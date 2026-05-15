സൂര്യ- തൃഷ ചിത്രത്തിന് ഗംഭീര പ്രതികരണം! തരംഗം തീര്‍ത്ത് കറുപ്പ്; ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും വമ്പന്‍ പ്രകടനം

പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കൊടുവില്‍ സൂര്യയുടെ കറുപ്പ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തി. ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 15, 2026 at 2:49 PM IST

രാധകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രം കറുപ്പ് പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കൊടുവില്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതലാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്ക് ആവേശം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് സൂര്യയുടെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള്‍ മൂലം ഇന്നലെ (മെയ് 14) റിലീസ് ചെയ്യണ്ടിയിരുന്ന സിനിമ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. രാവിലെ ഒന്‍പത് മണിക്കുള്ള ആദ്യ ഷോയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ആന്ധ്രയിലുമുള്‍പ്പെടെ റദ്ദാക്കിയത്. ഡ്രീം വാരിയര്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസ് മുടങ്ങാന്‍ കാരണമായത്.

അതേസമയം ബുക്ക് മൈഷോയില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് നേടിയത് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം 1.85 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് ആണ് നേടിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 1.22 കോടി രൂപയും. കേരളം ഏകദേശം 71 ലക്ഷം രൂപയും കർണാടക ഏകദേശം 69 ലക്ഷം രൂപയും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 8 ലക്ഷം രൂപയും നേടി.

റിലീസ് പ്രതിസന്ധിക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ അഡ്വാന്‍സ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചതിനാല്‍ റിലീസ് ദിനത്തില്‍ ഏകദേശം 11 കോടി ആഗോള കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ബുക്ക് മൈഷോയിൽ മാത്രം, ചിത്രം റിലീസിന് മുമ്പേ 119,000 ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നടന്നുവെന്നാണ് വിവരം. എങ്കിലും ഇന്നലെ റിലീസ് റദ്ദാക്കിയത് ചിത്രത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 ലെ ഏറ്റവും വലിയ കോളിവുഡ് ഓപ്പണിംഗുകളിൽ ഒന്നിന് കറുപ്പ് പരാശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുമെന്ന് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകൾ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചിത്രം റദ്ദാക്കിയതോടെ റീഫണ്ട് നല്‍കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. മാത്രമല്ല പല തിയേറ്ററുകളിലും വൈകിയാണ് പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചത്. അതിനാല്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യദിവസത്തെ കലക്ഷനില്‍ ഇടിവ് സംഭവിച്ചു.

ആദ്യദിവസം 481 തിയേറ്ററുകളിലായി ഹൗസ്ഫുള്‍ ഷോകളും 1,235 പ്രദര്‍ശനങ്ങളുമാണ് ആദ്യദിനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏകദേശം 19.6 ശതമാനം പ്രേക്ഷകരെയാണ് ചിത്രം കണ്ടത്. റിലീസ് ദിനത്തില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രേക്ഷകരുടെ കുറവ് സംഭവിച്ചു.

ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. സൂര്യയുടെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും ആര്‍ ജെ. ബാലാജിയുടെ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് തൃഷ- സൂര്യ ജോഡി ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനില്‍ എത്തുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.

ഇനി വാരാന്ത്യ ദിവസങ്ങളില്‍ കലക്ഷന്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കൂക്കൂട്ടല്‍. ശനിയാഴ്ച ഷോകൾക്കായി ഏകദേശം 3.39 കോടി രൂപയുടെ മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ് ചിത്രം ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യദിനത്തില്‍ മെല്ലെ പോക്കുണ്ടെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരുടെ താത്പര്യം ശക്തമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

