ഒരുവർഷം മൂന്ന് ഹിറ്റുകൾ, ബോക്സ് ഓഫിസില് സൂര്യയുടെ പടയോട്ടം; 'സീന്' കലക്ഷന് കുതിക്കുന്നു! ജിത്തു മാധവൻ ചിത്രത്തിന് വമ്പൻ നേട്ടം
സീന് തരംഗമാകുന്നു! ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സൂര്യയുടെ റെക്കോർഡ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 11:18 AM IST
തമിഴ് സിനിമയിൽ അപൂർവ ബോക്സ് ഓഫീസ് നേട്ടവുമായി നടൻ സൂര്യ. ഒരേ കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വിജയചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വാണിജ്യ വർഷങ്ങളിലൊന്നായി 2026നെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് താരം.
ജിത്തു മാധവന്റെ സംവിധാനത്തില് സൂര്യ നായകനായ പുതിയ ചിത്രം സീന് ആണ് ഇപ്പോള് ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച് മുന്നേറുന്നത്. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 250 കോടി രൂപയുടെ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും 12 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ചിത്രം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സൂര്യയുടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ചേർന്ന് ലോകമെമ്പാടുമായി 770 കോടി രൂപയിലധികം കലക്ഷൻ നേടിയിരിക്കുകയാണ്.
തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറുന്ന 'സീൻ' സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു വലിയ വിജയമായി മാറുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ 252.45 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കലക്ഷൻ 165 കോടി രൂപയും വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ളത് 87 കോടി രൂപയുമാണ്. റിലീസിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം മാത്രം ചിത്രം 2.90 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി.
സാക്നിൽക്കിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടാം ചൊവ്വാഴ്ചയും ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ താരതമ്യേന മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിന് പിന്നാലെ കലക്ഷനിൽ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷകരെ എത്തിക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 17 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ കലക്ഷനിൽ ചിത്രം സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ആദ്യവാരത്തിലെ ദിവസേനയുള്ള കലക്ഷന്
|ദിവസം
|ഇന്ത്യ നെറ്റ് കലക്ഷന്
|ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്
|ദിവസേനയുള്ള താരതമ്യം
|ഷോകള്
|ഒക്യുപ്പന്സി
|ഒന്നാം ദിവസം
|₹19.15 Cr
|₹22.25 Cr
|—
|6,167
|55.0%
|രണ്ടാം ദിവസം
|₹20.35 Cr
|₹23.65 Cr
|ഉയര്ച്ച▲ 6.3%
|5,687
|62.5%
|മുന്നാം ദിവസം
|₹23.65 Cr
|₹27.45 Cr
|ഉയര്ച്ച▲ 16.2%
|6,001
|70.7%
|നാലാം ദിവസം
|₹21.40 Cr
|₹24.85 Cr
|ഇടിവ്▼ 9.5%
|5,801
|65.9%
|അഞ്ചാം ദിവസം
|₹12.85 Cr
|₹14.95 Cr
|ഇടിവ്▼ 40.0%
|5,324
|45.0%
|ആറാം ദിവസം
|₹8.05 Cr
|₹9.35 Cr
|ഇടിവ്▼ 37.4%
|5,294
|30.9%
|ഏഴാം ദിവസം
|₹6.25 Cr
|₹7.25 Cr
|ഇടിവ്▼ 22.4%
|5,062
|25.7%
|ആദ്യ വാരത്തിലെ കലക്ഷന്
|₹111.70 Cr
|₹129.75 Cr
|—
|39,336
സൂര്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ചിത്രം
ഈ വർഷം സൂര്യയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ 'കറുപ്പ്', 'വിശ്വനാഥ് & സൺസ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് 'സീൻ' തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും മികച്ച വാണിജ്യ നേട്ടമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
'കറുപ്പ്' ആണ് ഈ വർഷം സൂര്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം. അതിന് പിന്നാലെ എത്തിയ 'വിശ്വനാഥ് & സൺസ്' താരത്തിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പിന് തുടർച്ച നൽകി. ഇപ്പോൾ 'സീൻ' ആഗോളതലത്തിൽ 250 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ചതോടെ സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായും മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
രണ്ടാം വാരത്തിലെ ദിവസേനയുള്ള കലക്ഷന്
|ദിവസം
|ഇന്ത്യ നെറ്റ് കലക്ഷന്
|ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്
|ദിവസേനയുള്ള താരതമ്യം
|ഷോകള്
|ഒക്യുപ്പന്സി
|എട്ടാം ദിവസം
|₹6.00 Cr
|₹6.95 Cr
|ഇടിവ്▼ 4.0%
|4,056
|30.7%
|ഒന്പതാം ദിവസം
|₹9.50 Cr
|₹11.05 Cr
|ഉയര്ച്ച▲ 58.3%
|4,309
|43.2%
|പത്താം ദിവസം
|₹9.30 Cr
|₹10.80 Cr
|ഇടിവ്▼ 2.1%
|4,376
|41.2%
|11 ാം ദിവസം
|₹3.00 Cr
|₹3.55 Cr
|ഇടിവ്▼ 67.7%
|3,948
|19.7%
|12ാം ദിവസം
|₹2.90 Cr
|₹3.35 Cr
|ഇടിവ്▼ 3.3%
|4,011
|19.7%
|ഇതുവരെ
|₹30.70 Cr
|₹35.70 Cr
|—
|20,700
|മൊത്തം കലക്ഷന്
|₹142.40 Cr
|₹165.45 Cr
|—
|60,036
ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെയോ വമ്പൻ ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ക്രൈം കോമഡി പ്രമേയത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് 'സീനി'ന്റെ നേട്ടത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.
ഒരുവർഷം മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ; 770 കോടിയിലധികം
'കറുപ്പ്', 'വിശ്വനാഥ് & സൺസ്', 'സീൻ' എന്നീ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ചേർന്ന് ലോകമെമ്പാടുമായി 772 കോടി രൂപയിലധികം നേടിയതായാണ് നിലവിലെ കണക്കുകൾ. ഇതോടെ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംനേടുന്ന അപൂർവ നേട്ടവും സൂര്യ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി 800 കോടി രൂപയെന്ന വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ് താരത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്. നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ നേട്ടത്തിലെത്താൻ ഏകദേശം 28 കോടി രൂപ കൂടി ആവശ്യമാണ്. 'സീൻ' തിയേറ്ററുകളിൽ തുടരുന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ കലക്ഷൻ നിർണായകമാകും.
സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രോസ് കലക്ഷന് ഇതുവരെ
|ദിവസം
|ആന്ധ്ര/ തെലങ്കാന
|തമിഴ്നാട്
|കര്ണാടക
|കേരളം
|മറ്റിടങ്ങള്
|മൊത്തം കലക്ഷന്
|ഒന്നാം ദിവസം
|3.50
|10.75
|2.00
|5.75
|0.25
|22.25
|രണ്ടാം ദിവസം
|4.50
|11.75
|2.25
|4.75
|0.40
|23.65
|മൂന്നാം ദിവസം
|4.85
|13.80
|2.70
|5.50
|0.60
|27.45
|നാലാം ദിവസം
|4.15
|14.75
|2.70
|2.75
|0.50
|24.85
|അഞ്ചാം ദിവസം
|2.75
|7.50
|2.30
|2.00
|0.40
|14.95
|ആറാം ദിവസം
|2.10
|4.25
|1.00
|1.70
|0.30
|9.35
|ഏഴാം ദിവസം
|1.90
|3.25
|0.65
|1.30
|0.15
|7.25
|എട്ടാം ദിവസം
|1.80
|3.15
|0.70
|1.20
|0.10
|6.95
|ഒന്പതാം ദിവസം
|2.50
|5.25
|1.25
|1.85
|0.20
|11.05
|പത്താം ദിവസം
|2.50
|5.00
|1.25
|1.85
|0.20
|10.80
|11ാം ദിവസം
|0.90
|1.60
|0.35
|0.65
|0.05
|3.55
|12ാം ദിവസം
|0.85
|1.50
|0.40
|0.55
|0.05
|3.35
|ഇതുവരെ നേടിയത്
|32.30
|82.55
|17.55
|29.85
|3.20
|165.45
രണ്ടാം ചൊവ്വാഴ്ചയും ചിത്രത്തിന് മികച്ച ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ലഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബുക്ക്മൈഷോയിൽ പ്രീ-സെയിൽ ഉൾപ്പെടെ 38.20 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം 48,000ത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. പി.വി.ആർ, ഐനോക്സ്, സിനിപോളിസ് തുടങ്ങിയ തിയേറ്റർ ശൃംഖലകളിലും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രേക്ഷക സാന്നിധ്യമുണ്ട്.
എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് ചിത്രത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സിനിമകളുടെ റിലീസും രാമായണ പോലുള്ള വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ പ്രദർശനവും 'സീനി'ന്റെ സ്ക്രീൻ എണ്ണത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് ശേഷിക്കുന്ന കലക്ഷനിലും പ്രതിഫലിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
എങ്കിലും 2026ൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സൂര്യ നേടിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം ഇതിനകം തന്നെ തമിഴ് സിനിമയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. 800 കോടി രൂപയെന്ന നാഴികക്കല്ല് കൂടി താരം മറികടക്കുമോ എന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ...