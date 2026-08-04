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'വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറവും ആദ്യ ദിവസത്തെ അതേ സ്നേഹത്തോടെ പങ്കാളിയെ ചേര്‍ത്ത് പിടിക്കണം'- സൂര്യ

'സ്നേഹത്തേക്കാൾ ബഹുമാനം പ്രധാനമാണ്'; വിവാഹജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂര്യയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.

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Suriya- Jyotika (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 5:10 PM IST

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മിഴ് സൂപ്പര്‍ താരജോഡികളായ സൂര്യയും ജ്യോതികയും വിവാഹിതരായിട്ട് ഇരുപത് വര്‍ഷമായി. ആരാധകര്‍ ഏറെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കികാണുന്ന ഈ താരദമ്പതികളുടെ ദാമ്പത്യത്തെ കുറിച്ചും പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ സൂര്യ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറയുന്നത്.

കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' (Vishwanath and Sons) സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിനിടയിലാണ് സൂര്യ തന്‍റെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചു വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ സൂര്യ വാചാലനായത്.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രണയബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും 'ബെഞ്ചിങ്', 'ഗോസ്റ്റിങ്', 'സിറ്റുവേഷൻഷിപ്പ്' പോലുള്ള പ്രവണതകൾ യുവതലമുറയിൽ വ്യാപകമാകുകയാണെന്നും സൂര്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഏത് കാലഘട്ടമായാലും ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ബഹുമാനവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും വിവാഹജീവിതത്തിൽ പരസ്പര പിന്തുണയുടെ ആവശ്യകതയും സൂര്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"പ്രണയം വിവാഹം വരെ മാത്രമുള്ള വികാരമല്ല. എല്ലാ ദിവസവും പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കണം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യ ദിവസത്തെ അതേ സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും അവരെ ചേർത്തുപിടിക്കണം," സൂര്യ പറഞ്ഞു.

ജീവിതത്തിൽ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ചിന്തകളും മുൻഗണനകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും മാറുമെങ്കിലും പങ്കാളിയോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും ഒരിക്കലും കുറയരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

"20 വയസ്സുള്ളപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകൾ 30-ലോ 40-ലോ അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും മാറും. പക്ഷേ പങ്കാളിയോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും മാറാൻ പാടില്ല," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്നേഹത്തിനപ്പുറം ബഹുമാനവും നൽകണമെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു.

വിവാഹശേഷം സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും സൂര്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"ഒരു പുരുഷന് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മതിയെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഏറെ സമയം വേണ്ടിവരും. വിവാഹിതരാകുമ്പോഴും അമ്മമാരാകുമ്പോഴും അവർ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനവും അംഗീകരിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും വേണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കണം. സ്നേഹത്തേക്കാൾ അവർക്ക് നൽകേണ്ടത് ബഹുമാനമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൂര്യയുടെ വാക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രസക്തി നൽകുന്നത് നടി ജ്യോതികയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഇരുപത് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതമാണ്. 1999-ൽ 'പൂവെല്ലാം കേട്ടുപ്പാർ' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സെറ്റിലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. പിന്നീട് 'കാക്ക കാക്ക'യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ സൗഹൃദം പ്രണയമായി വളർന്നു. തുടർന്ന് 'പേരഴകൻ', 'സില്ലുനു ഒരു കാതൽ' അടക്കമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച ഇരുവരും 2006 സെപ്റ്റംബർ 11-നാണ് വിവാഹിതരായത്.

ദിയയും ദേവും ആണ് ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ. വിവാഹശേഷം ജ്യോതിക അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് '36 വയതിനിലെ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യ പൂർണ പിന്തുണ നൽകി. തുടർന്ന് 'മകളിർ മട്ടും', 'റാച്ചസി', 'പൊന്മകൾ വന്താൽ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ജ്യോതിക വിജയകരമായ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് കുറിച്ചു.

സൂര്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം വെങ്കി അറ്റ്‌ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

രാധിക ശരത്കുമാർ, രവീന ടണ്ടൻ, മമിത ബൈജു എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

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