്ക്കുള്ള സ്വീകാര്യത വര്ധിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വിപണി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദിവസേനയുള്ള കലക്ഷന്
|ദിവസം
|ആന്ധ്ര/ തെലുങ്കാന
|തമിഴ്നാട്
|കർണാടക
|കേരളം
|ഇന്ത്യയുടെ മറ്റിടങ്ങള്
|മൊത്തം കലക്ഷന്
|ഒന്നാം ദിവസം
|3.50 കോടി
|10.75 കോടി രൂപ
|2.00 കോടി രൂപ
|5.75 കോടി രൂപ
|0.25 കോടി രൂപ
|22.25 കോടി രൂപ
|രണ്ടാം ദിവസം
|4.50 കോടി
|11.75 കോടി രൂപ
|2.25 കോടി രൂപ
|4.75 കോടി രൂപ
|0.40 കോടി രൂപ
|23.65 കോടി രൂപ
|മൂന്നാം ദിവസം
|4.85 കോടി
|13.80 കോടി രൂപ
|2.70 കോടി രൂപ
|5.50 കോടി രൂപ
|0.60 കോടി രൂപ
|27.45 കോടി രൂപ
|നാലാം ദിവസം
|4.15 കോടി
|14.75 കോടി രൂപ
|2.70 കോടി രൂപ
|2.75കോടി രൂപ
|0.50 കോടി രൂപ
|24.85 കോടി രൂപ
|അഞ്ചാം ദിവസം
|2.75 കോടി
|7.50 കോടി രൂപ
|2.30 കോടി രൂപ
|2.00 കോടി രൂപ
|0.40 കോടി രൂപ
|14.95 കോടി രൂപ
|മൊത്തം കലക്ഷന്
|19.75 കോടി
|58.55 കോടി രൂപ
|11.95 കോടി രൂപ
|20.75 കോടി രൂപ
|2.15 കോടി രൂപ
|113.15 കോടി രൂപ
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. സൂര്യയുടെ കരിയറിൽ ആദ്യമായി ഈ മേഖലയിൽ രണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ ഗ്രോസ് മറികടക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും 'സീൻ' സ്വന്തമാക്കി. വെറും നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനും മലയാളി താരങ്ങളായ നസ്രിയ നസീമും നസ്ലിനും ചിത്രത്തില് എത്തിയതോടെ ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് സ്വീകാര്യത വര്ധിപ്പിക്കാന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ വിദേശ വിപണികളിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണ്. മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1.5 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ കലക്ഷൻ നേടിയപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 4.10 ലക്ഷം സിംഗപ്പൂർ ഡോളറും സ്വന്തമാക്കി. ഇതിൽ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം സിംഗപ്പൂർ ഡോളറിന്റെ വരുമാനമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിവിധ വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് മികച്ച വരുമാനം നേടാൻ കഴിയുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള കലക്ഷന് വലിയ കരുത്താവുകയാണ്.
ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിലും സീൻ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 113.15 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം 97.40 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷനും സ്വന്തമാക്കി. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ തമിഴിൽ നിന്ന് 80.40 കോടി രൂപയും തെലുഗുവില് നിന്ന് 17 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ. ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ 97.40 കോടി രൂപയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം 28,980 ഷോകളിലാണ് ഈ നേട്ടം.
ആഗോള കലക്ഷനിൽ 35.1 ശതമാനവും വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദീപാവലി റിലീസുകൾക്കിടയിൽ കടുത്ത മത്സരമുണ്ടായിട്ടും മികച്ച പ്രേക്ഷക പിന്തുണയും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലെ കലക്ഷനും സ്വന്തമാക്കാൻ 'സീനിന്' കഴിഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകള് വിലയിരുത്തുന്നത്.