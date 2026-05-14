ETV Bharat / entertainment

മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെ അനുമതിയുണ്ടായിട്ടും സൂര്യ- തൃഷ ചിത്രം കറുപ്പിന് റിലീസ് ദിനത്തില്‍ തിരിച്ചടി; അവസാന മണിക്കൂറില്‍ സംഭവിച്ചത് എന്ത്

ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി സൂര്യ നായകനായി എത്തിയ ചിത്രം കറുപ്പിന്‍റെ ആദ്യഷോകള്‍ റദ്ദാക്കി.

KARUPPU MOVIE SURIYA ACTOR TRISHA KRISHNAN TAMILNADU CM VIJAY
Karuppu (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സൂര്യ നായകനായി എത്തിയ കറുപ്പ് സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദര്‍ശനം റദ്ദാക്കി. രാവിലെ ഒന്‍പത് മണിക്കുള്ള കേരളത്തിലെയും തമിഴ്‌നാട്ടിലേയും ഷോകളാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒഴിവാക്കിയത്. പെട്ടെന്ന് പ്രദര്‍ശനം നിര്‍ത്തി വച്ചത് ആരാധകരേയും നിരാശയിലാഴ്‌ത്തി.

ഡ്രീം വാരിയര്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം. ഇത് ആദ്യമായല്ല ഈ ബാനറിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ആദ്യ ദിവസം റിലീസ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്‌ടമാണ് തിയേറ്റര്‍ മേഖലയ്ക്കും വിതരണക്കാര്‍ക്കും നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കും സംഭവിക്കുക. ഏകദേശം അന്‍പത് കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ റിലീസ് സാധ്യമാകൂവെന്നാണ് വിവരം.

കറുപ്പ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാക്കളിലൊരാളായ എസ് ആര്‍ പ്രഭു മെയ് 14 പുലര്‍ച്ചെ ഒരുമണിയോടെയാണ് പ്രദര്‍ശനം റദ്ദാക്കിയ വിവരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കാരണങ്ങള്‍കൊണ്ടാണ് ഒൻപത് മണിയുടെ പ്രദര്‍ശനം നിര്‍ത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നതില്‍ പ്രേക്ഷകരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മെയ് 14 നാണ് ചിത്രം റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് തന്നെ തിയേറ്ററര്‍ ഉടമകള്‍ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചനകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മെയ് 13 രാത്രിയോടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് സംവിധായകനും നടനുമായ ആര്‍ ജെ ബാലാജി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ നിന്ന് ചിത്രത്തിന്‍റെ ലിസ്റ്റിങ് അപ്രത്യക്ഷമായതോടെ റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക പ്രേക്ഷകരില്‍ പടര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒന്‍പത് മണിയുടെ ഷോയ്ക്ക് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയുണ്ടായിട്ടും സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടികാട്ടിയാണഅ ഷോകള്‍ മുടക്കിയത്.

ഡ്രീം വാരിയർ പിക്ചേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ എസ്.ആർ. പ്രകാശ് ബാബുവും എസ്.ആർ. പ്രഭുവും ചേർന്നാണ് 'കറുപ്പ്' നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൃഷ കൃഷ്ണനാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തിയത്.

ഒന്‍പത് മണിയുടെ ഷോ റദ്ദാക്കിയത് ആശയകുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അതിവേഗത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് നടക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഏകദേശം 2 കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് വിൽപ്പന കടന്നതായി ട്രേഡ് ട്രാക്കർമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്ദ്രൻസ്, നട്ടി സുബ്രഹ്മണ്യം, സ്വാസിക, യോഗി ബാബു തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. സായി അഭ്യങ്കർ സംഗീതവും ജി.കെ. വിഷ്ണു ഛായാഗ്രഹണവും നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

Read More:

1. 'അപ്പുവിന്‍റെ ഗേള്‍ഫ്രണ്ടിന്‍റെ പേരാണ് എസ്‌തര്‍'! മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എസ്‌തര്‍ അനില്‍

2. തിയേറ്ററില്‍ ചിരിപൂരം തീര്‍ത്ത മധുവിധു ഒടിടിയിലേക്ക്; ചിത്രം എപ്പോള്‍ എവിടെ കാണാം

3. അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള പ്രതിമ;ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ ചിത്രം തേവര്‍ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി

TAGGED:

KARUPPU MOVIE
SURIYA ACTOR
TRISHA KRISHNAN
TAMILNADU CM VIJAY
KARUPPU FIRST SHOWS CANCELLED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.