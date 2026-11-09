ഇമ്പരാജയുടെയും ഈശ്വരന്റെയും 'സീന്' തൂക്കി; ബോക്സ് ഓഫിസില് ഗംഭീര പ്രകടനം! മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് വമ്പന് കലക്ഷനുമായി ചിത്രം
സൂര്യയുടെ 'സീൻ'; വിദേശത്തും മികച്ച മുന്നേറ്റം, തമിഴ് പതിപ്പിന് വമ്പൻ നേട്ടം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 11:00 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വമ്പൻ മുന്നേറ്റവുമായി സൂര്യ നായകനായ 'സീൻ'. ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന് ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് തന്നെ വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമായി 116.645 കോടി രൂപയാണ് വെറും മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില് വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 72.90 കോടി രൂപയും വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് 43.75 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മൂന്നാം ദിവസം മാത്രം 23.25 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കാനും ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ തന്നെ 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ എത്തിയ ഈ ചിത്രം വരും ദിവസങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ച വയ്ക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെയും ആരാധകരുടെയും പ്രതീക്ഷ.
6,161 ഷോകളിലൂടെ 19.15 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യദിനത്തിൽ നേടിയത്. രണ്ടാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച കലക്ഷനിൽ വർധനവുണ്ടായി. 5,687 ഷോകളിലൂടെ 20.35 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ആദ്യദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6.3 ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് രണ്ടാം ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രദർശനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടും കലക്ഷൻ ഉയർന്നത് പ്രേക്ഷകപങ്കാളിത്തത്തിലെ വർധനവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
മൂന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയും ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം തുടർന്നു. 6,001 ഷോകളിലൂടെ 23.25 കോടി രൂപയാണ് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത്. രണ്ടാം ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 14.3 ശതമാനത്തിന്കറെ വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ ആകെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 62.75 കോടി രൂപയായി. 17,855 ഷോകളിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
തമിഴ് പതിപ്പിന് വമ്പൻ നേട്ടം
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകളിൽ തമിഴ് പതിപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയത്. തമിഴിൽ നിന്ന് മാത്രം 51.90 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. തെലുഗു പതിപ്പിൽ നിന്ന് 10.85 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന വിപണിയായ തമിഴ്നാട്ടിന് പുറമെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപണികളിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ വിദേശ വിപണിയുടെ സംഭാവനയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് 33.75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മൂന്നാം ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ കൂടി എത്തിയതോടെ വിദേശ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 43.75 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ആഗോള കലക്ഷനിൽ വിദേശ വിപണിയുടെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്.
വടക്കേ അമേരിക്കയിലും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മില്യൺ ഡോളർ കലക്ഷൻ പിന്നിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നമിത് മൽഹോത്രയുടെ 'രാമായണ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ വിദേശ വിപണിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് 'സീന്' എന്ന ചിത്രത്തെയും പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലും മികച്ച പ്രതികരണം
കേരളത്തിലും സൂര്യ ചിത്രത്തിന് മികച്ച വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ നിന്ന് 10.50 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മൂന്നാം ദിവസത്തെ വരുമാനം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ കേരളത്തിലെ ആകെ കലക്ഷൻ 13.07 കോടി രൂപയുടെ ലൈഫ് ടൈം ഗ്രോസ് നേടിയ 'കറുപ്പിന്റെ' കണക്കിനെയും മറികടന്നിരിക്കുകയാണ്.
സൂര്യയുടെ കേരളത്തിലെ വലിയ ആരാധകവൃന്ദത്തിനൊപ്പം സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ, നസ്രിയ നസിം, നസ്ലെൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാമ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചിത്രത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാൻ കാരണം. മികച്ച ചിത്രങ്ങള്ക്കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ജിത്തുമാധവന്റെ ആദ്യ തമിഴ് സംവിധാന അരങ്ങേറ്റമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം മുതല് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം 12 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മലയാളികളുടെ ക്യൂട്ട് താരം നസ്രിയ നസീം തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ
റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ 100 കോടി രൂപ പിന്നിട്ടതോടെ ശ്രദ്ധേയമായ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും 'സീൻ' ഇടംപിടിച്ചു. 'ലിയോ', 'കൂലി', 'ജയിലർ', '2.0' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യദിവസം തന്നെ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 'ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം', 'പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ 1', 'വിക്രം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടാം ദിവസമാണ് 100 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തിയത്. 'സീൻ' മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.