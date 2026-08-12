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‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി; റിലീസിന് മുമ്പേ 200 കോടിയിലേറെ പ്രീ-റിലീസ് നേടിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ചിത്രത്തിന്‍റെ കേരള പ്രീ-റിലീസ് ഇവന്‍റിനായി സൂര്യ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു. താരത്തിന്‍റെ കേരളത്തിലെ വലിയ ആരാധക പിന്തുണ കണക്കിലെടുത്ത് ചിത്രത്തിന് മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിതരണക്കാർ.

VISWANATHAN AND SONS MOVIE MAMITHA BAIJU SURIYA VENKY ATLURY DIRECTOR
Vishwanath and Sons (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 3:27 PM IST

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മിഴ് സൂപ്പർതാരം സൂര്യയെ നായകനാക്കി തെലുഗുവിലെ ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഒരുക്കുന്ന ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി വലിയ ഹൈപ്പാണുണ്ടാക്കിയത്. മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം മമിതബൈജു പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ചിത്രത്തിന്‍റെ കേരളത്തിലെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. വിവിധ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം. കേരളത്തിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത് ന്യൂ സൂര്യ ഫിലിംസാണ്.

സൂര്യയും വെങ്കി അറ്റ്ലൂരിയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ രവീണ ടണ്ഡൻ, രാധിക ശരത്കുമാർ, ഭവാനി ശ്രീ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ചിത്രത്തിന്‍റെ കേരള പ്രീ-റിലീസ് ഇവന്‍റിനായി സൂര്യ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു. താരത്തിന്‍റെ കേരളത്തിലെ വലിയ ആരാധക പിന്തുണ കണക്കിലെടുത്ത് ചിത്രത്തിന് മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിതരണക്കാർ.

റിലീസിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തുവന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ടീസറിനും ഗാനങ്ങൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതോടെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രണയം, ഹാസ്യം, വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾ, മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രത്തിൽ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെയും സൂര്യ ആരാധകരെയും ഒരുപോലെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

VISWANATHAN AND SONS MOVIE MAMITHA BAIJU SURIYA VENKY ATLURY DIRECTOR
Vishwanath and Sons (Photo: Movie Poster)

'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം രചനയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് വെങ്കി അറ്റ്ലൂരിയാണ്. ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ വിജയമായ ‘ലക്കി ഭാസ്കർ'ന് ശേഷം വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത് എന്നതും പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ 46-ാമത്തെ ചിത്രമായാണ് ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ എത്തുന്നത്. ഫോർച്യൂൺ ഫോർ സിനിമാസുമായി ചേർന്ന് സിതാര എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ് ബാനറിൽ സൂര്യദേവര നാഗ വംശിയും സായ് സൗജന്യയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകര സ്റ്റുഡിയോസാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

റിലീസിന് മുമ്പേ 200 കോടിയിലേറെ ബിസിനസെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

അതേസമയം, തിയറ്റർ റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ 200 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ പ്രീ-റിലീസ് ബിസിനസ് നേടിയതായാണ് വിവരം. തിയറ്റർ, നോൺ-തിയറ്റർ അവകാശങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെയാണ് ഈ വലിയ തുക ലഭിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

VISWANATHAN AND SONS MOVIE MAMITHA BAIJU SURIYA VENKY ATLURY DIRECTOR
Vishwanath and Sons (Photo: Movie Poster)

‘കറുപ്പ്’ നേടിയ വിജയത്തിന് ശേഷം സൂര്യയുടെ വിപണി മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വർധനയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രീ-റിലീസ് ബിസിനസിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. വിശാലമായ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സിനിമയായതിനാൽ വിവിധ ഭാഷാ വിപണികളിലും മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ചിത്രത്തിന്‍റെ തമിഴ്‌നാട് തിയറ്റർ അവകാശങ്ങൾ ഏകദേശം 45 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റുപോയത്. തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 കോടി രൂപയും കർണാടകയിൽ നിന്ന് 5 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 5 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

വിദേശ തിയേറ്റർ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 15 കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തം തിയറ്റർ ബിസിനസ് ഏകദേശം 90 കോടി രൂപയിലേക്കെത്തുന്നു.

അതേസമയം, ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ-തിയറ്റർ അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഒടിടി, സാറ്റലൈറ്റ്, മ്യൂസിക് തുടങ്ങിയ അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 125 കോടി രൂപയുടെ നോൺ-തിയറ്റർ ബിസിനസാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്തുള്ള ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രീ-റിലീസ് മൂല്യം ഏകദേശം 215 കോടി രൂപയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വലിയ പ്രീ-റിലീസ് ബിസിനസ് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും ചിത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി തിയേറ്റർ കലക്ഷനാണ്. തിയേറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ ക്ലീൻ ഹിറ്റ് നേടണമെങ്കിൽ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 175 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് നേടേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനായി തമിഴ്‌നാട്, തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര വിപണികളിൽ ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം വിദേശ മാർക്കറ്റുകളിലും മികച്ച കലക്ഷൻ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

VISWANATHAN AND SONS MOVIE MAMITHA BAIJU SURIYA VENKY ATLURY DIRECTOR
Vishwanath and Sons (Photo: Movie Poster)

നിമിഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാർ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നു. നവീൻ നൂലിയാണ് എഡിറ്റർ. ബംഗ്ലാനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി. വെങ്കട്ടാണ് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ശേഖർ വിജെയും വിജയ് ബിന്നിയും നൃത്തസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു. അർച്ചന റാവുവും സന്ധ്യ സബ്ബവരപുവുമാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർമാർ. ന്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോസാണ് ഡിഐ നിർവഹിക്കുന്നത്. ടി. ഉദയ് കുമാറാണ് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് മിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

സൂര്യ–വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി കൂട്ടുകെട്ട്, മമിത ബൈജുവിന്റെ സാന്നിധ്യം, മികച്ച സാങ്കേതിക ടീം, ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിയ ഗാനങ്ങളും ട്രെയിലറും എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.

VISWANATHAN AND SONS MOVIE MAMITHA BAIJU SURIYA VENKY ATLURY DIRECTOR
Vishwanath and Sons (Photo: Movie Poster)

ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ലോകമെമ്പാടും തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണം വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗിന്റെ സൂചനയായാണ് ആരാധകർ കാണുന്നത്. വലിയ പ്രീ-റിലീസ് ബിസിനസിന് പിന്നാലെ 175 കോടി രൂപയുടെ ആഗോള തിയറ്റർ ലക്ഷ്യം മറികടക്കാൻ സൂര്യയുടെ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ന് കഴിയുമോയെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.

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VISWANATHAN AND SONS MOVIE
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