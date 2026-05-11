സൂര്യയുടെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ്! ആവേശകരമായ കറുപ്പ് ട്രെയിലര് പുറത്ത്
Published : May 11, 2026 at 12:16 PM IST
സൂര്യ ആരാധകര് ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കറുപ്പ് ചിത്രത്തിന്റെ ആവേശകരമായ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ട്രയിലര് തരംഗമായി മാറിയത്. ആര് ജെ ബാലാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് മെയ് 14 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
മാസും ആക്ഷനും ചേര്ന്ന കംപ്ലീറ്റ് എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ചിത്രം എത്തുന്നതെന്നാ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ജയ് ഭീമിന് ശേഷം സൂര്യ അഭിഭാഷകന്റെ വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. കോടതി രംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ട്രെയിലര് ആരംഭിക്കുന്നത്. ത്രില്ലറില് ആരംഭിച്ച് ആക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് ട്രെയിലര്. ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. ഹിറ്റുകള് സമ്മാനിച്ച യുവ സംഗീത സംവിധായകന് സായ് അഭ്യാങ്കറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇരുപത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തൃഷയും സൂര്യയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. സൂര്യ–തൃഷ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ മാജിക് വീണ്ടും വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്.
2005 ഡിസംബറില് റിലീസായ ആറു എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്. ഇരുവരും ഇതുവരെ ചെയ്ത വേഷങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ ഗെറ്റപ്പിലും മേക്കോവറിലുമാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
ഐഎംപി ഫിലിംസാണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തിക്കുന്നത്. കര്ണാടകയിലും തമിഴ് നാട്ടിലും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം റിലീസിനോട് അടുക്കുമ്പോള് തമിഴ്നാട്ടില് മുന്കൂര് ബുക്കിങ്ങില് വലിയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. മെയ് 10 ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കാണ് തമിഴ് നാട്ടില് പ്രിബുക്കിങ്ങ് സെയില്സ് ആരംഭിച്ചത്. 75 ലക്ഷം മുന്കൂര് വില്പ്പന നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം.
ഇന്ദ്രൻസ്, നാട്ടി, സ്വാസിക, അനഘ മായ രവി, ശിവദ, സുപ്രീത് റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.
കറുപ്പിന്റെ കേരള പ്രീ റിലീസ് ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമായി സൂര്യയും കറുപ്പ് ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങളും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കെടുക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടി തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധിയിൽ മെയ് 12നു വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് നടക്കും.
മുക്കുത്തി അമ്മന്, വീട്ടില വിശേഷം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്കുശേഷം ആർ ജെ ബാലാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. സൂര്യയുടെ 45-ാമത്തെ സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയും കറുപ്പിനുണ്ട്. ഏകദേശം 32 മാസങ്ങള് എടുത്താണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ പൂര്ത്തിയാക്കിയതെന്ന് സംവിധായരകന് ഒരിക്കല് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രേക്ഷകര് കാണാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പഴയ സൂര്യയെ ഈ ചിത്രത്തില് കാണാന് സാധിക്കുമെന്നും സംവിധായകന് വെളിപ്പെടുത്തി.