നസ്‌ലിൻ, നസ്രിയ, സൂര്യ കോമ്പോ അടിപൊളിയാകുമോ? ആവേശത്തിലാക്കാൻ വമ്പൻ താരനിരയുമായി 'സൂര്യ47'

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 8:57 PM IST

ലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമായി മാറിയ 'ആവേശം' സിനിമ സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ തമിഴ് സൂപ്പർ താരം സൂര്യയെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'സൂര്യ47' ൻ്റെ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. നസ്രിയ ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ നായിക എന്നാണ് സൂചന. സിനിമയിൽ നസ്ലിൻ പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കും. 'ആവേശം', 'രോമാഞ്ചം' എന്നീ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയ സംഗീത സംവിധായകൻ സുഷിൻ ശ്യാമുമായി- ജിത്തു മാധവൻ കോമ്പോ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്.

ഒരുപാട് നാളുകളായി ട്രോളുകളും വിവാദങ്ങളും പിന്തുടരുന്ന സൂര്യയുടെ സിനിമാജീവിതത്തിലെ അടുത്ത ബ്ലോക്‌ബ്ലസ്റ്ററായിരിക്കും പടമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജ ചടങ്ങുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ്റെ ഭാര്യ ഷിഫിനയാണ് ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യം പങ്കുവച്ചത്. സൂര്യക്ക് ഒപ്പം ജിത്തു മാധവൻ, നസ്രിയ, സുഷിൻ ശ്യാം, നസ്ലിൻ എന്നിവർ പൂജാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

'സൂര്യ47' ൻ്റെ പൂജ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്നും (zhagaram studios x)

ഇതൊരു മാസ് എൻ്റർടെയ്‌നർ ആയിരിക്കും. ഒരു പൊലീസ് ഓഫിസറുടെ വേഷത്തിലാകും സൂര്യ എത്തുക എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമായി ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ജിത്തു മാധവൻ്റെ മുൻ സിനിമകളിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ പലരും ഈ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിലും ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. സൂര്യയുടെ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്.

'സൂര്യ47' ൻ്റെ പൂജ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്നും (zhagaram studios x)

ഉണ്ണി പാലോട് ആണ് സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സൂര്യയുടെ പുതിയ നിർമാണ കമ്പനിയായ 'ഴഗരം' സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ ബാനറിലാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം. സുധാ കൊങ്കരയുടെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ സൂര്യ- നസ്രിയ കോമ്പോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രൊജക്‌ട് നടന്നില്ല. ശിവകാർത്തികേയൻ, ശ്രീലീല, രവി മോഹൻ, അഥർവ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര സുധ കൊങ്കരെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'പരാശക്തി'.

ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആർജെ ബാലാജിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ തൃഷയെ നായികയാക്കി ഒരുക്കുന്ന സൂര്യയുടെ അടുത്ത ചിത്രം 'കറുപ്പി'ൻ്റെ റിലീസിനായി ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. റിലീസ് തീയതി ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സൂര്യ 46 എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങിലാണ് സൂര്യ ഇപ്പോൾ.

